Marta Nogueras (Lanzadera): "El porcentaje de mujeres emprendedoras lleva años estancado en torno al 20%"

La directora general de Lanzadera reivindica en VDS 2026 el papel de las más de 2.000 startups que han pasado por su aceleradora y advierte de la persistente brecha de género en el emprendimiento. La iniciativa impulsada por Juan Roig apuesta por la experiencia empresarial, la capacidad de ejecución y la ambición de los fundadores.

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LO ESENCIAL Las claves Marta Nogueras, directora general de Lanzadera, advierte que la proporción de mujeres emprendedoras en el ecosistema tecnológico sigue estancada en torno al 20%. El perfil actual del emprendedor en Lanzadera supera los 35 años de media y en más de la mitad de los casos se trata de fundadores recurrentes. La aceleradora cumple 13 años con más de 2.000 startups impulsadas y 400 empresas conviviendo diariamente en sus instalaciones de Marina de Empresas. Las declaraciones se realizaron en el marco de Valencia Digital Summit (VDS), evento que reúne a más de 12.000 profesionales y 800 inversores internacionales. Preguntas ¿Por qué dice Marta Nogueras que el porcentaje de mujeres emprendedoras está estancado en torno al 20%? La directora de Lanzadera afirma que, pese a iniciativas, no se observan avances significativos en la proporción femenina entre fundadores; lo atribuye a barreras estructurales y falta de progresión en las políticas de fomento del emprendimiento femenino. ¿Qué consecuencias tiene para las startups que solo alrededor del 20% de sus fundadores sean mujeres? Ya ocurrido: reduce la diversidad de talento en la toma de decisiones y en la concepción de productos. Podría ocurrir: limitar la capacidad de las startups para acceder a mercados y soluciones más inclusivas si no se corrige la brecha. ¿Quién es Marta Nogueras y qué papel tiene en Lanzadera? Marta Nogueras es la directora general de Lanzadera, la aceleradora fundada por J. Bayón y vinculada a Mercadona; dirige la estrategia de selección, formación y apoyo a startups en su centro de alto rendimiento. ¿Cómo ha cambiado el perfil de los fundadores en Lanzadera en los últimos años? Lanzadera observa que la edad media supera los 35 años y que más de la mitad ya ha emprendido antes, con un incremento de fundadores en su segunda o tercera aventura empresarial. ¿Qué busca Lanzadera al seleccionar startups y cómo lo aplica en sus programas? Prioriza ambición, capacidad de ejecución, originalidad del proyecto y dedicación completa de los fundadores; combina formación inspirada en la experiencia de Mercadona con comunidad y espacios físicos en Marina de Empresas.

La presencia femenina en el emprendimiento tecnológico continúa siendo una de las asignaturas pendientes del ecosistema español, incluso después de años de iniciativas para fomentar la diversidad entre los fundadores de startups.

Marta Nogueras, directora general de Lanzadera, ha expresado su preocupación por esta situación durante Valencia Digital Summit, donde ha advertido de que la proporción de mujeres emprendedoras apenas ha experimentado avances recientes. "En los últimos años se ha mantenido como muy paralizado el porcentaje de mujeres que están emprendiendo", reconoce la directiva, quien considera que el peso femenino, situado en torno al 20%, está muy lejos de reflejar el talento disponible. Desde la aceleradora aspiran a que esa proporción se aproxime progresivamente al equilibrio entre hombres y mujeres.

Lanzadera acumula ya 13 años de actividad y más de 2.000 startups participantes en sus programas, una trayectoria que también ha permitido observar cambios relevantes en el perfil de los emprendedores. Según Nogueras, la edad media de los fundadores supera actualmente los 35 años y más de la mitad ya ha emprendido anteriormente, por lo que cada vez resulta más habitual encontrar profesionales que afrontan su segunda o tercera aventura empresarial.

"Tienes que tener mucha ambición y mucha hambre, pero al mismo tiempo pues tienes que tener la humildad para poder corregir rápido y ir aprendiendo pues también de tus propios errores", explica la responsable de Lanzadera. La aceleradora prioriza precisamente estas cualidades, junto con la originalidad de los proyectos y la dedicación completa de sus fundadores, a la hora de seleccionar nuevas compañías.

El modelo de acompañamiento de Lanzadera combina la formación en gestión empresarial, inspirada en la experiencia de Mercadona, con el acceso a una comunidad de emprendedores que facilita el intercambio de conocimientos y experiencias.

La aceleradora dispone de 25.000 metros cuadrados en Marina de Empresas, donde conviven diariamente unas 400 startups, y busca adaptar sus programas a las necesidades particulares de cada compañía. "Nos gusta definirnos como un centro de alto rendimiento para emprendedores", señala Nogueras, convencida de que la capacidad de adaptación y ejecución de los equipos fundadores resulta determinante en un mercado marcado por la aceleración de los cambios tecnológicos.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.