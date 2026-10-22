El representante de Asuntos Públicos de Temu en Iberia explica en VDS 2026 la evolución de su programa de vendedores locales, lanzado en 2024 para incorporar pequeñas empresas europeas a la plataforma. Una compañía alicantina dedicada a los frutos secos ha comercializado, según sus estimaciones, más de 13.000 productos a través de este canal.

Pablo Gálvez (Temu): "Cada vez tenemos más pymes que dan el salto a la digitalización y se atreven a internacionalizarse"

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LO ESENCIAL Las claves Temu impulsa la digitalización e internacionalización de pymes españolas a través de su programa de vendedores locales lanzado en 2024. Pablo Gálvez, representante de Temu, destaca casos de éxito como la pyme alicantina El Rey del Fruto Seco, que ha vendido más de 13.000 productos. La plataforma colabora con cámaras de comercio y asociaciones para incorporar a sectores tradicionales como el aceite, el jamón o las especias. Las declaraciones se realizaron en el marco del Valencia Digital Summit, evento que prevé reunir a más de 12.000 profesionales e inversores internacionales. Preguntas ¿Qué es el programa de vendedores locales de Temu y cómo funciona para las pymes españolas? Temu lanzó en 2024 un programa de vendedores locales que permite a pymes españolas listar y vender sus productos directamente en su marketplace europeo; ofrece soporte con las asociaciones empresariales y cámaras de comercio para facilitar la integración y acceso a canales de comercio electrónico. ¿Por qué, según Pablo Gálvez, El Rey del Fruto Seco ha crecido en Temu? Gálvez afirma que la empresa alicantina, gestionada por una sola persona, ha aprovechado el programa para digitalizar sus ventas y afirma haber vendido más de 13.000 productos en la plataforma, convirtiendo a Temu en su canal de mayor crecimiento. ¿Qué sectores españoles están usando el programa de Temu además de los frutos secos? Gálvez menciona vendedores de jamón, aceite de oliva, miel y piezas de recambio como ejemplos de la diversidad sectorial que ya comercializa en la plataforma a través del programa de vendedores locales. ¿Qué implicaciones tiene para una pyme española internacionalizarse mediante Temu? Lo ya ocurrido: varias pymes han incrementado su actividad comercial y ventas en la plataforma; lo posible: la presencia en Temu puede abrir acceso a mercados europeos, pero dependerá de logística, márgenes y adaptación a demanda internacional. ¿Cómo encaja la estrategia de Temu en España con su actividad en el ecosistema tecnológico español? Temu, presente en España desde 2023, usa eventos como Valencia Digital Summit para reforzar alianzas con administraciones, asociaciones y emprendedores y así impulsar la digitalización e internacionalización de pymes vía su marketplace.

La digitalización de las pequeñas y medianas empresas sigue encontrando dificultades relacionadas con los recursos disponibles, el acceso a nuevos mercados y la capacidad para desarrollar canales comerciales en internet. Temu pretende participar en este proceso mediante su programa de vendedores locales, una iniciativa lanzada en 2024 que permite a empresas españolas y de otros países europeos comercializar sus productos a través de su plataforma.

Pablo Gálvez, representante de Asuntos Públicos de Temu en Iberia, explica durante Valencia Digital Summit que la compañía está ampliando su actividad con pymes y organizaciones empresariales para favorecer su incorporación al comercio electrónico. "Cada vez tenemos más pymes que dan ese salto a la digitalización a través de nuestra plataforma y que incluso después se atreven a internacionalizarse", señala el directivo, quien destaca la colaboración con asociaciones empresariales y cámaras de comercio para extender el alcance de esta iniciativa.

Uno de los ejemplos que menciona Gálvez procede precisamente de la Comunidad Valenciana. Se trata de El Rey del Fruto Seco, una empresa alicantina gestionada por una sola persona y especializada en la comercialización de frutos secos, fruta deshidratada y especias de origen nacional. Según los datos trasladados por el representante de Temu, esta compañía ha conseguido incrementar su actividad comercial mediante su incorporación al marketplace.

"Han vendido, creo que más de 13.000 productos en la plataforma", explica Gálvez, quien añade que, según la propia empresa, Temu se ha convertido en su canal comercial de mayor crecimiento. El directivo menciona también negocios dedicados a la venta de jamón, aceite de oliva, miel o piezas de recambio como ejemplos de la diversidad de sectores que están utilizando el programa.

La compañía, que comenzó su actividad en España en 2023 según recuerda Gálvez, busca ahora ampliar la presencia de vendedores europeos en su plataforma y reforzar las relaciones con las entidades que representan a las pequeñas empresas.

"Estamos cada vez tratando de enfatizar más ayudar a las pymes a digitalizarse, a internacionalizarse", sostiene el responsable de Asuntos Públicos de Temu, que ha participado por primera vez en Valencia Digital Summit. Gálvez también destaca la capacidad del encuentro para reunir a administraciones públicas, empresas tecnológicas y emprendedores, una confluencia que considera favorable para impulsar nuevas oportunidades de colaboración y apoyo al tejido empresarial.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.