Últimas horas para conocer los ganadores de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025

Quedan muy pocas horas para conocer los ganadores de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025, la gran cita anual con la innovación y la tecnología organizada por este medio. Será este jueves, 23 de octubre, en el Palacio de Neptuno en Madrid (acceso sólo para profesionales, previo registro), en una gala que además servirá como gran evento de networking del ecosistema innovador de nuestro país.

No en vano, se trata de una velada dedicada únicamente a reconocer a las empresas, instituciones y líderes que están transformando la economía digital en España y Latinoamérica, en un contexto en el que la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la competitividad tecnológica se han convertido en ejes clave del desarrollo económico.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, serán los encargados de inaugurar la quinta edición de los galardones.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

Tras congregar a más de 350 profesionales el pasado curso, los DISRUPTORES Innovation Awards 2025 ya se han consolidado como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana.

La elección de estos ganadores corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, representantes de patronales y colegios del sector, referentes internacionales y académicos.

A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’. En él se recogen los 50 proyectos finalistas, junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector y un resumen de lo ocurrido en el panorama digital en los últimos meses.

DISRUPTORES Innovation Awards 2024 Rodrigo Mínguez / José Verdugo