El CEO de Saily, compañía de telecomunicaciones que ya supera los siete millones de clientes, advierte en VDS 2026 de las dificultades para medir el retorno de la inversión en inteligencia artificial y reivindica el talento tecnológico de los países bálticos, especialmente de Lituania.

Vykintas Maknickas (Saily): "La mayoría de las personas utiliza la IA sin conseguir que aumente realmente su productividad"

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LO ESENCIAL Las claves Vykintas Maknickas (CEO de Saily) advierte que muchos empleados usan la IA para delegar tareas sin aumentar realmente su productividad ni aportar más valor a sus empresas. La compañía de conectividad eSIM Saily supera los siete millones de clientes impulsada por el ahorro frente al roaming tradicional. Saily adapta sus perfiles profesionales e incorpora 'ingenieros de producto de IA', un rol que abarca el desarrollo completo de nuevas funcionalidades. Maknickas destaca el potencial de Lituania y los países bálticos para convertirse en potencias digitales debido a su agilidad para adoptar tecnología. Preguntas ¿Por qué dice Vykintas Maknickas que "la mayoría de las personas utiliza la IA sin conseguir que aumente realmente su productividad"? Maknickas explica que muchos empleados delegan tareas en IA pero mantienen las mismas horas de trabajo, de modo que el tiempo liberado no se dedica a generar más valor y las mejoras de productividad no se reflejan en resultados medibles. ¿Qué consecuencias tiene esa falta de incremento de productividad con IA para las empresas como Saily? Lo ya ocurrido: dificulta medir el retorno de la inversión en herramientas inteligentes; lo que podría ocurrir: las compañías tendrán que redefinir métricas, procesos y formación para que la IA impulse resultados reales y no solo delegue tareas. ¿Quién es Vykintas Maknickas y qué papel tiene Saily en el mercado de la eSIM? Vykintas Maknickas es el CEO de Saily; la compañía ofrece conectividad móvil basada en eSIM y dice haber superado siete millones de clientes gracias a la demanda de alternativas a la itinerancia internacional y al ahorro para viajeros. ¿Cómo está adaptando Saily sus equipos y puestos de trabajo a la llegada de la IA? Saily busca perfiles interesados en experimentar con IA, crea roles nuevos como ingenieros de producto de IA y da acceso a modelos y recursos avanzados para que esos profesionales desarrollen funcionalidades completas con mayor autonomía técnica. ¿Qué contexto dio VDS 2026 sobre la integración de la IA en las empresas que ayuda a entender las declaraciones de Maknickas? VDS 2026 reunió debates sobre agentes autónomos, infraestructuras y aplicaciones industriales de IA y señaló que la adopción empieza a afectar a la productividad y organización empresarial, situando el tema en el centro de la agenda del evento.

La expansión de la inteligencia artificial en las empresas está planteando un problema que trasciende su adopción tecnológica: comprobar si las inversiones realizadas se traducen realmente en mejoras de productividad. Vykintas Maknickas, CEO de Saily, compañía especializada en conectividad móvil mediante tecnología eSIM, considera que buena parte de los trabajadores utiliza estas herramientas para delegar tareas sin aprovechar necesariamente el tiempo liberado para generar más valor.

"La mayoría de las personas pertenece al segundo grupo. Por eso es difícil medir las mejoras de productividad, porque siguen dedicando la misma cantidad de tiempo, aunque el trabajo lo haga la IA y no ellos", explica el directivo durante Valencia Digital Summit. A su juicio, las compañías tendrán que afrontar este desafío para determinar si el gasto creciente en herramientas inteligentes está proporcionando los retornos esperados.

Saily ha experimentado un crecimiento acelerado desde su lanzamiento, impulsado por la adopción de las tarjetas eSIM y la demanda de alternativas a los servicios tradicionales de itinerancia internacional. "Ya hemos incorporado a más de siete millones de clientes, más del doble de la población de Lituania", asegura Maknickas, quien atribuye buena parte de esta expansión al ahorro que los viajeros pueden conseguir respecto a las tarifas de sus operadores habituales.

El ejecutivo también destaca el posicionamiento tecnológico de los países bálticos, especialmente en inteligencia artificial, y considera que su reducido tamaño facilita la incorporación de nuevas soluciones digitales en administraciones y servicios. "Creo que Lituania, Estonia y todos los demás países pequeños están muy bien posicionados para convertirse en grandes potencias de inteligencia artificial", sostiene.

La competencia por los profesionales capaces de aprovechar las posibilidades de la IA constituye otra de las prioridades de Saily, que está adaptando tanto sus herramientas de trabajo como los perfiles profesionales que incorpora a su organización. Maknickas explica que la empresa busca personas especialmente interesadas en experimentar con esta tecnología y les proporciona acceso a modelos y recursos avanzados para desarrollar nuevas soluciones.

"Tenemos personas como los ingenieros de producto de IA, un perfil que no existía antes de la inteligencia artificial", señala el CEO, quien explica que estos profesionales pueden responsabilizarse del desarrollo completo de nuevas funcionalidades, frente a la distribución tradicional de pequeñas tareas entre diferentes especialistas. La compañía también apuesta por reconocer estas nuevas capacidades mediante puestos específicos y mayores oportunidades de autonomía técnica.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.