El 15 de octubre vuelve la gran cita del ecosistema digital: los DISRUPTORES Innovation Awards 2026

Las claves

Las claves Generado con IA El 15 de octubre se celebrarán los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 en el Palacio de Neptuno, reuniendo a 350 profesionales del sector digital e innovador. Los premios reconocen la excelencia en diez categorías, como mejor startup, mejor inversor, mejor proyecto de digitalización y mejor iniciativa digital en Latinoamérica. El proceso de selección incluye un primer filtro editorial y una votación final a cargo de un jurado independiente formado por 15 expertos del ecosistema innovador. La jornada también contará con el VI Foro Autonómico, centrado en la innovación y digitalización a nivel regional y local, con la participación de representantes públicos y privados.

Convertida ya en una cita imprescindible del calendario en el sector innovador, el próximo 15 de octubre se entregarán los DISRUPTORES Innovation Awards 2026. Una cita que congregará en el Palacio de Neptuno a 350 profesionales de la industria, que además servirá como gran evento de networking del ecosistema innovador de nuestro país.

La sexta edición de estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor iniciativa de impulso al ecosistema, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

Además, a todos los asistentes al evento (acceso sólo para profesionales, previo registro) se les entregará una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, en formato papel, en el que se han recopilado los 50 mejores temas publicados durante el último año en DISRUPTORES, junto a tribunas de representantes destacados del sector, infografías exclusivas y análisis del sector.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Por la mañana, VI Foro Autonómico

Previamente, durante la mañana, y en el mismo Palacio de Neptuno, tendrá lugar el VI Foro Autonómico, la mayor cumbre sobre innovación y digitalización a escala regional y local que se celebra en España. Este año bajo el lema “Innovar desde el territorio en un mapa geopolítico incierto”.



Un evento (con acceso previo registro) en el que intervendrán consejeros autonómicos, directores generales, concejales y expertos del sector privado. La pasada edición reunió a representantes de la práctica totalidad de ejecutivos autonómicos, que de nuevo debatieron junto a expertos y profesionales del sector privado, miembros de equipos de innovación de grandes empresas, startups, inversores, aceleradoras, dirigentes de tecnológicas y agencias de comunicación, sobre los retos y oportunidades que se presentan en el ámbito de la digitalización y la innovación.

Durante la jornada se abordarán temas fundamentales como la transformación digital en la administración pública, la gobernanza digital en comunidades autónomas y ayuntamientos, la influencia de tecnologías como la inteligencia artificial o la computación cuántica, así como las mejores prácticas y futuros desafíos futuros en temas como la ciberseguridad. También se analizará cómo la digitalización puede mejorar la gestión municipal y autonómica y su traslación internacional en un escenario geopolítico cada vez más complejo.

El objetivo de esta jornada es fomentar la reflexión, el debate y el networking en torno a cómo la innovación y la digitalización pueden ayudar a modernizar las AAPP más próximas al ciudadano, mejorar su calidad de vida y desarrollar nuevos modelos económicos para afrontar los desafíos del presente y, especialmente, del futuro.