Wake Up, Spain! 2026: arranca la edición más europea donde tecnología y empresa buscan respuestas a la tensión global

La IA sigue acaparando la atención en materia tecnológica de los asistentes a Wake Up, Spain! Sara Fernández / EE

Las claves nuevo Generado con IA Wake Up, Spain! 2026 se celebrará en Madrid del 13 al 17 de abril, centrando el debate en la digitalización, la soberanía europea y la tensión geopolítica. El foro reunirá a líderes institucionales y empresariales de sectores como banca, energía, industria y telecomunicaciones, con la inteligencia artificial y la gestión del dato como ejes clave. La ciberseguridad y la infraestructura digital ganarán protagonismo, destacando la participación de expertos en IA, datos y seguridad ante el contexto de amenazas digitales crecientes. Participarán figuras políticas europeas y nacionales, así como altos ejecutivos de grandes empresas, consolidando el evento como referente en estrategia tecnológica y económica para Europa.

El foro económico Wake Up, Spain! 2026 volverá a situar a Madrid en el centro del debate europeo entre el 13 y el 17 de abril. Su agenda ya se ha dado a conocer, marcada por el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea.

Bajo el lema ‘Crecimiento, cohesión e incertidumbre’, el encuentro reunirá en la Casa de América, por sexto año consecutivo, a líderes institucionales y empresariales, desde banca y energía hasta industria y telecomunicaciones. Pero más allá del abordaje sectorial, gran parte de las conversaciones se concentrarán en la digitalización como gran eje estratégico.

En la apertura del foro ya coinciden perfiles como los de Paco Salcedo (presidente de Microsoft en España), Albert Triola (CEO de Oracle en España) o Federico Linares (presidente de EY España), junto a figuras como Carme Artigas, que analizarán cómo esa digitalización no es una alternativa, sino una condición necesaria para que el país y Europa sean más competitivos en un entorno global cada vez más complejo.

La inteligencia artificial protagonizará parte de esas intervenciones. La conversación con Jason Rees (vicepresidente de Ingeniería Tecnológica de Oracle para EMEA) servirá para abrir el debate sobre el posicionamiento de Europa en la carrera tecnológica global, marcada por la tensión entre innovación, regulación y soberanía digital.

Se sumarán sesiones sobre la economía de la IA y la competitividad empresarial, con la participación de Jeff Bullwinkel, vicepresidente y director jurídico adjunto de Asuntos Corporativos, Externos y Legales de Microsoft EMEA; así como la aplicación real de la IA en la empresa.

La nueva base económica

Las intervenciones que se sucederán durante los cinco días del foro pondrán de relieve que cuestiones como la IA, la nube o la gestión del dato no son tendencia, son capas estructurales de la economía.

A lo largo de la semana, perfiles como David Soto (presidente de Kyndryl España y Portugal), Horacio Morell (presidente de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel) o Víctor López-Barrantes (CEO de NTT Data España) pondrán el foco en cómo las grandes organizaciones están reconfigurando sus modelos sobre la base del dato y la inteligencia artificial.

A ellos se suma Accenture, con Mercedes Oblanca al frente en España, Portugal e Israel, reflejando el papel de la consultoría en la implantación real de estas tecnologías dentro de las organizaciones.

El peso creciente de la infraestructura digital se pondrá en evidencia con Francisco Ramírez (director de Data4 en España), en un momento en el que los centros de datos se consolidan como activos estratégicos en la economía digital europea. A este ecosistema se suma el Instituto Cerdá, entidad presente en los debates sobre productividad y digitalización.

A este listado se suman perfiles como Alejandro González, (managing director PEPI y co-head de Alvarez & Marsal Iberia) y Cristina Almeida (managing director TAG y co-head de Alvarez & Marsal Iberia), que participarán en una conversación centrada en estrategia y transformación empresarial

Así como Diego Crescente, director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en una de las sesiones dedicadas a formación y competitividad.

Aplicación real de la tecnología

Las intervenciones que se sucederán durante los cinco días del foro pondrán de relieve que cuestiones como la IA, la nube o la gestión del dato no son tendencia, son capas estructurales de la economía.

La ciberseguridad emerge como uno de los grandes vectores de preocupación, con la participación de Javier Barrachina (director de I+D de Facephi), Luis Pérez Freire (director general de Gradiant) o Juan Luis García Rambla (lead of Cybersecurity Business Development and Cybersecurity Analyst de Izertis), en un contexto de creciente sofisticación de las amenazas digitales.

La inteligencia artificial se aborda también desde su aplicación concreta, con la intervención de perfiles como Alberto García Arrieta (responsable de Inteligencia Artificial y Data de Accenture en España y Portugal), Miguel Sánchez Galindo (director general de DigitalES) o Miguel Ángel Leal Góngora (director de Propuesta de Valor Global y Preventa de Entelgy).

Ese mismo enfoque práctico se traslada a los debates sobre digitalización empresarial, con la participación de Fernando Manzanares Acedo (responsable de B2B Telecomunicaciones de NTT DATA), Adrián Bertol (responsable de Tecnología y Estrategia de IA en MasOrange) o Luis Couceiro (director de Universidades y del Área Business & Tech del Grupo UAX); y Nacho Mas (CEO de StartupValencia) o Paco Bree (Innsomnia) del ecosistema de innovación, evidenciando cómo la transformación digital atraviesa ya todos los sectores, desde las telecomunicaciones hasta la industria o los servicios.

Europa, instituciones y grandes empresas

En paralelo, el foro mantiene su dimensión institucional y europea, con la participación de líderes políticos y representantes comunitarios como Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo; Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo; Ekaterina Zaharieva, comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación; o Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migración.

Junto a ellos, pasarán por Wake Up, Spain! responsables nacionales como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

A este plano institucional se suma la presencia de algunos de los principales líderes empresariales del país, como Carlos Torres, presidente de BBVA; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank; Josu Jon Imaz, CEO de Repsol; José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona; Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; o Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

Figuras como Maarten Wetselaar, CEO de Moeve; Loreto Ordóñez, CEO de Engie España; o Ricardo Rojas, presidente de Airbus en España, completan una agenda que conecta la transformación tecnológica con los grandes vectores económicos y estratégicos del país.