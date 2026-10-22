El responsable de Banca de Empresas de CaixaBank DayOne analiza en VDS 2026 las dificultades de las startups para acceder a financiación en sus primeras etapas y advierte de la incertidumbre que genera la inteligencia artificial entre los emprendedores, cuyos modelos de negocio pueden verse alterados en apenas unos meses.

Lluís Albiñana (CaixaBank DayOne): "Hay startups que están al filo de no llegar a buen puerto por falta de financiación"

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LO ESENCIAL Las claves Lluís Albiñana (CaixaBank DayOne) advierte en VDS sobre el riesgo de las startups de no salir adelante o mudarse al extranjero por la falta de financiación en etapas tempranas. La rápida evolución de la inteligencia artificial genera incertidumbre en los modelos de negocio de los fundadores, obligándoles a adaptar sus estrategias a corto plazo. CaixaBank DayOne busca adaptar sus productos bancarios para apoyar el talento emprendedor y conectar startups con inversores y aceleradoras sin exigir la cesión de capital. Valencia se consolida como un ecosistema tecnológico de proyección internacional a través de eventos como la novena edición del Valencia Digital Summit (VDS). Preguntas ¿Por qué dice Lluís Albiñana que "hay startups al filo de no llegar a buen puerto" por falta de financiación? Albiñana señala que en las primeras fases las entidades financieras tradicionales rehúyen el riesgo, lo que impide que muchos proyectos reciban rondas de financiación necesarias para crecer. Desde DayOne buscan productos bancarios que cubran esa brecha sin entrar en el capital. ¿Qué consecuencias tiene esa falta de financiación para los fundadores y el talento emprendedor? Ya ha provocado que algunas compañías opten por trasladarse fuera de España; a corto plazo aumenta el abandono de proyectos y a medio plazo puede frenar la consolidación del ecosistema y la retención de talento. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a las startups según CaixaBank DayOne? La IA obliga a revisar modelos de negocio con mayor rapidez, creando incertidumbre sobre la viabilidad a pocos meses y, al mismo tiempo, abre oportunidades de eficiencia y nuevos productos para empresas de software y sectores tradicionales. ¿Qué papel afirma tener CaixaBank DayOne en el ecosistema emprendedor valenciano? DayOne se define como conector: facilita financiación adaptada, pone en contacto a emprendedores con inversores y aceleradoras y participa en impulsar la comunidad tecnológica de Valencia. ¿Qué indica la presencia de más de 800 inversores en Valencia Digital Summit para las startups valencianas? La asistencia masiva de inversores con grandes activos ofrece oportunidades de visibilidad y posibles rondas de financiación para startups, aunque la materialización depende de la madurez de los proyectos y de la adaptación de sus modelos ante la IA.

El acceso a financiación sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de empresas tecnológicas en España, especialmente durante las primeras fases de actividad, cuando el riesgo asociado a los proyectos dificulta la participación de las entidades financieras tradicionales. Lluís Albiñana, director de Banca de Empresas de CaixaBank DayOne, ha advertido durante Valencia Digital Summit de las consecuencias que estas dificultades pueden tener para la consolidación del talento emprendedor.

"Hay proyectos o hay iniciativas que están muchas veces al filo de no llegar a un buen puerto porque es clave el tema de la financiación o el tema de captar fondos", explica el directivo, quien reconoce que todavía existen compañías que optan por trasladarse fuera de España. Desde DayOne, la entidad busca adaptar sus productos bancarios a las necesidades de las startups y facilitar el acceso a financiación sin necesidad de recurrir siempre a la entrada de inversores en el capital.

La inteligencia artificial está introduciendo nuevas incertidumbres entre los fundadores, obligados a revisar sus estrategias empresariales ante una tecnología que acelera los cambios competitivos y modifica los costes de desarrollo de productos y servicios. Albiñana señala que las compañías especializadas en software están experimentando transformaciones particularmente intensas, aunque las oportunidades de eficiencia también alcanzan a negocios más tradicionales.

"Lo que nos transmiten los founders es un poco de incertidumbre en cuanto a qué va a ser a lo mejor de su modelo de negocio en ya no en tres o cuatro años, sino en cinco o seis meses", advierte el responsable de CaixaBank DayOne, quien considera que esta aceleración tecnológica también está generando expectativas positivas por sus posibilidades de mejorar la productividad y desarrollar nuevas propuestas comerciales.

Desde su experiencia en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Albiñana también destaca la evolución del tejido tecnológico regional y el papel de las entidades financieras como agentes de conexión entre emprendedores, inversores y aceleradoras. "Nos gusta definirnos como parte del ecosistema, porque lo somos al final, y un lugar en el que sucedan cosas", señala el directivo, quien considera que Valencia ha consolidado una comunidad tecnológica con capacidad para atraer inversión e impulsar nuevos proyectos.

En su opinión, el crecimiento de Valencia Digital Summit durante los últimos años ha sido incluso más rápido que el del propio ecosistema, reforzando la proyección internacional de la ciudad como centro de innovación y emprendimiento.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.