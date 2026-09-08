DISRUPTORES Innovation Awards 2026: un jurado de primer nivel para los premios más prestigiosos del sector

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Las claves Generado con IA Los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 se celebrarán el 15 de octubre en el Palacio de Neptuno, reuniendo a 350 profesionales del sector innovador. El jurado está compuesto por 15 expertos independientes, representantes de patronales, académicos y referentes internacionales del ecosistema científico-tecnológico. Se premiarán diez categorías clave, como Mejor startup, Mejor inversor, Mejor CIO y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica, evaluadas bajo estrictos criterios de impacto y disrupción. Por la mañana se celebrará el VI Foro Autonómico, centrado en innovación y digitalización regional, con la participación de altos cargos autonómicos y expertos del sector privado.

El próximo 15 de octubre se entregarán los DISRUPTORES Innovation Awards 2026. Una cita que congregará en el Palacio de Neptuno a 350 profesionales de la industria, que además servirá como gran evento de networking del ecosistema innovador de nuestro país.

La sexta edición de estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

La elección final de estos ganadores corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, representantes de patronales y colegios del sector, referentes internacionales y académicos.

Además, a todos los asistentes al evento (acceso sólo para profesionales, previo registro) se les entregará una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, en formato papel, en el que se han recopilado los 50 mejores temas publicados durante el último año en DISRUPTORES, junto a tribunas de representantes destacados del sector, infografías exclusivas y análisis del sector.

Los miembros del jurado

El jurado de este año lo conforman Fernando Suárez, presidente del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática (CCII), y a Elena Gorostiza, cofundadora de Generación Code y responsable de alianzas internacionales en Code.org.

A su vez, todas las patronales del sector están representadas en este jurado. Es el caso de Francisco Hortigüela, presidente de Ametic; Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES; Soledad Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España; y César Tello, director de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).

Desde el ámbito académico, el jurado de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 contará con Paco Bree, director de los Programas de Innovación de la Deusto Business School, y Teresa Rodríguez de las Heras, profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. Además de Mónica Villas, profesora y asesora técnica en aspectos ligados tanto a negocio como a tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial; y Juan Riva de Aldama, CEO de Immune Technology Institute.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

El plantel se completa con Julio Miravalls, uno de los periodistas con más experiencia del sector científico-tecnológico en España, exdirector adjunto del diario El Mundo y colaborador destacado de DISRUPTORES; María Guerra, de Penteo Research, e Ignacio Martínez de Lizarrondo Iriarte, analista de IDC Research Spain; Valero Marín, director general Cliente y miembro del Comité Ejecutivo de Repsol y presidente de IndesIA; y Bianca Dragomir, directora de Cleantech for Iberia, referente en innovación sostenible y cleantech en la península ibérica.

Actúa como secretario del jurado Alberto Iglesias Fraga, subdirector de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Así se eligen los ganadores

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. Cada uno de los miembros del jurado evalúa 50 candidaturas, cinco por cada categoría, seleccionadas previamente por el equipo de redacción de DISRUPTORES, entre los temas más potentes que hemos publicado desde la pasada edición de estos galardones.

No se aceptan candidaturas externas ni influencias de ninguna índole en este proceso.

DISRUPTORES Innovation Awards. DISRUPTORES

Sobre esta selección, el jurado determina con puntuaciones del 1 al 5 diferentes criterios como su impacto en la propia organización, en el mercado y el ecosistema, el grado de disrupción tecnológica, su alineación con los criterios ESG (sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza) o el potencial, presente y futuro de la propuesta.

Por la mañana, VI Foro Autonómico

Previamente, durante la mañana, y en el mismo Palacio de Neptuno, tendrá lugar el VI Foro Autonómico, la mayor cumbre sobre innovación y digitalización a escala regional y local que se celebra en España. Este año bajo el lema “Innovar desde el territorio en un mapa geopolítico incierto”.



Un evento (con acceso previo registro) en el que intervendrán consejeros autonómicos, directores generales, concejales y expertos del sector privado. La pasada edición reunió a representantes de la práctica totalidad de ejecutivos autonómicos, que de nuevo debatieron junto a expertos y profesionales del sector privado, miembros de equipos de innovación de grandes empresas, startups, inversores, aceleradoras, dirigentes de tecnológicas y agencias de comunicación, sobre los retos y oportunidades que se presentan en el ámbito de la digitalización y la innovación.

Durante la jornada se abordarán temas fundamentales como la transformación digital en la administración pública, la gobernanza digital en comunidades autónomas y ayuntamientos, la influencia de tecnologías como la inteligencia artificial o la computación cuántica, así como las mejores prácticas y desafíos futuros en temas como la ciberseguridad. También se analizará cómo la digitalización puede mejorar la gestión municipal y autonómica y su traslación internacional en un escenario geopolítico cada vez más complejo.

El objetivo de esta jornada es fomentar la reflexión, el debate y el networking en torno a cómo la innovación y la digitalización pueden ayudar a modernizar las AAPP más próximas al ciudadano, mejorar su calidad de vida y desarrollar nuevos modelos económicos para afrontar los desafíos del presente y, especialmente, del futuro.