López-Valverde (Madrid): “La digitalización se mide por su capacidad real para mejorar la vida de los ciudadanos”

“En el mundo de la tecnología, y más en las administraciones, ya compartimos muchos de los desafíos que antes eran propios de la empresa privada”. Con estas palabras, Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, inauguraba la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards.

El consejero aprovechó para dibujar un mapa los retos que afronta lo público en plena ola tecnológicaa. “Estamos obligados a ser excelentes en los servicios que damos a los ciudadanos, y la tecnología es un componente esencial para conseguirlo”.

El consejero subrayó que la automatización inteligente no es un fin en sí misma, sino una palanca para anticiparse a las necesidades sociales: “Todo lo que hagamos de forma más automática y basada en datos nos permitirá adelantarnos a las necesidades futuras de la sociedad”. Y situó los galardones que otorga un año más DISRUPTORES - EL ESPAÑOL como un escaparate de lo que está ocurriendo: “Este es el espacio desde donde se hace visible el futuro digital que ya estamos construyendo”.

López-Valverde fijó los valores que, a su juicio, deben guiar esta transformación. “Excelencia, curiosidad y ambición transformadora”, enumeró, antes de centrarse en el impulso que da en este sentido el ecosistema emprendedor. “Aquí hablamos de innovación real, la que resuelve problemas públicos y empresariales”. Y añadió: “Este reconocimiento premia el trabajo bien hecho y recuerda que el progreso solo es posible cuando se unen innovación, talento y colaboración”.

Sobre el impacto de las tecnologías emergentes, incidió en "el cambio de era que vivimos. La inteligencia artificial y la computación cuántica ya están transformando sectores enteros”. La cuestión, dijo, no es tecnológica, sino de propósito: “La pregunta no es si llegarán, sino cómo ponemos estas tecnologías al servicio de las empresas, de las personas y de la propia administración”.

“La digitalización se mide por su capacidad real para mejorar la vida de los ciudadanos”. En esa línea, defendió un modelo abierto, por el que han apostado en la Comunidad de Madrid, "con una colaboración público-privada que: conecta startups, universidades y empresas para acelerar la transferencia de conocimiento a la sociedad”. El consejero reivindicó el papel del emprendimiento como motor y el de la administración como facilitador. “La innovación no se entiende sin emprendimiento”, señaló. “

Por último, quiso poner de relevancia el objetivo de su región es consolidarse como un hub europeo de innovación, y para lograrlo la administración tiene que ser una aliada del cambio, eliminar fricciones, promover estándares y generar confianza”.

Cerró con una llamada de atención en la que argumentó que "la innovación requiere algo más que inversión y tecnología: exige visión y propósito. Visión para anticipar lo que viene y propósito para asegurar impacto medible en la vida de la gente”. Para concluir con un mensaje final: “Sigamos construyendo, juntos, un futuro digital a la altura de nuestro talento”.