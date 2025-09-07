DISRUPTORES Innovation Awards 2025: un jurado de primer nivel para los premios más prestigiosos del sector

Tras congregar a más de 350 profesionales el pasado curso, el próximo 23 de octubre tendrá lugar en Madrid la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025. Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

La elección final de estos ganadores corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, representantes de patronales y colegios del sector, referentes internacionales y académicos.

Los elegidos serán desvelados en una gala que tendrá lugar la tarde del 23 de octubre, en el Palacio de Neptuno en Madrid (acceso sólo para profesionales, previo registro), que además servirá como gran evento de networking del ecosistema innovador de nuestro país.

Además, a todos los asistentes al evento se les entregará una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, en formato papel, en el que se han recopilado los 50 mejores temas publicados durante el último año en DISRUPTORES, junto a tribunas de representantes destacados del sector.

15 personalidades

El jurado de este año incorpora a su nómina a Fernando Suárez, presidente del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática (CCII) y a Elena Gorostiza, cofundadora de Generación Code y responsable de alianzas internacionales en Code.org.

A su vez, todas las patronales del sector están representadas en este jurado. Es el caso de Francisco Hortigüela, presidente de Ametic; Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES; Soledad Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España; Cesar Tello, director de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y María Benjumea, presidenta de Spain Startup y South Summit.

El jurado de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025.

Desde el ámbito académico, el jurado de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025 contará con Paco Bree, director de los Programas de Innovación de la Deusto Business School, y Teresa Rodríguez de las Heras, profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. Además de Mónica Villas, profesora y asesora técnica en aspectos ligados tanto a negocio como a tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial; y Juan Riva de Aldama, CEO de Immune Technology Institute.

La visión más panorámica de las tendencias tecnológicas la aportarán Toni Guerra, director de Penteo Research; y José Antonio Cano, exresponsable de IDC en España, dos de las principales casas de análisis del sector digital.

El plantel se completa con dos grandes nombres del ecosistema. El primero, Julio Miravalls, uno de los periodistas con más experiencia del sector científico-tecnológico en España, exdirector adjunto del diario El Mundo y colaborador destacado de DISRUPTORES. La segunda, Carme Artigas, quien fuera secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y cochair del Órgano Consultivo de Naciones Unidas para este mismo tema.

Finalmente, y como secretario del jurado, actuará Alberto Iglesias Fraga, subdirector de este medio.

Así se eligen los ganadores

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. Cada uno de los miembros del jurado evalúa 50 candidaturas, cinco por cada categoría, seleccionadas previamente por el equipo de redacción de DISRUPTORES, entre los temas más potentes que hemos publicado desde la pasada edición de estos galardones.

No se aceptan candidaturas externas ni influencias de ninguna índole en este proceso.

Sobre esta selección, el jurado determina con puntuaciones del 1 al 5 diferentes criterios como su impacto en la propia organización, en el mercado y el ecosistema, el grado de disrupción tecnológica, su alineación con los criterios ESG (sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza) o el potencial, presente y futuro de la propuesta.