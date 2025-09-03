DISRUPTORES Innovation Awards 2025: la gran cita de la innovación vuelve el próximo 23 de octubre

Tras el éxito de las cuatro pasadas ediciones, el próximo 23 de octubre tendrá lugar en Madrid la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025. Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas, que daremos a conocer en los próximos días. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

DISRUPTORES Innovation Awards 2024 Rodrigo Mínguez / José Verdugo

Los elegidos serán desvelados en una gala que tendrá lugar la tarde del 23 de octubre, en el Palacio de Neptuno en Madrid (acceso sólo para profesionales, previo registro), que además servirá como gran evento de networking del ecosistema innovador de nuestro país. El pasado año, más de 350 profesionales acudieron a la cita, convirtiéndola en el mayor encuentro de esta índole.

Además, a todos los asistentes al evento se les entregará una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, en formato papel, en el que se han recopilado los 50 mejores temas publicados durante el último año en DISRUPTORES, junto a tribunas de representantes destacados del sector.

Por la mañana, V Foro Autonómico

Previamente, durante la mañana, y en el mismo Palacio de Neptuno, tendrá lugar el V Foro Autonómico, la mayor cumbre sobre innovación y digitalización a escala regional y local que se celebra en España. Este año bajo el lema “La Era de la Digitalización Territorial”.



Un evento (con acceso previo registro) en el que intervendrán consejeros autonómicos, directores generales, concejales y expertos del sector privado. La pasada edición reunió a representantes de la práctica totalidad de ejecutivos autonómicos, que de nuevo debatieron junto a expertos y profesionales del sector privado, miembros de equipos de innovación de grandes empresas, startups, inversores, aceleradoras, dirigentes de tecnológicas y agencias de comunicación, sobre los retos y oportunidades que se presentan el ámbito de la digitalización y la innovación.

Durante la jornada se abordarán temas fundamentales como la transformación digital en la administración pública, la gobernanza digital en comunidades autónomas y ayuntamientos, la influencia de tecnologías como la inteligencia artificial o la computación cuántica, así como las mejores prácticas y futuros desafíos futuros en temas como la ciberseguridad. También se analizará cómo la digitalización puede mejorar la gestión municipal y autonómica.

El objetivo de esta jornada es fomentar la reflexión, el debate y el networking en torno a cómo la innovación y la digitalización pueden ayudar a modernizar las AAPP más próximas al ciudadano, mejorar su calidad de vida y desarrollar nuevos modelos económicos para afrontar los desafíos del presente y, especialmente, del futuro.

