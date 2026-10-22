El embajador del programa de residencia digital de Estonia para los mercados de habla hispana destaca en VDS 2026 que la iniciativa ya supera los 145.000 usuarios de 190 países y ha permitido constituir 45.000 empresas. El país prepara para 2027 un sistema de identificación completamente móvil y experimenta con agentes de inteligencia artificial para trámites administrativos.

Manuel Schutte (e-Residency Estonia): "Una de cada cinco empresas en Estonia está gestionada por alguien que no vive en el país"

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LO ESENCIAL Las claves Más de 145.000 personas de 190 países han creado 45.000 empresas en Estonia, de modo que una de cada cinco compañías estonias la gestiona un residente extranjero. Para 2027, el programa e-Residency prevé ser 100% móvil, eliminando la necesidad de acudir a embajadas a recoger físicamente la tarjeta de identificación digital. Estonia está probando agentes de inteligencia artificial con trazabilidad para la gestión automatizada de impuestos, trámites bancarios y procesos sanitarios. Manuel Schutte, embajador del programa e-Residency, presentó estos avances durante su participación en el evento tecnológico Valencia Digital Summit (VDS). Preguntas ¿Por qué Manuel Schutte dice que "una de cada cinco empresas en Estonia está gestionada por alguien que no vive en el país"? Porque el programa e-Residency ha permitido a más de 145.000 personas de 190 países constituir 45.000 empresas en Estonia, lo que ha elevado la proporción de compañías gestionadas por residentes fuera del país. ¿Qué consecuencias tiene para los emprendedores españoles que Estonia elimine la recogida física de la tarjeta de e-Residency en 2027? Ya ocurrido: Estonia anunció que el proceso se digitalizará para 2027 y sustituirá la recogida en más de 70 puntos por una gestión móvil; podría reducir tiempos y facilitar la constitución de empresas desde España. ¿Qué es el programa e-Residency y para quién está pensado según Manuel Schutte? Es un estatus digital creado por el Estado estonio que permite gestionar empresas y trámites administrativos a distancia; Schutte explica que está orientado a nómadas digitales, startups y empresarios que buscan acceso al mercado europeo. ¿Cómo afecta a los ciudadanos la incorporación de agentes de inteligencia artificial en la administración estonia, según Schutte? Afecta en que algunas obligaciones fiscales, operaciones bancarias y procesos sanitarios pueden automatizarse, pero Estonia prueba mecanismos de trazabilidad y control para que los ciudadanos deleguen permisos y supervisen acciones. ¿Cómo ha llegado Estonia a tener casi trece años de e-Residency y 45.000 empresas constituidas? Mediante una política continuada de digitalización administrativa, promoción internacional del programa y la creación de infraestructuras (puntos de recogida y servicios digitales) que han atraído emprendedores de 190 países.

Estonia continúa profundizando en su apuesta por la digitalización administrativa como herramienta para atraer emprendedores internacionales y facilitar la creación de empresas sin necesidad de establecerse físicamente en el país. Manuel Schutte, embajador del programa e-Residency para España y Latinoamérica y CEO de GrouHub Estonia, ha explicado durante Valencia Digital Summit el alcance de una iniciativa gubernamental que acumula casi 13 años de trayectoria.

"Más de 145.000 personas de 190 países hemos constituido 45.000 empresas en Estonia", señala el emprendedor, quien destaca que una de cada cinco compañías del país ha sido creada y es gestionada por personas que residen en el extranjero. España figura entre los principales mercados de este programa, especialmente orientado a nómadas digitales, startups y empresarios interesados en acceder al mercado europeo mediante procedimientos administrativos simplificados.

La siguiente evolución de e-Residency llegará en 2027, cuando, según anuncia Schutte, Estonia prevé eliminar la necesidad de recoger físicamente la tarjeta de identificación digital en embajadas y otros puntos habilitados. "El proceso de aplicación y obtención del estatus de e-Residency será todo por medio de móvil", explica el representante del programa, que considera que esta transformación permitirá reducir considerablemente los tiempos de espera y facilitar la constitución de compañías desde cualquier parte del mundo. Actualmente existen más de 70 puntos de recogida de tarjetas en diferentes países, un requisito presencial que la nueva modalidad pretende sustituir por un procedimiento completamente digital.

La inteligencia artificial también está encontrando aplicaciones en la administración pública estonia, donde el Gobierno ha puesto en marcha, según Schutte, proyectos piloto para utilizar agentes inteligentes en la gestión de obligaciones fiscales, operaciones bancarias y determinados procesos sanitarios. El emprendedor destaca especialmente la importancia de mantener mecanismos de supervisión y trazabilidad cuando estas herramientas pueden ejecutar acciones en nombre de los ciudadanos.

"Estos agentes de IA tienen esa trazabilidad, seguridad de saber que tú le puedes delegar los permisos mediante comandos", explica, subrayando la posibilidad de establecer límites a su funcionamiento y conocer las operaciones realizadas. A su juicio, la experiencia acumulada por Estonia en servicios públicos digitales proporciona una base favorable para experimentar con esta nueva generación de sistemas automatizados.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.