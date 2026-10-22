Ángel Buigues, director de Servicio Bancario de BStartup, en el media corner de DISRUPTORES en VDS 2026. DISRUPTORES

El director de Servicio Bancario de BStartup, la iniciativa de Banco Sabadell para empresas innovadoras, explica en VDS 2026 su modelo de financiación, que combina servicios bancarios especializados con inversiones de entre 100.000 y 200.000 euros. También reclama una aplicación de la inteligencia artificial que genere valor real para las compañías.

Ángel Buigues (BStartup): "Invertimos en startups desde etapas muy tempranas, incluso antes de llegar al mercado"

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LO ESENCIAL Las claves BStartup invierte entre 100.000 y 200.000 euros en startups en etapas muy tempranas, llegando a fases pre-seed en sectores como salud, biotecnología o deeptech. La iniciativa de Banco Sabadell combina la financiación bancaria tradicional sin dilución con la inversión directa en capital, apoyada en etapas avanzadas por Sabadell Venture Capital. Ángel Buigues señala que el reto principal de la inteligencia artificial reside en identificar aplicaciones concretas que permitan sumar las capacidades humanas con las de las máquinas. Valencia Digital Summit se consolida como un encuentro internacional clave, esperando reunir a más de 12.000 profesionales y 800 inversores globales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Preguntas ¿Por qué ha decidido BStartup (Banco Sabadell) invertir en startups "incluso antes de llegar al mercado", según Ángel Buigues? Buigues explica que en sectores como salud, biotecnología y deeptech las necesidades de capital y el tiempo de desarrollo obligan a entrar en fases pre-seed para validar tecnología; además, la unidad combina financiación bancaria y participación en capital para acompañar esos riesgos. ¿Qué cantidades invierte BStartup en las etapas tempranas y cómo cambia la oferta cuando la startup crece? BStartup invierte entre 100.000 y 200.000 euros en etapas tempranas; cuando la empresa alcanza fases posteriores, la matriz ofrece rondas adicionales a través de Sabadell Venture Capital. ¿Cómo afecta la estrategia de especialización bancaria de BStartup a las startups de ecosistemas como Valencia? La especialización crea equipos dedicados en Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades para entender requisitos específicos de startups y adaptar procedimientos financieros, lo que facilita acceso a financiación sin diluir capital o cubrir necesidades de escalado. ¿Qué papel atribuye Ángel Buigues a la inteligencia artificial en las oportunidades para startups? Buigues dice que la IA abre oportunidades pero el reto real es identificar aplicaciones que resuelvan problemas concretos y combinar eficazmente la capacidad humana con la máquina para extraer valor de datos acumulados. Qué impacto tiene la presencia de BStartup en eventos como Valencia Digital Summit para el ecosistema valenciano? La participación de BStartup en VDS visibiliza la conexión entre startups e inversores internacionales y se enmarca en un foro que este 2026 prevé más de 12.000 profesionales, 800 inversores y un impacto económico local notable.

El acceso a financiación continúa siendo una de las principales necesidades de las startups, especialmente durante sus primeras etapas de desarrollo, cuando los modelos de negocio todavía deben demostrar su viabilidad comercial. Ángel Buigues, director de Servicio Bancario de BStartup, la iniciativa de Banco Sabadell especializada en empresas tecnológicas e innovadoras, ha explicado durante Valencia Digital Summit la estrategia de una división creada en 2013 que combina la financiación bancaria tradicional con la inversión directa en capital.

"Invertimos en etapas más tempranas entre 100 y 200.000 euros", detalla el directivo, quien señala que en determinados sectores, como la salud, la biotecnología o el deeptech, la entidad participa incluso en fases pre-seed, cuando las compañías todavía no han llegado al mercado. Para las empresas que alcanzan etapas posteriores de crecimiento, Sabadell Venture Capital ofrece nuevas posibilidades de inversión en capital.

La especialización bancaria constituye otro de los elementos de esta estrategia, con equipos dedicados exclusivamente a startups, scaleups y fondos de capital riesgo en los principales ecosistemas innovadores españoles, desde Madrid, Barcelona y Valencia hasta Bilbao, San Sebastián o Málaga. Buigues considera que atender adecuadamente a estas compañías exige comprender sus particularidades y adaptar los procedimientos financieros a sus necesidades.

"Quizás el ejercicio ha sido adaptar nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de comprender a las empresas y darles esa visión startup para entender dónde les podemos aportar valor", señala. Esta aproximación permite a BStartup acompañar tanto a compañías que necesitan financiación bancaria sin dilución de capital como a proyectos que buscan incorporar inversores para acelerar su crecimiento.

La inteligencia artificial también está modificando las oportunidades de negocio de las empresas emergentes, aunque Buigues considera que el principal desafío reside actualmente en identificar aplicaciones capaces de resolver problemas concretos. "Yo creo que actualmente el reto está en cómo aprovecharla, cómo utilizarla y cómo de verdad hacer que el humano más la máquina", reflexiona el responsable de BStartup, que establece un paralelismo con la acumulación masiva de datos que durante años han realizado numerosas organizaciones sin aprovechar completamente su potencial.

Desde su experiencia en el ecosistema valenciano, el directivo también destaca la evolución de Valencia Digital Summit, que ha pasado de dar visibilidad al emprendimiento local a convertirse en un encuentro de alcance internacional, con startups e inversores procedentes de numerosos países.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.