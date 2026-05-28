La facturación de los parques científicos y tecnológicos sube a 38.597 millones

Las claves

Las claves Generado con IA La facturación de los parques científicos y tecnológicos en España alcanzó los 38.597 millones de euros en 2025, un 22% más que el año anterior. El empleo en estos parques creció un 12%, llegando a 189.969 profesionales, y el gasto en I+D aumentó un 10%, hasta 2.333,65 millones de euros. El sector que más crece es el de nuevas empresas instaladas, con un aumento del 121% y 1.818 compañías creadas. El 23,6% de la actividad se concentra en información, informática y telecomunicaciones, mientras que solo el 18% de las empresas están dirigidas por mujeres.

Los Parques Científicos y Tecnológicos de España mantienen su tendencia al alza como motores de innovación. Así se desprende de los últimos datos arrojados por su patronal, APTE, en indicadores como facturación, empleo e inversión en I+D, entre otros.

Durante el ejercicio fiscal 2025, el volumen de ingresos del sector tocó los 38.597 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 22% respecto al año anterior (31.576 millones). Asimismo, el gasto en I+D subió a 2.333,65 millones, un 10% más.

Estas son las cifras más destacadas de las 6.282 entidades que conforman el ecosistema, que “suponen un reflejo de la capacidad para atraer nuevas iniciativas empresariales, consolidar proyectos innovadores y favorecer la generación de actividad económica basada en el conocimiento”, según aseguran desde el propio organismo.

Asimismo: “Se reafirma nuestro papel como espacio de conexión entre compañías, universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas y talento especializado”.

En términos de empleo, los parques registraron un total de 189.969 profesionales, un 12% más. Dentro de este grupo, 45.092 personas se dedican a I+D, lo que supone un crecimiento del 7%, “evidenciando la creciente concentración de talento especializado en estos entornos”. Además, los parques acogieron 480 empresas de capital extranjero y 1.071 en incubación.

Y, el segmento que más repunta es el de las empresas constituidas e instaladas dentro de los parques (121%) con 1.818 nuevas. En cuanto a patentes, durante 2025 se contabilizaron 597 concedidas y otras 502 solicitadas, lo que supone un aumento del 11% y del 9%, respectivamente.

Si seguimos la serie del último lustro, en 2021, este sector aglomeraba 1.242 millones para innovar, 600 patentes y 184.000 empleos.

Los parques, por sectores

Tal y como analizan desde la APTE, la diversidad sectorial se destaca como una de las principales fortalezas. Información, informática y telecomunicaciones lideran con el 23,6% de la actividad, seguidos por ingeniería, consultoría y asesoría, con el 18,9%, y medicina y salud, con el 8,3%. Por su parte, también cabe destacar los sectores de agroalimentación y biotecnología (6,1%), industrial (5,4%), energía y medio ambiente (5,1%), y centros tecnológicos e I+D (4,5%).

Por poner un pequeño debe, la asociación prosigue en el avance por confirmar la igualdad de género. Según la información ofrecida por 40 parques, 772 empresas están dirigidas por mujeres, lo que representa el 18% del total. Y 1.321 ya cuentan con planes de igualdad, cifra que equivale al 31,5%.

Nuevo comité ejecutivo

Durante la presentación de los resultados, APTE ha dado a conocer su nueva estructura ejecutiva, que estará integrada por 15 miembros de 10 comunidades autónomas. Felipe Romera seguirá siendo presidente, y entre los rostros nuevos destacan Carlos Ortas, director gerente del Parque Tecnológico de Walqa; Miren Bilbao, gerente del Parque Tecnológico de Euskadi-Araba; y José Luis Vega, del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de Innovación.