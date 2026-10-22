Nacho Bauset, director de Innovación en Aquaservice, en el Media Corner de DISRUPTORES en el VDS 2026. DISRUPTORES

El director de Innovación de Aquaservice explica en VDS 2026 la importancia del análisis masivo de datos para gestionar su extensa red de distribución y detalla cómo la compañía está incorporando inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa y la atención al cliente.

Nacho Bauset (Aquaservice): "Nuestro negocio sería imposible de rentabilizar sin la optimizar rutas con big data"

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LO ESENCIAL Las claves Nacho Bauset, director de Innovación de Aquaservice, afirma que el big data y la optimización de rutas son imprescindibles para la rentabilidad de la compañía. La empresa integra inteligencia artificial para automatizar procesos internos, mejorar la productividad y optimizar la atención digital a sus clientes. Aquaservice destaca la importancia de conectar la innovación tecnológica con las necesidades reales del negocio y sus empleados. Las declaraciones se realizaron en el Valencia Digital Summit (VDS), foro que consolida a Valencia como hub internacional de innovación y emprendimiento. Preguntas ¿Por qué dice Nacho Bauset que el negocio de Aquaservice “sería imposible de rentabilizar” sin optimizar rutas con big data? Porque la actividad de Aquaservice depende de una extensa red de reparto y el análisis masivo de datos permite planificar rutas que reducen desplazamientos y costes, manteniendo la capacidad de atender a muchos clientes con equipos limitados. ¿Qué aplicaciones concretas de inteligencia artificial y automatización está implantando Aquaservice según Nacho Bauset? Aplican IA y automatización para mejorar procesos internos, reducir tareas repetitivas, elevar la productividad y agilizar la atención al cliente y la gestión de repartos recurrentes. ¿Cómo conecta Aquaservice la innovación tecnológica con las necesidades de sus empleados y clientes, según Bauset? Identifican y estudian las necesidades tanto del cliente como de los equipos internos para priorizar soluciones que mejoren procesos reales y aumenten la eficiencia operativa. ¿Qué impacto tiene para los usuarios que Aquaservice optimice rutas y digitalice canales de atención? Ya reduce tiempos de entrega y facilita gestiones mensuales al cliente, y puede aumentar la precisión de citas y la rapidez de respuesta en atención al cliente. ¿Por qué Valencia Digital Summit es relevante para la estrategia tecnológica de Aquaservice, según Bauset? Porque VDS reúne startups y grandes corporaciones, favorece el encuentro con proveedores de tecnología y refuerza el posicionamiento de Valencia como hub donde Aquaservice puede buscar socios y soluciones de IA y big data.

La gestión de una extensa red logística distribuida por todo el territorio nacional requiere capacidades tecnológicas que permitan optimizar los desplazamientos y mantener la rentabilidad de las operaciones. En Aquaservice, el análisis masivo de datos desempeña un papel fundamental para organizar las rutas de reparto y atender al mayor número posible de clientes con el mínimo de desplazamientos.

"Nuestro negocio con ese peso logístico tan grande sería imposible que fuese rentable sin tener una optimización de rutas como la que tenemos", asegura Nacho Bauset, director de Innovación de la compañía, durante su participación en Valencia Digital Summit. El directivo considera que el big data se ha convertido en una herramienta imprescindible para sostener la actividad cotidiana de una empresa cuyo modelo depende especialmente de la eficiencia de su distribución.

La inteligencia artificial constituye el siguiente ámbito de desarrollo tecnológico de Aquaservice, con aplicaciones orientadas tanto a los procedimientos internos como a la relación con sus clientes. Bauset explica que la compañía está aprovechando las posibilidades de automatización para reducir tareas, mejorar la productividad y agilizar las operaciones de una organización con una importante actividad recurrente.

"Nosotros sobre todo la trabajamos de cara a mejorar los procesos internos de la compañía y conseguir una mayor eficiencia", señala. Esta apuesta también alcanza a los canales digitales de atención, fundamentales para facilitar las gestiones de unos usuarios que mantienen una relación prácticamente mensual con el servicio, desde la comunicación con los repartidores hasta las consultas al departamento de atención al cliente.

Más allá de las aplicaciones tecnológicas concretas, Bauset reivindica la necesidad de conectar la innovación con las necesidades reales de las empresas y sus trabajadores, identificando soluciones que aporten mejoras tangibles a los procesos existentes.

"Lo que hacemos es conocer y entender bien las necesidades del negocio, tanto desde el punto de vista del cliente como de los equipos internos", explica el responsable de Aquaservice, que también destaca el papel de Valencia Digital Summit como lugar de encuentro entre startups y grandes corporaciones. A su juicio, la consolidación internacional del evento está contribuyendo a reforzar el posicionamiento de Valencia como uno de los principales centros de innovación y emprendimiento tecnológico.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.