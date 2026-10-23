El Ayuntamiento de Valladolid y CEOE Valladolid reivindican en VDS 2026 el potencial industrial y tecnológico de la ciudad. La iniciativa Valladolid Now trabajará más a fondo con startups y busca conectar empresas e inversores, impulsar la transformación digital de las pymes y captar nuevos proyectos internacionales.

Valladolid apuesta por un laboratorio de contenidos digitales, espacios de pruebas y una estrategia para atraer inversión

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LO ESENCIAL Las claves Valladolid impulsa el laboratorio tecnológico TecLab 1994 y 'sandboxes' para probar soluciones en ciberseguridad, movilidad conectada e inteligencia artificial. La iniciativa Valladolid Now busca conectar a empresas locales con startups e inversores, además de crear una asociación específica de startups. La ciudad proyecta una plataforma logística intermodal vinculada al Corredor Atlántico para reforzar el transporte de mercancías y atraer inversión internacional. Una red de 250 embajadores en 42 países colabora para posicionar a la ciudad como un polo de innovación y proyección exterior. Preguntas ¿Qué es TecLab 1994 y qué papel jugará en la estrategia de innovación de Valladolid? TecLab 1994 es un laboratorio tecnológico orientado a contenidos digitales, videojuegos y realidad extendida creado por el Ayuntamiento e IDEVA. Servirá como espacio de prueba y aceleración para proyectos digitales que conecten empresas locales, startups y talento académico. ¿Por qué ha impulsado Valladolid sandboxes para movilidad conectada, ciberseguridad e inteligencia artificial? La ciudad ha aprobado una ordenanza de escenario demostrador para permitir ensayos reales de vehículos conectados y soluciones digitales sin los frenos normativos habituales. El objetivo es validar tecnologías en entorno urbano para atraer inversión y acelerar adopciones industriales. ¿Qué consecuencias tiene ya la alianza Valladolid Now para las empresas locales y qué podría ocurrir después? Ya ha reforzado la coordinación entre Ayuntamiento, Cámara y CEOE para internacionalizar compañías y compartir recursos de promoción. En el futuro podría aumentar la llegada de inversión extranjera y la creación de startups si se consolidan espacios de conexión con inversores y la asociación de startups propuesta. ¿Quiénes lideran las iniciativas de innovación en Valladolid y qué funciones desempeñan? Modesto Mezquita coordina Innovación en IDEVA y promueve infraestructuras y sandboxes; Noemí García dirige Relaciones Institucionales en CEOE Valladolid y lidera Valladolid Now para conectar empresas, inversores y formación directiva. Ambos articulan la cooperación público-privada del plan municipal. ¿Cómo encaja la plataforma logística intermodal en la estrategia 2026-2030 de Valladolid? La plataforma busca conectar vía ferroviaria y portuaria con el corredor Atlántico para potenciar el transporte de mercancías. Ese eje logístico complementa la digitalización industrial y mejora la competitividad territorial para atraer empresas vinculadas a la cadena de suministro.

Valladolid quiere aprovechar su consolidado tejido industrial y empresarial para reforzar su posicionamiento como polo de innovación tecnológica, con una estrategia que combina colaboración público-privada, desarrollo de nuevas infraestructuras y atracción de inversión internacional.

Modesto Mezquita, coordinador de Innovación de IDEVA, la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, ha explicado durante Valencia Digital Summit algunas de las principales iniciativas de la ciudad, entre ellas el laboratorio tecnológico TecLab 1994, orientado a contenidos digitales, videojuegos y realidad extendida, y el desarrollo de espacios de experimentación regulatoria para probar soluciones en movilidad conectada, ciberseguridad o inteligencia artificial.

"Valladolid tiene, al igual que Valencia, una ordenanza de escenario demostrador y esos sandbox nos permiten experimentar en temas de movilidad, en conectividad, vehículo autónomo, vehículo conectado, ciberseguridad, inteligencia artificial", detalla Mezquita, quien sitúa estas actuaciones dentro del Plan de Innovación y Ciudad Inteligente 2026-2030, aprobado el pasado julio.

Esta apuesta institucional encuentra su complemento en Valladolid Now, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y CEOE Valladolid para fortalecer el tejido productivo local y aumentar su proyección exterior. Noemí García, responsable de Relaciones Institucionales y Valladolid Now en CEOE Valladolid, considera que la ciudad dispone de importantes ventajas competitivas gracias a su ubicación estratégica, sus infraestructuras, su base industrial y su capital humano, pero necesita reforzar las conexiones entre los distintos agentes de innovación.

"Nuestro reto precisamente es conectar a las empresas con las startups y con los inversores de modo que se alcance un entorno propicio para hacer que Valladolid despegue", señala García, quien defiende que la transformación tecnológica debe alcanzar también a las pequeñas y medianas empresas. Entre las iniciativas en marcha destaca la creación de una asociación de startups, el desarrollo de espacios de conexión con inversores y compañías consolidadas y la formación digital de directivos, cuya capacidad de decisión considera fundamental para incorporar nuevas tecnologías a los procesos empresariales.

La internacionalización constituye el otro gran eje compartido por ambas organizaciones, que pretenden utilizar Valladolid Now para atraer nuevas compañías y facilitar el crecimiento de las ya establecidas. Mezquita explica que esta alianza busca superar las limitaciones administrativas de la gestión municipal mediante una colaboración más estrecha con las organizaciones empresariales, mientras que García destaca la existencia de una red de unas 250 personas vinculadas a Valladolid que colaboran desde 42 países para promocionar las oportunidades de la ciudad.

"Ayudar a crecer a las empresas de dentro y trabajar fuera para que vengan nuevas empresas", resume la representante de CEOE Valladolid, quien insiste en la necesidad de sostener estos esfuerzos mediante una estrategia permanente de innovación. La ciudad también trabaja en una plataforma logística intermodal vinculada al corredor Atlántico, con conexiones ferroviarias y portuarias que buscan reforzar su papel en el transporte de mercancías. Además, desde la CEOE Valladolid han querido remarcar que la idea en un futuro es trabajar más a fondo con startups.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.