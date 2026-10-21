La fundadora de Modest Beauty advierte en VDS 2026 de que la inteligencia artificial facilita la reproducción de ideas de negocio y obliga a las startups a diferenciarse mediante el conocimiento del cliente, la ejecución y la captación de talento.

Nikiara Purmambietova (Modest Beauty): "Con la IA, las startups ya no tienen una ventaja tecnológica"

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LO ESENCIAL Las claves Nikiara Purmambietova, CEO de Modest Beauty, advierte que la IA reduce las barreras de entrada y permite replicar ideas rápidamente, eliminando la ventaja tecnológica tradicional de las startups. Tras detectar tráfico hacia su tienda procedente de ChatGPT, la plataforma desarrolló Modest Fashion AI, un asistente conversacional para responder al cambio en los hábitos de búsqueda de los consumidores. Purmambietova señala que la captación de talento es un reto clave frente a las grandes tecnológicas y destaca que, pese a la automatización, las personas siguen siendo indispensables. La entrevista se realizó en el marco de la novena edición del evento tecnológico VDS en Valencia, que reúne a más de 12.000 profesionales y 800 inversores internacionales.

La inteligencia artificial está alterando las reglas de competencia entre las startups, al permitir desarrollar productos en cuestión de días o semanas y reducir considerablemente las barreras de entrada al mercado. Así lo considera Nikiara Purmambietova, fundadora y CEO de Modest Beauty, una plataforma internacional de comercio electrónico especializada en moda recatada, quien advierte de las dificultades que plantea esta democratización tecnológica para los nuevos emprendedores.

"Ahora resulta difícil diferenciarse porque tu idea puede ser replicada fácilmente mediante inteligencia artificial", explica la directiva, que considera indispensable recuperar la autenticidad de cada proyecto y profundizar en el conocimiento de sus clientes para construir propuestas verdaderamente diferenciadas.

Su propia compañía constituye un ejemplo de adaptación a los nuevos hábitos de consumo impulsados por la inteligencia artificial generativa. Purmambietova detectó que una parte del tráfico de su plataforma procedía de ChatGPT, una circunstancia que le permitió identificar un cambio en la manera de descubrir productos en internet.

"Han dejado de buscar y han empezado a preguntar", resume la emprendedora, quien decidió desarrollar Modest Fashion AI, un asistente inteligente para facilitar la búsqueda y el descubrimiento de artículos de moda. Esta transformación también ha modificado las oportunidades de negocio para las plataformas comerciales, que deben responder a consumidores cada vez más acostumbrados a interactuar con sistemas conversacionales.

La captación y retención de talento constituye otro de los grandes desafíos para las startups, especialmente cuando deben competir con los salarios que ofrecen las grandes tecnológicas. Purmambietova defiende que las empresas emergentes necesitan construir propuestas profesionales atractivas, capaces de ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo a sus empleados.

"No podemos eliminar a las personas de esta ecuación", subraya la fundadora de Modest Beauty, convencida de que la calidad de los equipos sigue siendo determinante para el éxito empresarial incluso cuando la automatización permite asumir una parte creciente de las tareas. "Realmente necesitas personas en tu equipo", insiste.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.