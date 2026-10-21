Miguel Ángel Uriondo, en el media corner de DISRUPTORES en el Valencia Digital Summit 2026. DISRUPTORES

El periodista y coautor de 'Personotecnia' advierte en VDS 2026 de que las grandes tecnológicas no han conseguido ofrecer servicios verdaderamente relevantes pese a disponer de enormes cantidades de datos. Los agentes de inteligencia artificial amenazan ahora con intermediar la relación entre las compañías y sus consumidores.

Miguel Ángel Uriondo ('Personotecnia'): "Los clientes están utilizando la IA para saltarse las barreras que les ponen las empresas"

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LO ESENCIAL Las claves Miguel Ángel Uriondo, coautor de 'Personotecnia', afirma que las empresas han acumulado datos sin lograr ofrecer una verdadera relevancia a sus clientes. Los consumidores están recurriendo a agentes y herramientas de inteligencia artificial para esquivar los procesos lentos e ineficientes de las compañías. Uriondo destaca que en un mercado saturado de ruido y startups de IA, las organizaciones deben centrarse en definir una propuesta de valor real y diferenciada. Las declaraciones se dieron en el marco del Valencia Digital Summit (VDS), evento que prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de 120 países. Preguntas ¿Por qué dice Miguel Ángel Uriondo que los clientes usan la IA para saltarse las barreras que ponen las empresas? Uriondo explica que la IA permite automatizar gestiones que las empresas han complicado con procesos ineficientes, de modo que los consumidores recurren a agentes externos para lograr lo que las compañías no facilitan. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas que los clientes utilicen herramientas como Instinct para saltarse sus procesos? Ya ocurrido: reduce la intermediación y puede degradar los canales oficiales de atención; posible futuro: obligará a las empresas a rediseñar experiencias y simplificar trámites para retener clientes. ¿Qué es Instinct y cómo lo utiliza Uriondo para comprar entradas y aplicar descuentos? Instinct es una solución que automatiza interacciones con servicios digitales; Uriondo la usa vía WhatsApp para acelerar pagos y aplicar descuentos, acortando un proceso que antes tardaba alrededor de quince minutos. ¿Quién es Miguel Ángel Uriondo y qué propone en su libro Personotecnia respecto a la relación empresas-clientes? Uriondo es periodista y coautor de Personotecnia; propone superar la acumulación de audiencias y apostar por relaciones que aporten valor individual, devolviendo relevancia a la interacción entre organizaciones y personas. ¿Cómo afecta la proliferación de proyectos de IA en el Valencia Digital Summit a la capacidad de las startups para diferenciarse? La abundancia de soluciones obliga a las startups a demostrar propuesta de valor clara y ejecución sólida; sin diferenciación, corren el riesgo de perder tracción ante el ruido del mercado.

Las empresas llevan años acumulando ingentes cantidades de información sobre sus clientes bajo la promesa de ofrecer experiencias cada vez más personalizadas, pero los resultados distan de satisfacer las expectativas de los consumidores. Así lo considera Miguel Ángel Uriondo, periodista y coautor junto a Javier Recuenco del libro 'Personotecnia', una obra que plantea la necesidad de recuperar la relevancia en las relaciones entre organizaciones y personas.

"Durante muchos años nos convencieron las megastecnológicas de que poniéndonos una sonda, a través de la cual les enchufábamos todos nuestros datos, ellos iban a darnos cosas que fueran relevantes para nosotros", recuerda el autor, antes de cuestionar los resultados de ese intercambio. Su propuesta pasa por superar la obsesión empresarial por acumular audiencias y desarrollar relaciones que aporten verdadero valor individual a los usuarios.

La irrupción de los agentes de inteligencia artificial está introduciendo una nueva variable en esta relación, al permitir que los consumidores recurran a herramientas externas para resolver gestiones que las propias compañías han complicado con procedimientos poco eficientes. "Los clientes están utilizando la inteligencia artificial para saltarse las barreras que ellos mismos les plantean", advierte Uriondo, quien menciona el caso de Instinct, una solución que permite automatizar determinadas interacciones con servicios digitales.

El periodista explica que utiliza esta herramienta para aplicar descuentos y comprar entradas de cine mediante un mensaje de WhatsApp, evitando un procedimiento que anteriormente requería unos quince minutos. A su juicio, este tipo de aplicaciones puede alterar profundamente la intermediación comercial y obligar a las empresas a replantear la experiencia que ofrecen a sus clientes.

Desde su primera visita a Valencia Digital Summit, Uriondo también ha destacado la diversidad de proyectos tecnológicos presentes en el encuentro y el protagonismo alcanzado por la inteligencia artificial entre las startups. Sin embargo, considera que la proliferación de soluciones y compañías obliga a prestar mayor atención a su capacidad para diferenciarse y ofrecer propuestas útiles.

"Estamos sobre todo interesándonos sobre cuál es su propuesta de valor y cómo piensan ser relevantes en un mundo en el que cada vez hay más ruido", señala. Esa misma preocupación constituye el argumento central de 'Personotecnia', cuyo objetivo, según explica, es proporcionar a empresas e instituciones herramientas para establecer relaciones más significativas con un mayor número de personas.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.