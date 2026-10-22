La responsable de inversiones de Elewit, plataforma de innovación de Redeia, explica en VDS 2026 su apuesta por startups en fases tempranas y defiende el uso de espacios de experimentación para facilitar su colaboración con grandes corporaciones. También reivindica el pensamiento crítico como una capacidad esencial para los nuevos profesionales.

Blanca Sastre (Elewit): "Ahora parece que todas las startups son de inteligencia artificial, pero hay que saber diferenciarlas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Blanca Sastre, de Elewit, advierte sobre la necesidad de filtrar y diferenciar las startups que realmente aportan valor en inteligencia artificial frente a las que solo usan modelos existentes. Elewit invierte en fases tempranas combinando retorno financiero y estratégico, ofreciendo un sandbox para facilitar la colaboración de las startups con Red Eléctrica. La directiva anima a los jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico para evaluar y razonar los resultados generados por las herramientas de IA. Las declaraciones se realizaron en el Valencia Digital Summit (VDS), evento que prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales y 800 inversores internacionales. Preguntas ¿Por qué dice Blanca Sastre que “ahora parece que todas las startups son de inteligencia artificial”? Porque muchas empresas etiquetan sus productos como IA aunque solo usen modelos existentes para tareas puntuales, y eso dificulta a los inversores distinguir proyectos con innovación propia de quienes simplemente integran herramientas externas. ¿Qué criterio usa Elewit para seleccionar startups en fases pre-seed y serie A? Elewit busca retornos financieros y aportación de valor operativo al grupo, priorizando tecnologías que puedan integrarse con Red Eléctrica y facilitar colaboración entre la corporación y la startup. ¿En qué consiste el “sandbox” que ofrece Elewit y por qué importa a las startups? Es un entorno controlado donde las startups pueden probar proyectos con Red Eléctrica sin afrontar los procedimientos habituales de contratación, lo que reduce barreras de acceso a clientes corporativos y acelera validación comercial. ¿Qué consecuencias tiene para los jóvenes la automatización por IA según Blanca Sastre? Ya ha cambiado tareas y puestos, y podría afectar a más roles; Sastre recomienda que los jóvenes refuercen pensamiento crítico y capacidad de evaluar resultados de sistemas inteligentes para mantener criterio profesional.

La proliferación de startups que incorporan inteligencia artificial a sus propuestas de negocio está complicando la identificación de proyectos verdaderamente diferenciadores para los inversores tecnológicos. Blanca Sastre, asociada de inversiones de Elewit, la plataforma de innovación vinculada a Red Eléctrica, ha advertido durante Valencia Digital Summit de la necesidad de analizar con rigor las capacidades y aplicaciones de esta tecnología antes de tomar decisiones de inversión.

"Hay que también aprender a filtrar un poco porque al parecer ahora todas las startups son de inteligencia artificial", señala la directiva, quien considera necesario distinguir entre compañías que desarrollan soluciones basadas en IA y aquellas que utilizan modelos existentes para resolver problemas concretos. La propia Elewit emplea herramientas inteligentes para identificar oportunidades de inversión y agilizar los procesos de análisis y evaluación de empresas emergentes.

La estrategia de inversión de Elewit se concentra en startups que se encuentran entre las fases pre-seed y serie A, con tecnologías que puedan aportar valor a las actividades del grupo y contribuir a incorporar nuevas soluciones a sus operaciones. Sastre explica que esta aproximación combina objetivos financieros con una dimensión estratégica, orientada a facilitar la colaboración entre las empresas participadas y la corporación.

"Buscamos un retorno financiero, pero también por otro lado buscamos aportación de valor a negocio", detalla la responsable de inversiones. Para facilitar estas relaciones, Elewit dispone de un sandbox que permite a las startups desarrollar proyectos con Red Eléctrica sin tener que afrontar todos los procedimientos habituales de contratación y colaboración con una gran compañía, reduciendo así las dificultades de acceso a potenciales clientes corporativos.

La transformación del empleo por la inteligencia artificial constituye otra de las preocupaciones de Sastre, especialmente por sus implicaciones para los jóvenes que comienzan ahora su trayectoria profesional. Aunque reconoce que numerosas tareas y puestos de trabajo podrían verse afectados por la automatización, considera que las nuevas generaciones deben reforzar aquellas capacidades que les permitan evaluar críticamente los resultados de los sistemas inteligentes.

"Yo animaría a la gente joven a que siga teniendo y desarrollando ese punto más crítico y esa capacidad de razonar y de seguir evolucionando", afirma la representante de Elewit, quien insiste en la importancia de preservar el criterio propio incluso cuando las herramientas tecnológicas puedan asumir una parte creciente de las funciones profesionales.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.