La responsable de Innovación de Naturgy defiende en VDS 2026 una aplicación razonada de la inteligencia artificial, destaca la formación de los empleados como pieza fundamental de esta transformación y reivindica la colaboración con startups para acelerar la transición energética.

Carmen López (Naturgy): "La IA es una herramienta que debemos adoptar de inmediato, pero con cabeza"

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LO ESENCIAL Las claves Carmen López (Naturgy) destaca en Valencia Digital Summit la colaboración con startups como clave fundamental para impulsar la descarbonización y la transición energética. Naturgy lanza la sexta edición de su programa de incubación enfocado en energías renovables, gases renovables y tecnologías de transformación del modelo energético. La energética aboga por una adopción prudente y con sentido de la inteligencia artificial, aplicándola en gemelos digitales, mantenimiento predictivo y atención al cliente. La compañía impulsa la formación continua de sus empleados en IA y copilotos digitales a través de su universidad corporativa para capacitar al talento interno. Preguntas ¿Por qué dice Carmen López que Naturgy debe adoptar la IA "de inmediato, pero con cabeza"? Porque Naturgy ve en la IA herramientas que mejoran automatización y atención al cliente, pero López advierte que su uso debe justificarse por utilidad concreta y mitigación de riesgos antes de integrarla en operaciones. ¿Qué busca la sexta edición del programa de incubación de Naturgy y a quién está dirigida? Busca proyectos vinculados a energías renovables, gases renovables y tecnologías que faciliten la descarbonización; está dirigida a startups que aporten soluciones escalables para transformar el modelo energético. ¿Cómo prepara Naturgy a sus empleados para integrar la inteligencia artificial en sus procesos? A través de su universidad corporativa que ofrece formación continua en IA y copilotos digitales, y programas de desarrollo de skills internos para que el talento se forme desde dentro de la compañía. ¿Qué papel asigna Carmen López a las startups en la estrategia tecnológica de Naturgy? Las considera proveedoras clave de innovación práctica; Naturgy colabora con ellas para acelerar la implementación de soluciones que respondan a los retos de la descarbonización. Qué elementos del sector energético presentes en el Valencia Digital Summit refuerzan la prioridad de Naturgy en IA y descarbonización? El evento reúne deeptech, energía, movilidad y más, y atrae a miles de profesionales e inversores internacionales, lo que refuerza la necesidad de innovación colaborativa y tecnologías como IA para la transición energética.

La transformación del sector energético exige acelerar la innovación tecnológica y estrechar la colaboración entre grandes corporaciones y empresas emergentes, especialmente para responder a los desafíos de la descarbonización. Carmen López, del área de Innovación de Naturgy, ha defendido durante Valencia Digital Summit el papel de las startups como proveedoras de soluciones capaces de agilizar esta transición.

"Para nosotros colaborar con startups es primordial, colaborar con la innovación es básico", explica la directiva, quien destaca que la compañía ha puesto en marcha la sexta edición de su programa de incubación, orientado a identificar proyectos relacionados con las energías renovables, los gases renovables y otras tecnologías que contribuyan a transformar el modelo energético.

La inteligencia artificial constituye otra de las grandes prioridades tecnológicas de Naturgy, aunque López advierte de los riesgos de incorporarla indiscriminadamente a las operaciones empresariales sin identificar previamente su utilidad. "La IA no es algo que se pueda adoptar de manera libre y sin pensar", sostiene la responsable de Innovación, quien recuerda que la energética lleva tiempo aplicando tecnologías relacionadas con esta disciplina, como los gemelos digitales y el mantenimiento predictivo.

La aparición de nuevas herramientas amplía ahora las posibilidades de automatización y mejora de las relaciones con los consumidores. "Para nosotros su adopción es inmediata, pero también con cabeza", insiste, al defender una implantación ajustada a las necesidades reales del negocio.

La capacitación de los trabajadores aparece como otro elemento decisivo para aprovechar las oportunidades de estas tecnologías, particularmente en grandes organizaciones que deben adaptar sus procesos y equipos a un ritmo de cambio cada vez mayor. Naturgy dispone de una universidad corporativa que ofrece formación continua sobre inteligencia artificial y herramientas como los copilotos digitales, con el objetivo de desarrollar capacidades entre sus propios empleados.

"Nuestro equipo está además montando todas las skills, tiene un programa muy definido y sobre todo impulsan que no solamente el talento venga de fuera, sino que el propio personal se forme", explica López, quien considera que esta preparación resulta fundamental para abordar una tecnología que puede resultar difícil de asimilar sin los conocimientos adecuados.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.