Pedro J. Ramírez: "La IA ya no es solo una referencia; forma parte ya de la identidad de cualquier empresa que se precie"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, fue el encargado un año más de dar la bienvenida a los más de 300 asistentes a la gala de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards. Antes de que se conocieran los 10 ganadores de las 10 categorías, Ramírez ha explicado que "este es un evento muy especial y nos recuerda cada año el rumbo que tenemos que seguir, cuáles son las metas para aspirar a la excelencia y a la calidad y a surfear y a subirnos a la ola de los cambios disruptivos que están llegando".

En su opinión, "todas las generaciones creen siempre que en su tiempo hay una aceleración histórica y en pocos meses se concentran cambios vertiginosos, pero es que esta vez es verdad". Para Pedro J. Ramírez, "la IA no es solo una referencia, no es un marco, un nuevo escenario; forma ya parte de la identidad de cualquier empresa que se precie".

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL tuvo palabras para las administraciones regionales, protagonistas por la mañana del V Foro Autonómico de DISRUPTORES. "Creo que las CCAA y algunos ayuntamientos son las administraciones más cercanas que interactúan con el tejido empresarial, las que tienen que servir de cauce para generar oportunidades de cambio".

Y ese cambio pasa irremediablemente por la inteligencia artificial. "El que no se dé cuenta de que la irrupción de la IA supone como mínimo una disrupción tan grande como la que supuso el tránsito del mundo analógico al digital, va a perder el tiempo y las oportunidades".

En este sentido, recalcó que "estamos siendo pioneros en la introducción de las aplicaciones que nos pueden permitir incrementar el valor añadido que las personas que trabajan en EL ESPAÑOL aportan a sus lectores". Hizo referencia a una carta escrita a los trabajadores del periódico en la que "les advertí que cuando volvieran de vacaciones iban a despertarse en un mundo distinto", algo que asemejó a "lo que pasa en cualquier sector de la economía".

Y añadió: "Cada ser humano tiene que darse cuenta de en qué medida eso le afecta, en qué medida la rutina o el trabajo que hubiera estado realizando puede ser sustituido por la IA y, en ese caso, la necesidad imperiosa de transformarse, de renovar sus cualificaciones y de aportar mayor valor añadido a su trabajo se convierte en ineludible".

Pedro J. Ramírez es consciente de que, "afortunadamente, hay cosas que, hoy por hoy, la IA no podrá hacer; en el periodismo, la investigación, la percepción de la realidad, el virtuosismo en algún trabajo de fotoperiodismo... Pero al final esta es una carrera contra el reloj para ver si nosotros nos aprovechamos al máximo de la tecnología o la tecnología termina usurpando el papel del ser humano en la civilización".

Es optimista con respecto a la idea de que los humanos "volveremos a ganar la partida, estoy seguro. La libertad volverá a permitir que sea el genio de la persona humana el que salga todos los días de la botella y no haya manera de doblegarlo y de dominarlo, pero el listón está cada vez más alto y tenemos que ser conscientes de ese desafío. Nadie puede eludirlo".

Tuvo palabras de aprecio a la labor del consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, y consideró que gracias a gestores como él y a medios como DISRUPTORES, "vamos un paso por delante".

