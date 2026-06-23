Eurecat lidera el consorcio GRAIL, el primer gran modelo europeo de IA para la robótica industrial impulsado por la CE

Las claves

Las claves Generado con IA Eurecat coordina el consorcio europeo GRAIL para desarrollar el primer gran modelo de inteligencia artificial para la robótica industrial europea. El proyecto, impulsado por la Comisión Europea y dotado con más de 40 millones de euros, busca reforzar la soberanía industrial de Europa. La tecnología se validará en cinco sectores clave (automoción, aeronáutica, intralogística, acero y electrónica) y será aplicable a distintos tipos de robots. El consorcio GRAIL reúne a 20 socios de 10 países, incluyendo centros tecnológicos, universidades y empresas líderes en robótica e inteligencia artificial.

El centro tecnológico Eurecat es el elegido para coordinar el consorcio europeo GRAIL (Generative Robotics & AI for EU Industrial Leadership), que será el encargado de desarrollar el primer gran modelo europeo de inteligencia artificial para la robótica industrial. La Comisión Europea impulsa este proyecto, en el marco del programa Horizon Europe, dotándolo de una inversión que supera los 40 millones de euros con el objetivo de reforzar la soberanía industrial europea.

“La tecnología se validará en cinco sectores europeos clave, como la automoción, la aeronáutica, la intralogística, el acero y la electrónica, para asegurar un modelo fundacional que responda a las necesidades de las industrias europeas”, asegura la directora de Investigación y Tecnología de Eurecat, Myriam García-Berro. Las pruebas se harán con diferentes tipos de robots para demostrar que la tecnología es capaz de funcionar en entornos y aplicaciones diversas.

Presentado ayer en Barcelona, el nuevo modelo de IA “se entrenará con grandes volúmenes de datos procedentes de diferentes entornos, tareas y tipos de interacción física, que proporcionarán una base común para que los robots entiendan cómo interaccionar con el mundo físico de forma confiable y adaptable”, explica Néstor García, coordinador del proyecto europeo y responsable del grupo de Manipulación Robótica de Eurecat.

El nuevo sistema, según el director de Robótica y Automatización de Eurecat, Daniel Serrano, “servirá de base tecnológica aplicable a diferentes tipos de robots, como brazos industriales, robots colaborativos o plataformas humanoides”, de manera que será posible “utilizar conocimientos y habilidades aprendidas, y adaptarlas a nuevas tareas o situaciones, reduciendo así el tiempo de preparación y facilitando el uso en diferentes sectores industriales, para maximizar el impacto en el tejido económico y social”.

De acuerdo con Magí Dalmau, cocoordinador de GRAIL y responsable del grupo de Robótica Cognitiva de Eurecat, la creación de este gran modelo europeo “permitirá avanzar hacia robots capaces de entender mejor su entorno, planificar sus acciones y ejecutar tareas de manera más autónoma, siempre con mecanismos que permitan a las personas supervisar el comportamiento e intervenir cuando sea necesario”.

La iniciativa contribuirá “a reforzar la soberanía industrial europea, impulsando el desarrollo de soluciones propias en IA y robótica avanzada”, comenta Simona Neri, cocoordinadora del proyecto y responsable de Innovación de la Unidad de Robótica y Automatización de Eurecat. El principal objetivo, destaca Neri, “es que la industria europea pueda disponer de tecnologías fiables y competitivas, y reducir la dependencia de modelos y plataformas externas”.

La iniciativa prevé destinar 10 millones de euros del presupuesto a ampliar su impacto con apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones, centros de investigación y otros agentes del ecosistema europeo, a través de tres convocatorias abiertas que servirán para impulsar más de 40 proyectos complementarios para el entrenamiento de datos y la validación del modelo fundacional en otros sectores industriales.

20 socios de 10 países

La primera convocatoria, que se anunciará en los próximos seis meses, se centrará en el entrenamiento de datos y se pondrá en marcha a mediados del próximo año. La segunda y la tercera open call se realizarán con una diferencia de año y medio entre ellas y todas tendrán unos objetivos concretos. “Serán el ChatGPT de la robótica”, comenta Néstor García. Los proyectos financiados recibirán el apoyo de los socios del proyecto y podrán tener acceso a cuatro infraestructuras singulares europeas en robótica industrial e IA.

También formarán parte del programa los testing hubs, que junto a cuatro partners acogerán a las empresas que quieran probar la nueva arquitectura tecnológica. Para ello, Eurecat pondrá en marcha un nuevo laboratorio, Pharos, que tendrá sede en Cerdanyola (Barcelona) y se empezará a construir antes que finalice este año. “Será un laboratorio abierto para que startups y empresas que no están participando en el proyecto GRAIL puedan acceder también a testear la tecnología”, explica Neri.

GRAIL está financiado por la Unión Europea en el marco del programa Horizon Europe. El consorcio cuenta con unos veinte socios europeos de diez países, entre los que se encuentran cinco centros tecnológicos y de investigación: Eurecat, Centro Aeroespacial Alemán, Centro de Investigación y Tecnología Hellas (CERTH), Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) y Barcelona Supercomputing Center (BSC).

También forman parte del consorcio seis universidades: Imperial College London, Universidad Técnica de Delft, Universidad Técnica de Darmstadt, Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), Universidad Técnica de Núremberg y Universidad de Patras; y diez empresas: Neura Robotics, Comau, FundingBox, Aleph Alpha, Siemens Industry Software, Engineering, Diehl Aviation, Signify, Steinbeis 2i y Multiverse Computing.