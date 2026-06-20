Las empresas ya pueden resolver retos reales con computación cuántica a través del simulador de Eurecat

Las claves

Las claves Generado con IA Eurecat ha lanzado el QuantIA Lab, una infraestructura que busca democratizar el acceso de empresas a la computación cuántica. El laboratorio cuenta con un emulador de puertas cuánticas de 34 qubits y un digital annealer capaz de resolver problemas de optimización con hasta 100.000 variables. QuantIA Lab permite a las empresas experimentar, validar y optimizar algoritmos cuánticos en entornos clásicos, reduciendo costes, riesgos y tiempos de desarrollo. La infraestructura estará ubicada en Cerdanyola (Barcelona), funcionará con energía renovable y supone una inversión superior a 7 millones de euros.

El centro tecnológico Eurecat ha iniciado el despliegue del QuantIA Lab, una nueva infraestructura que se dispone a democratizar el uso de la tecnología cuántica entre el tejido empresarial. La nueva instalación pretende resolver retos reales actuales de la industria a través de tecnologías avanzadas de computación cuántica, inteligencia artificial y desarrollo de software.

“Gracias al QuantIA Lab, las empresas pueden llevar a cabo proyectos de experimentación algorítmica muy complejos para obtener soluciones híbridas altamente eficientes a corto plazo”, explica Adán Garriga, investigador principal de la Línea de Investigación de Computación Cuántica de Eurecat.

La nueva infraestructura dispone de un emulador de puertas cuánticas de 34 qubits y un digital annealer de última generación, una arquitectura de computación diseñada para resolver problemas de optimización combinatoria, capaz de descifrar hasta 100.000 variables con algoritmos cuánticos. “Se trata de infraestructuras clásicas, que funcionan como superordenadores, pero que están diseñadas para comportarse como ordenadores cuánticos, los emulan”, especifica Garriga.

La infraestructura de 34 qubits de Eurecat, según Garriga, “opera con estados de 2 elevado a 34, una cifra que equivale a 17.000 millones de estados, una simulación matemática masiva que alcanza casi el máximo que se puede conseguir para un emulador”.

Mientras, los ordenadores cuánticos reales, “como por ejemplo el de IBM, que ya posee más de 150 qubits, resultan imposibles de simular clásicamente porque se necesitaría un número ingente de procesadores. Solo hay que ver que, por ejemplo, todo el equipamiento clásico del Barcelona Supercomputing Center (BSC) no llegaría nunca a los 100 qubits cuánticos”.

Partes básicas

El emulador de puertas cuánticas de 34 qubits permite simular el comportamiento de circuitos cuánticos mediante electrónica clásica y en condiciones operativas estándares, un reto aún no logrado por los ordenadores cuánticos actuales.

“Esto facilita el diseño, la validación y la optimización de algoritmos cuánticos y de Quantum Machine Learning antes de llevarlos a un ordenador cuántico real, permitiendo reducir costes, riesgos y tiempos de desarrollo”, indica Garriga.

El quantum annealer, la segunda columna del QuantIA Lab, “se utiliza para resolver problemas de optimización a gran escala y con muchas variables, como por ejemplo rutas logísticas y aéreas, redes energéticas y simulaciones farmacéuticas o químicas”, concreta Garriga. La capacidad de computación del emulador de Eurecat sumará muy pronto la potencia del digital annealer.

Además, todo el equipamiento está completamente integrado en un sistema de computación de alto rendimiento (HPC) y por el acompañamiento de un equipo multidisciplinar experto con quien empezar a traducir los retos empresariales más complejos a lenguaje cuántico.

Retos para objetivos concretos

El principal objetivo de esta infraestructura, para Garriga, “es ofrecer al tejido empresarial un entorno seguro y estable para experimentar y validar algoritmos cuánticos, prepararse para el momento en el que estos ordenadores sean plenamente operativos y lograr así ventaja competitiva por la drástica reducción del tiempo de cómputo y la disminución de los costes asociados”.

El hecho de que los dos activos de emulación del QuantIA Lab estarán implementados con procesadores clásicos, permitirá que el equipamiento opere en condiciones ambientales convencionales, sin errores de coherencia y con costes operativos comparativamente muy inferiores”, explica Joan Mas, director científico del Área Digital de Eurecat.

Con el QuantIA Lab, el centro tecnológico “da un salto en la investigación y la transferencia de las tecnologías cuánticas a las empresas, para acompañarlas en el desarrollo de pilotos reales y la obtención de ventajas competitivas tangibles”, señala Myriam García-Berro, directora de Investigación y Tecnología de Eurecat.

Además, está previsto que la infraestructura se alimente con energía renovable, a través de placas fotovoltaicas y sistemas de acumulación de energía para aumentar la eficiencia energética.

El proyecto, que se instalará a finales de este año en su ubicación definitiva, la sede de Eurecat en Cerdanyola (Barcelona), se está implantando progresivamente y se prevé que esté completamente finalizado a principios del próximo año. La nueva infraestructura supone una inversión de más de 7 millones de euros, aportados por el gobierno catalán y el proyecto QuantIA europeo.