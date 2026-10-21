Juan Manuel Ballesteros (Santander): "La IA está permitiendo que la banca acompañe la velocidad del emprendimiento"

El director territorial de High Growth de Santander en la Comunidad Valenciana y Murcia explica en VDS 2026 la apuesta del banco por una nueva división especializada en empresas de alto crecimiento, que combina servicios financieros tradicionales y banca de inversión con herramientas de inteligencia artificial.

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LO ESENCIAL Las claves Banco Santander utiliza High Growth y un algoritmo de IA para conectar la banca tradicional e inversión con la velocidad de las startups. Juan Manuel Ballesteros destaca que la automatización y la inteligencia artificial reducen los tiempos de respuesta de la banca en un sector hiperregulado. El directivo reivindica Valencia Digital Summit como un evento internacional clave que refleja la aceleración del ecosistema emprendedor en la Comunidad Valenciana. VDS prevé reunir a más de 12.000 profesionales de 120 países y 800 inversores que gestionan más de 300.000 millones en activos.

La distancia entre los ritmos de crecimiento de las startups y los procedimientos habituales de las entidades financieras ha sido tradicionalmente uno de los obstáculos para financiar y acompañar a las empresas innovadoras. Banco Santander pretende reducir esa separación mediante High Growth, una división especializada en compañías de alto crecimiento que combina servicios de banca empresarial y de inversión.

Juan Manuel Ballesteros, director territorial de esta área en la Comunidad Valenciana y Murcia, explica que la entidad ha desarrollado un algoritmo basado en inteligencia artificial para identificar empresas de sectores dinámicos y adaptar sus servicios a sus necesidades. "Hemos creado un híbrido que mezcla la banca de empresas tradicional con los apoyos tradicionales que tiene que dar la banca a las empresas, con esa banca de inversión que estaba tan lejana, que era tan corporativa", señala el directivo.

La inteligencia artificial también está transformando el funcionamiento interno de las entidades financieras, especialmente en el análisis de información y la rapidez con que pueden atender las demandas empresariales. Ballesteros sostiene que la automatización permite comprender mejor la evolución de los sectores y anticipar las necesidades de las compañías, reduciendo los tiempos de respuesta de una industria históricamente condicionada por su complejidad regulatoria.

"La banca es un negocio pesado, histórico, tradicional y muy regulado, donde era muy difícil acompañar la velocidad del emprendimiento", recuerda. Sin embargo, considera que la incorporación de herramientas inteligentes está acortando esa distancia y facilitando la entrega de soluciones financieras en plazos considerablemente menores.

Desde su conocimiento del ecosistema valenciano, Ballesteros también reivindica la consolidación internacional de Valencia Digital Summit y el carácter emprendedor de la región, donde Santander mantiene una vinculación histórica con el evento. "Esto no es un evento local, valenciano, esto es un evento internacional", afirma, tras destacar la presencia de profesionales y compañías procedentes de numerosos países. A su juicio, el crecimiento de VDS refleja la propia evolución de la actividad empresarial de la Comunidad Valenciana, que considera un territorio especialmente favorable para la creación de nuevas compañías. "VDS crece a la velocidad que crece el ecosistema y responde a una necesidad de este mundo de startup y de emprendimiento", defiende.

La conversación se ha producido en el media-corner de VDS y DISRUPTORES en la novena edición del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Este 2026 se prevé la asistencia de más de 12.000 profesionales de más de 120 países, tras generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia el año pasado. Además, más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS.

La agenda de VDS 2026 se desarrollará entre este 21 de octubre y mañana 22 de octubre y aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo.