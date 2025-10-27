Ya disponible para su descarga gratuita el anuario 'Los 50 + Disruptores' con las mejores ideas de innovación de 2025

Después del éxito en su formato impreso, ya está disponible el ebook 'Los 50 + Disruptores' 2025 para su descarga gratuita. Se trata de la tercera edición de este completo anuario en el que el equipo de redacción de este medio lleva trabajando durante los últimos meses. En definitiva, una revista que resume las mejores ideas y proyectos ligados a la innovación que se han producido en los últimos meses en la arena del ecosistema startup, la gran empresa, la pyme, la investigación y los centros y parques tecnológicos, el sector público y al otro lado del Atlántico.

No sólo hablamos de una sucesión de historias, de casos de éxito que demuestran el momento estrella que estamos viviendo en estas lides, justo las mismas que han sido elegidas como finalistas de los recientes DISRUPTORES Innovation Awards 2025.

El anuario viene acompañado además de análisis inéditos de la realidad de este sector -a cargo de María Guerra, deputy to CEO de Penteo-, una infografía sobre la panorámica de la digitalización en España, y otra en la que tratamos de recoger los mejores temas que publicamos a lo largo del año en nuestra web.

El anuario 'Los 50+disruptores' 2025.

Hablamos ahí de entrevistas exclusivas a grandes CEO mundiales (como Omar Sultan Al Olama, Aravind Srinivas o Michel López Alegría) a premios Nobel o los reportajes en profundidad y especiales monográficos (con temas tan variados como la ciberseguridad, el rol de la mujer en el mundo STEM, las tecnologías cuánticas o el 'new space').

Además, el documento recoge las opiniones de voces con autoridad en estos menesteres, como Susana Voces (presidenta de Adigital), Miguel Sánchez-Galindo (director general de DigitalES), Francisco Hortigüela (presidente de Ametic), Raimundo Pérez-Hernández y Torra (director general de la Fundación Ramón Areces), Felipe Romera (presidente de APTE), Mar Vaquero (vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia de Aragón) o José de la Uz, alcalde de Las Rozas.

A sumar importantes perspectivas desde el ámbito privado como las de Carlos M. Rico, CEO y director general de GTT o María Navarro Ibañez de Aldecoa, directora corporativa de Innovación en Mapfre.

Para obtener el ebook 'Los 50 + Disruptores' 2025 tan sólo es necesario acudir a esta página web e introducir un correo electrónico. Los actuales suscriptores de nuestra newsletter lo recibirán de manera inmediata y sin ningún paso por su parte en su bandeja de entrada.

El propósito de hacerlo tan sencillo y totalmente gratuito es que estos ejemplos, análisis y perspectivas calen en el mayor número de personas posible. Porque sólo así, con la implicación de todos, conseguiremos consolidar el ecosistema innovador en nuestro país al compás de los tiempos que corren.