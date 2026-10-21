La responsable de inversión de Wayra, el vehículo de Telefónica que ha invertido 250 millones de euros en más de 1.100 startups, advierte en VDS 2026 de las dificultades para diferenciar los proyectos de inteligencia artificial y reivindica el papel de los datos y los canales comerciales para construir compañías competitivas.

Paloma Castellano (Wayra): "El reto es construir campeones globales desde España y Europa y nuestra propia soberanía"

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LO ESENCIAL Las claves Wayra, el vehículo de inversión de Telefónica, cumple quince años tras invertir 250 millones de euros en más de 1.100 startups. Paloma Castellano destaca que el mayor reto actual en inteligencia artificial es encontrar proyectos con una diferenciación clara y ventajas sostenibles. La directiva señala que el objetivo fundamental es construir campeones globales desde España y Europa para reforzar la soberanía tecnológica. Castellano reivindica el potencial del ecosistema tecnológico valenciano y su proyección internacional en el marco del Valencia Digital Summit. Preguntas ¿Por qué Paloma Castellano dice que el principal riesgo al invertir en inteligencia artificial es la falta de diferenciación? Castellano considera que la IA está democratizando soluciones y muchas startups replican capacidades básicas; por eso la ventaja competitiva vendrá de acceder y explotar grandes volúmenes de datos, canales de distribución propios y casos de uso sostenibles. ¿Qué consecuencias tiene para Wayra y sus participadas el reto de “construir campeones globales desde España y Europa”? Ya ha reorientado inversiones hacia proyectos con potencial internacional y capacidades tecnológicas propias; a medio plazo puede impulsar fusiones, rondas mayores y colaboración con corporaciones para escalar. ¿Quién es Paloma Castellano y qué experiencia aporta al papel de directora general de inversión de Wayra? Es la directora general de inversión de Wayra, el vehículo de inversión corporativa de Telefónica; su trayectoria incluye gestión de un amplio portfolio de startups y la toma de decisiones sobre inversión en deeptech e IA. ¿Cómo afecta a los ciudadanos el trabajo de la startup valenciana de IA en la que ha invertido Wayra para consultas hospitalarias? Reduce el tiempo que los médicos dedican a registrar información, lo que permite consultas más centradas en el paciente y puede mejorar la calidad y eficiencia de la atención sanitaria. ¿Cómo hemos llegado hasta la situación de mayor colaboración entre grandes corporaciones y startups en IA, según Castellano y la cobertura de VDS? La madurez del ecosistema y la necesidad de soluciones especializadas han acercado a corporaciones y startups; los eventos como Valencia Digital Summit facilitan conexiones comerciales y flujo de inversores internacionales.

La inteligencia artificial está facilitando la creación de nuevas empresas tecnológicas, pero también está complicando la identificación de aquellas que cuentan con ventajas competitivas capaces de sostenerse en el tiempo. Paloma Castellano, directora general de inversión de Wayra, considera que este fenómeno constituye uno de los principales desafíos para los fondos de capital riesgo, especialmente ante la proliferación de startups que incorporan esta tecnología a sus modelos de negocio.

"El principal riesgo ahora mismo de emprender en IA y de invertir en IA es encontrar cosas que tengan una diferenciación clara", advierte la directiva, quien sostiene que la capacidad para acceder a grandes volúmenes de información, explotarlos comercialmente y disponer de canales de distribución propios marcará buena parte de las diferencias entre los proyectos.

Wayra, el vehículo de inversión corporativa de Telefónica, cumple quince años de actividad con más de 1.100 startups participadas y 250 millones de euros invertidos, una trayectoria que refleja también la evolución de las necesidades del emprendimiento tecnológico español. Si inicialmente buena parte de sus esfuerzos estaban orientados a facilitar la creación y consolidación de nuevas compañías, Castellano considera que las prioridades han cambiado con la madurez del ecosistema.

"Ahora yo creo que el reto donde lo tenemos es en construir campeones globales desde España y desde Europa", afirma, vinculando esta ambición con la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas propias y reforzar la autonomía estratégica europea ante la revolución de la inteligencia artificial. La responsable de Wayra también destaca que las grandes corporaciones están aumentando su disposición a colaborar con startups especializadas en esta tecnología, abriendo oportunidades comerciales que tradicionalmente resultaban difíciles de conseguir para las empresas emergentes.

Desde su experiencia como inversora, Castellano también reivindica el crecimiento del ecosistema valenciano y su creciente capacidad para conectar emprendedores con inversores internacionales. Como ejemplo del potencial local, menciona una startup fundada por una emprendedora valenciana en la que Wayra ha invertido y que desarrolla herramientas de inteligencia artificial para facilitar las consultas hospitalarias, reduciendo el tiempo que los médicos dedican a registrar información en sus ordenadores. "Permitiendo que otra vez los médicos puedan conectar con los pacientes sin necesidad de estar escribiendo todo el rato en el ordenador", explica. La directiva considera que Valencia Digital Summit ha contribuido a reforzar esta proyección exterior gracias a su vocación de conectar los ecosistemas tecnológicos de Europa, América y Asia.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.