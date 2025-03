Paula Felstead, CIO de HBX Group: "Para alcanzar la paridad real hay que pasar de la concienciación a la acción"

"Dentro de diez años, el sector será más dinámico, estará más interconectado y el valor de la inteligencia artificial (IA) será aún más evidente, pero lo que realmente marcará la diferencia es cómo gestionamos la relación entre la tecnología y las personas", esta es la predicción de Paula Felstead, Chief Information Officer de HBX Group, para la próxima década. En ella, afirma que la IA, la computación y otros avances crearán un mix de ventajas y riesgos donde el verdadero reto será su aplicación ética y sostenible.

"Veo un futuro en el que la personalización y la automatización serán la norma, con empresas que utilizarán datos en tiempo real para tomar decisiones estratégicas y mejorar la experiencia del usuario; no obstante, esto traerá consigo retos en términos de privacidad, seguridad y regulación", sentencia en una entrevista con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL.

Este contexto hará imprescindible contar con un marco regulador "claro y completo", que garantice el uso responsable y transparente de estas tecnologías. Esto, avanza Felstead, pondrá en evidencia las visiones opuestas de Europa y Estados Unidos o China respecto a la legislación. "Habrá que tomar decisiones difíciles en la próxima década", insiste.

Sin embargo, antes de que eso ocurra, hay que solventar algunos de los retos que se ubican en el presente y que la responsable de tecnología del HBX Group experimenta en sí misma desde su posición. Entre ellos, destaca la importancia de equilibrar la innovación con la estabilidad operativa.

"Integrar las nuevas soluciones y los sistemas existentes es un reto constante, ya que no se trata sólo de adoptar nuevas tecnologías, sino de hacerlo de forma estratégica y progresiva para maximizar su impacto sin perturbaciones", señala.

Innovación y regulación

A ella se suma la velocidad a la que avanzan la tecnología y la normativa, especialmente en áreas como la IA o los datos. "El panorama está cambiando rápidamente y debemos evaluar continuamente qué innovaciones aportan valor real al tiempo que garantizamos el cumplimiento de la legislación", apunta.

En este sentido, preguntada por el despliegue regulatorio que están haciendo las autoridades europeas en el ámbito digital, Felstead muestra su conformidad con esta tendencia y señala que, desde su punto de vista, estas leyes son necesarias "para generar confianza" en la tecnología y ofrecer "un marco claro a las empresas", aunque reconoce que su aplicación "no está exenta de dificultades" y que la sobrecarga puede ralentizar la adopción de nuevas tecnologías, "especialmente para las empresas que buscan seguir siendo competitivas en un entorno global".

"Europa tiene la oportunidad de liderar la regulación digital, pero para ello debe garantizar que la regulación sea ágil y adaptable, la clave está en desarrollar marcos que protejan a los ciudadanos sin ahogar la competitividad de las empresas", explica. "El diálogo entre reguladores, empresas y expertos en tecnología es crucial para construir un ecosistema en el que la innovación responsable sea el motor del progreso digital".

Atracción y retención del talento

Por último, entre los retos que afronta desde su posición de CIO, menciona la resistencia al cambio, un factor que "no puede ignorarse", ya que la evolución digital no solo implica a las herramientas, sino también a las personas, cada una con un ritmo propio de adaptación. "La clave del éxito no es sólo desarrollar tecnología punta, sino conseguir que la gente la adopte y la integre en su vida cotidiana", insiste.

Y es que el talento es otra de las preocupaciones de Felstead en su rol, desde el que defiende la importancia de contar con perfiles no solo técnicos para avanzar aún más en el ecosistema tecnológico. "Para que una empresa tecnológica innove de verdad y siga siendo competitiva, necesita una diversidad de perspectivas que vaya más allá de los perfiles puramente técnicos", señala.

Así, precisa que incorporar profesionales de otras áreas como el diseño, el derecho, el marketing o las humanidades permite abordar los desafíos de la industria desde otras perspectivas, asegurando soluciones eficientes no solo desde el punto de vista más técnico, sino también desde el del negocio o desde el de los usuarios. "Áreas como la ética y la regulación son cada vez más relevantes en la toma de decisiones tecnológicas y contar con expertos en estos campos ayuda a garantizar que el uso sea responsable y sostenible a largo plazo", insiste.

En este punto, la responsable de tecnología de HBX Group se detiene en la importancia de retener el talento en una industria tan cambiante como en la que opera su firma. Según explica, para ella la clave está en tres pilares: cultura, propósito y crecimiento.

En relación al primero, cuenta que es fundamental crear un entorno en el que la innovación sea bienvenida y hay espacio para la creatividad, donde las personas puedan asumir retos sin miedo a cometer errores; mientras, sobre la segunda, apunta que cada vez más profesionales buscan una empresa alineada con sus valores y donde el impacto sea positivo, por lo que las firmas deben no solo enfocarse en desarrollar soluciones, sino en hacerlo con una contribución clara; por último, insiste en la importancia de ofrecer proyectos innovadores para mantener motivado al trabajador.

Una brecha que sigue existiendo

Felstead es una de las pocas mujeres dentro de la industria digital que ocupan un rol de responsabilidad dentro del área de tecnología. En los años que lleva dedicándose a esta área de la economía, ella misma cuenta que ha visto cómo este campo ha cambiado considerablemente en términos de género y, aunque señala que se ha avanzado en términos de igualación, afirma que "aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la paridad real".

"Hoy en día, hay más conciencia de la importancia de la diversidad en la tecnología, más mujeres acceden a puestos técnicos y de liderazgo y las empresas han empezado a aplicar políticas activas para fomentar la inclusión; sin embargo, los avances siguen siendo lentos y, en algunos casos, superficiales", precisa.

La CIO de HBX Group explica que una de las grandes mejoras ha sido la visibilidad, ya que hace años la falta de mujeres en la industria no era siquiera un tema de conversación y hoy, por el contrario, existe un amplio abanico de redes de apoyo, programas, iniciativas e incluso políticas públicas en este sentido.

Aún así, reconoce que aún sigue habiendo retos, especialmente en los puestos de liderazgo, un rango que muy pocas alcanzan; también, menciona el cuestionamiento que sigue existiendo respecto a las habilidades o capacidades técnicas de las mujeres frente a la de sus homólogos hombres.

Ante este contexto, Felstead señala que es necesario que los responsables políticos pasen de la concienciación a la acción, tomando medidas concretas. Asimismo, precisa que es importante desarrollar programas de tutoría y patrocinio en los que mujeres con experiencia puedan ayudar y guiar a las nuevas generaciones en su crecimiento profesional; o crear políticas de contratación y promoción sin sesgos de género. "La educación y la formación también desempeñan un papel clave: tenemos que acercar la tecnología a las niñas desde una edad temprana y cambiar la narrativa sobre quién puede triunfar en este sector", afirma.

Siguiendo con su visión sobre cómo será el sector dentro de diez años, la CIO de HBX Group añade que, en términos de talento y diversidad, le gustaría que la próxima década la industria evolucionase hacia una mayor inclusividad, con una representación más igualitaria en todos los niveles y donde la innovación se diseñe desde una perspectiva global. "Hay mucho trabajo por hacer, tenemos que seguir centrándonos en los beneficios de ese esfuerzo para que dentro de diez años podamos tener una industria que no solo sea más avanzada, sino también más accesible, ética y centrada en el bienestar humano", concluye.