Lorenzo Pireddu (Qonto), junto a Bea Aznar en el media corner de DISRUPTORES en VDS 2026. DISRUPTORES

El director general de Qonto para el sur de Europa revela en VDS 2026 que las empresas españolas lideran la adopción de IA entre los principales mercados de la fintech, por delante de Francia, Alemania e Italia. El directivo defiende una implantación gradual de esta tecnología, vinculada a la mejora de procesos empresariales concretos.

Lorenzo Pireddu (Qonto): "España es el país donde nuestros clientes más utilizan la inteligencia artificial"

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LO ESENCIAL Las claves España lidera la adopción de inteligencia artificial entre los clientes de la fintech Qonto en sus cuatro principales mercados europeos, por delante de Francia, Alemania e Italia. Lorenzo Pireddu, director general de Qonto para el sur de Europa, aboga por el modelo Kaizen para implementar IA de forma iterativa y respondiendo a necesidades concretas. La fintech ha participado en el Valencia Digital Summit (VDS), un evento internacional que reúne a más de 12.000 profesionales y 800 inversores globales. Preguntas ¿Por qué dice Lorenzo Pireddu que España es el país donde los clientes de Qonto más usan la inteligencia artificial? Porque los datos de Qonto Insights muestran que, entre los cuatro mercados principales de la fintech, los clientes españoles registran la mayor tasa de uso de herramientas de IA en sus operaciones financieras. (Dato procedente de la base de clientes de Qonto según Pireddu en Valencia Digital Summit.) ¿Qué riesgo identifica Pireddu si las empresas españolas implantan IA sin más análisis? Advierte que implantar IA sin identificar primero procesos concretos puede provocar inversiones inútiles; recomienda aplicar el modelo Kaizen para mejorar iterativamente antes de añadir IA. (Declaración de Pireddu sobre la necesidad de analizar procesos y aplicar Kaizen.) ¿Qué es Qonto y a qué tipo de empresas se dirige su plataforma? Qonto es una fintech fundada en 2017 que ofrece cuentas empresariales y herramientas para pagos, cobros, automatización y conexión de aplicaciones, orientada a autónomos y pymes. (Resumen del origen y la propuesta de valor de Qonto según la noticia.) ¿Cómo apoya Qonto a las empresas para que dediquen más tiempo al crecimiento, según Pireddu? Integrando herramientas financieras alrededor de la cuenta empresarial para simplificar la administración diaria y automatizar operaciones, de modo que los responsables puedan centrarse en crecer. (Explicación de Pireddu sobre la función integradora de Qonto.) Qué aporta Valencia Digital Summit al contexto de la afirmación de Pireddu sobre IA en España? VDS reúne a miles de profesionales e inversores y pone sobre la mesa debates sobre IA y deeptech, lo que contextualiza por qué Qonto presentó sus datos y su mensaje sobre adopción responsable de IA en ese foro. (Contexto del evento VDS donde Pireddu hizo la declaración.)

España se sitúa a la cabeza en la adopción de inteligencia artificial entre los clientes de Qonto en sus cuatro principales mercados europeos, por delante de Francia, Alemania e Italia. Así lo ha revelado Lorenzo Pireddu, director general de la fintech para el sur de Europa, durante su participación en Valencia Digital Summit, apoyándose en los datos de Qonto Insights, una herramienta de análisis recientemente presentada por la compañía.

"España es el primer país en adopción de inteligencia artificial entre todos los mercados en los que operamos", asegura el directivo, quien considera especialmente significativo este comportamiento de las empresas españolas en una tecnología que está transformando la actividad cotidiana de los negocios. La información procede de la base de clientes de Qonto y refleja sus patrones de utilización de herramientas de IA, sin que estos resultados puedan extrapolarse automáticamente al conjunto del tejido empresarial europeo.

Sin embargo, Pireddu advierte de que la generalización de estas herramientas también exige revisar los criterios con los que las organizaciones deciden incorporarlas a sus operaciones. El responsable de Qonto defiende la aplicación del modelo Kaizen, basado en la mejora continua, para evitar inversiones tecnológicas que no resuelvan necesidades concretas.

"Hay que analizar en detalle qué proceso no está funcionando, mejorarlo de forma iterativa y, solo cuando hayas comprendido completamente qué falla, añadir esa capa de inteligencia artificial", explica. En su opinión, el interés generalizado por esta tecnología puede llevar a las compañías a precipitar su implantación sin haber identificado previamente los problemas que pretenden solucionar.

Fundada en 2017 por dos emprendedores que buscaban una solución bancaria adaptada a las necesidades de sus negocios, Qonto ha evolucionado hacia una plataforma de gestión financiera dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas. Su propuesta combina cuentas empresariales con herramientas para gestionar pagos y cobros, automatizar operaciones y conectar aplicaciones financieras, comerciales y de recursos humanos.

"Lo más importante de Qonto son todas las herramientas financieras que ofrecemos alrededor de la cuenta empresarial", señala Pireddu, quien explica que esta integración pretende simplificar la administración cotidiana de las compañías y permitir que sus responsables dediquen más tiempo al crecimiento del negocio. Aunque esta es su primera visita personal a Valencia Digital Summit, la fintech lleva cinco años participando en el encuentro tecnológico.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.