Los top semanales del Índice de la Digitalización: un robot autónomo contra las malas hierbas del campo

Parece un vehículo diseñado para explorar otros planetas o recorrer la superficie lunar, pero su cometido es bien distinto. De aspecto futurista y provisto de un brazo robótico, visión artificial y navegación inteligente, la misión principal de GreenBot, como así ha sido bautizado por sus creadores, es en realidad rodar por los campos en busca de malas hierbas. Una solución que introduce a los robots autónomos en el sector agrario y ofrece una alternativa cómoda al control de la maleza, que puede generar pérdidas de hasta un 40% del rendimiento de los cultivos.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias. En el top 10 de esta semana, y además de las últimas aplicaciones de la robótica al campo, aparecen también un ‘escudo’ biotecnológico que protege arrozales y viñedos, un método para descontaminar el agua gracias a la nanotecnología o un bebedero para ganado que impide que los líquidos se congelen.

Todo ello mientras tanto España como Europa atraviesan un nuevo ciclo en lo que se refiere a la gestión del talento empresarial, con escasez de perfiles en sectores estratégicos, aceleración de la regulación digital y consolidación de los modelos de trabajo híbridos para equiparar la productividad a los deseos de los empleados. Dado este contexto, y como expone el último informe al respecto publicado en Wake Up BOX, las organizaciones ya no pueden limitarse a reproducir políticas heredadas, sino que deben anticipar cambios regulatorios y ajustar sus estrategias de atracción y retención de talento.

Control inteligente de las malas hierbas

Optimiza el uso de productos fitosanitarios, reduce los costes y mitiga el impacto ambiental de la agricultura intensiva. Estas son solo algunas de las ventajas del proyecto GreenBot, impulsado por el grupo tecnológico GMV, que recientemente ha culminado con éxito su fase de pruebas. Este robot autónomo, diseñado para el control inteligente y localizado de la maleza en cultivos leñosos como almendros, cítricos y olivares, emplea un brazo robótico semicircular que rodea los troncos de los árboles y solo pulveriza donde detecta las malas hierbas. De esta manera, supone un avance en cuanto a los métodos tradicionales de control, basados en la aplicación generalizada de herbicidas.

Y si la gestión de las malas hierbas es fundamental para salvaguardar los cultivos, también lo es la prevención del resto de riesgos a los que está expuesto el campo, como por ejemplo las sequías e inundaciones o la presencia de hongos u otros organismos dañinos. Es por este motivo que desde el centro tecnológico Itene han desarrollado el proyecto Escudo, una iniciativa que se sirve de la biotecnología para buscar herramientas que mejoren la protección de los cultivos. De momento, ya han logrado producir bioestimulantes microbianos y extractos botánicos biocidas elaborados con restos agrícolas de arroz, vid y cítricos, con los que se frenan hasta el 70% de los daños causados en el campo por organismos u enfermedades.

Tanto para el sector agrario como para la economía y la salud en general, el agua es uno de los recursos naturales más preciados, y es por ello que son muchas las innovaciones que aspiran a revolucionar su gestión. Buen ejemplo de ello es la nueva solución desarrollada por un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, asociado al CSIC, que utiliza la nanotecnología para descontaminar el agua. En concreto, y gracias a unos materiales llamados MOF, una especie de redes de metal y moléculas orgánicas con poros microscópicos, es posible atrapar contaminantes como químicos o restos de sustancias. Y cuando culminan el trabajo, estos materiales se agrupan para formar estructuras más grandes que tienden a flotar y permiten su recogida de forma sencilla.

Además, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina han dado con un dispositivo que evita que el agua destinada al ganado ovino se congele. Este proyecto, denominado Bebedero Término Ovino o BeTO, funciona con energías renovables y suministra agua a demanda incluso a 22 grados bajo cero. Así, representa una solución muy sencilla a uno de los problemas históricos de la ganadería en regiones frías, aunque también puede implementarse en áreas muy calurosas puesto que su tecnología impide igualmente la evaporación.

Un nuevo ciclo en la gestión del talento

Las cifras más recientes son claras. Según la Comisión Europea y Eurofund, el 77% de las empresas reconoce dificultades para cubrir vacantes críticas, al tiempo que los trabajadores demandan mejores condiciones de flexibilidad y seguridad. A ello se le une la entrada en vigor del AI Act, la ley europea de inteligencia artificial, que obliga a tratar como ‘alto riesgo’ el uso de algoritmos en la selección, evaluación y promoción, imponiendo estándares de transparencia y supervisión humana. Dado este contexto, no es de extrañar que el último informe sobre gestión de talento publicado en Wake Up BOX indique el inicio de un nuevo ciclo en Europa y España, país que cuenta con un marco propio de trabajo a distancia y un mercado laboral tensionado en sectores como el digital, la salud o las energías renovables. Por todo ello, se convierte en un caso especialmente relevante de observar.

En concreto, el documento identifica cuatro tendencias clave que redefinirán la agenda del talento en los próximos dos años. Una de ellas es la transición hacia un modelo de contratación ‘skills-first’ y los marketplaces internos, conceptos donde las habilidades pesan más que el puesto formal y se impulsa la movilidad interna como palanca de competitividad. En segundo lugar, se destaca el auge de la gobernanza de la IA en recursos humanos, con la necesidad de establecer controles de sesgo, transparencia y trazabilidad en todos los procesos de decisión algorítmica.

Igualmente, se indica que la tercera tendencia se corresponde con la evolución hacia un modelo de trabajo ‘híbrido 2.0’ que combine la búsqueda de eficiencia inmobiliaria con la adaptación a las preferencias reales de los trabajadores y la normativa del teletrabajo. Por último, se subraya la movilización del talento oculto, tanto en lo que se refiere a los migrantes cualificados como a los colectivos subrepresentados, apoyados por nuevos marcos europeos de microcredenciales y el reconocimiento ágil de las competencias.