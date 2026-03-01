Los top semanales del Índice de la Digitalización: un sistema que detecta grietas invisibles en las vías de los trenes

Las claves nuevo Generado con IA Un dispositivo de ultrasonidos desarrollado en la Universidad de California detecta fracturas invisibles en vías férreas, generando imágenes en tiempo real y mejorando la seguridad ferroviaria. El top semanal de innovaciones destaca también envases biodegradables hechos con harina y algas, un algoritmo que reduce el tiempo para encontrar aparcamiento y una alfalfa mejorada genéticamente para resistir anegamientos. La inteligencia artificial se consolida como eje estructural de las organizaciones, impactando en la estrategia, la operación y la gobernanza, según los últimos informes internacionales. El verdadero valor de la IA reside en su integración coherente en los procesos clave de las empresas, transformando la toma de decisiones, el liderazgo y la competitividad.

Un médico desliza un pequeño aparato sobre el vientre de una mujer embarazada y, de pronto, la silueta de un bebé hasta entonces oculto aparece dibujada en una pantalla. Esta imagen, generada mediante ultrasonidos que convierten las ondas sonoras en fotografías, es lo que se conoce como ecografía, una tecnología que en realidad trasciende al ámbito médico.

De hecho, en la Universidad de California, en San Diego, parten de este mismo concepto para avanzar en la vigilancia de las vías férreas. Allí han diseñado un dispositivo compacto, ya testado en entornos reales, que tras instalarse en las ruedas de los vagones de inspección detecta fracturas internas con mucha mayor precisión y devuelve imágenes en tiempo real.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias. En el top 10 de esta semana, y además de los avances en la detección de fracturas invisibles en las vías férreas, se encuentran también envases biodegradables hechos con harina y algas, un algoritmo que reduce el tiempo perdido al buscar aparcamiento o una nueva variedad de alfalfa más resistente a las anegaciones.

A la vez, los ejemplos que constatan que la inteligencia artificial es ya un fenómeno estructural con grandes implicaciones estratégicas, operativas y geoeconómicas se multiplican conforme avanza el 2026. De hecho, los estudios más recientes de corporaciones e instituciones como McKinsey, BCG, Deloitte, Harvard Business Review o el World Economic Forum insisten en que el valor diferencial se encuentra en la integración coherente de la IA en la estrategia, la operación y la gobernanza.

La conversación en torno a esta tecnología, tal y como confirma el último informe sobre tendencias tecnológicas disponible en Wake Up BOX, gira ahora en torno a su poder para reconfigurar el liderazgo, la arquitectura organizativa o los sistemas de ejecución.

Imágenes en tiempo real de las vías férreas

La propuesta de la Universidad de California en San Diego supone un avance en el uso de ultrasonidos para detectar anomalías en las vías férreas. Hasta ahora, los sistemas de inspección de este tipo identificaban las alteraciones con limitaciones de velocidad y la necesidad de realizar comprobaciones manuales, condicionantes que, para Estados Unidos, donde existen más de 225.000 kilómetros de red ferroviaria en servicio, son un obstáculo considerable.

No obstante, la solución de esta universidad usa distintas técnicas acústicas y algoritmos avanzados para obtener imágenes nítidas en tiempo real sin sacrificar su rapidez, lo que facilita la identificación temprana de unos defectos que bien podrían derivar en averías, interrupciones del servicio o costes elevados de mantenimiento.

Sin salir de Estados Unidos, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha dado con una solución que guía a los conductores hasta el aparcamiento más cercano a su destino teniendo en cuenta la probabilidad real de encontrar una plaza libre. El sistema utiliza un modelo matemático que pondera distancia, tiempo a pie y disponibilidad estimada, variables que por ahora han sido cruzadas con los datos disponibles de tráfico en Seattle.

No obstante, los usuarios pueden añadir también su propia información a un recurso que, en sus primeros casos prácticos en entornos congestionados, ha dado lugar a una reducción de hasta un 60% en el tiempo estimado para encontrar un estacionamiento libre.

Nuevos materiales de envasado biodegradables

Investigadoras del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC han desarrollado nuevos materiales de envasado biodegradables a partir de harinas integrales de maíz y sorgo y biomasa del alga roja Gelidium corneum. La mezcla, obtenida mediante técnicas industriales como el melt-compounding y el moldeo por compresión, da lugar a films más rígidos, resistentes y menos sensibles a la humedad.

Este desarrollo, publicado en la publicación Food Hydrocolloids, demuestra que la interacción molecular entre almidones, celulosa y compuestos fenólicos mejora las prestaciones del material sin recurrir a modificaciones químicas, reforzando su potencial dentro de la bioeconomía circular.

Por último, un equipo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), ambas en Argentina, ha logrado mejorar la genética de la alfalfa para hacerla más resistente al anegamiento, uno de los factores que más limita su rendimiento en suelos con mal drenaje.

Tras someter diversas variedades comerciales de alfalfa a condiciones controladas que simulan suelos encharcados, se seleccionaron de forma repetida las plantas con mejor desempeño para, así, conseguir ejemplares que crecen más y desarrollan raíces más fuertes incluso cuando falta oxígeno debido al exceso de agua.

La IA como eje estructural

Por su parte, cada vez es más evidente que la inteligencia artificial ha dejado atrás la etapa de pruebas piloto para consolidarse como un eje estructural que atraviesa la estrategia, las operaciones y el posicionamiento internacional de las corporaciones. Ya no se discute si la IA funciona, sino cómo transforma la toma de decisiones, los modelos de liderazgo y la competitividad. El debate, como expone el último informe al respecto disponible en Wake Up BOX, se desplaza de este modo hacia el rediseño de sistemas completos: cómo se organiza el talento, cómo se gobiernan los datos y cómo se integran capacidades avanzadas en el núcleo mismo del negocio.

Mientras, las principales firmas de análisis coinciden en señalar que el valor de la IA se encuentra en la integración de soluciones con coherencia en la estrategia y los procesos críticos, ya que las organizaciones que obtienen resultados tangibles son aquellas que alinean tecnología, capacidades internas y criterios de decisión bajo una misma arquitectura operativa. Lo determinante, más allá de la inversión, es convertir la inteligencia artificial en un sistema coordinado que impacte de forma directa en productividad, márgenes y capacidad de ejecución.

En este sentido, el informe subraya la existencia de tres planos complementarios. Primero, el estratégico, donde los sistemas agénticos de IA, aquellos capaces de percibir el entorno y tomar decisiones en base a ello, empiezan a redefinir el papel del liderazgo y la formulación de prioridades. Segundo, el operativo, centrado en traducir la inversión tecnológica en resultados medibles. Y tercero, el estructural, que examina cómo la IA y el deep tech están reconfigurando ecosistemas empresariales, flujos de capital y equilibrios geoeconómicos.