De extender la vida útil de las minas a mejorar la salud visual y crear aerogeles sostenibles: la disrupción del futuro está aquí

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LO ESENCIAL Las claves Las startups españolas Lain Tech, SureVision Tech y Aerofybers han sido las ganadoras de los premios 'Innovate 4 Tomorrow' de Ayming por sus propuestas disruptivas. España se posiciona como el segundo país donde más empresas prevén aumentar su presupuesto en innovación (83%), situándose por encima de la media global y europea. Lain Tech destaca con una tecnología electroquímica que extiende la vida útil de las minas hasta un 700% y reduce la huella de carbono en la extracción de metales críticos. SureVision Tech desarrolla un dispositivo oftálmico que gradúa la vista en menos de dos minutos y Aerofybers crea aerogeles biodegradables a partir de residuos agrícolas.

El ecosistema emprendedor español goza de potentes proyectos de impactos que están construyendo desde el presente la tecnología del futuro. Ayming, a través de los premios 'Innovate 4 Tomorrow' ha contribuido un año más en poner el foco sobre esas startups que están despuntando en esta ardua labor.

Lain Tech, SureVision Tech y Aerofybers han sido las iniciativas que han destacado en la última convocatoria con propuestas muy disruptivas y transformadoras.

El evento, celebrado la semana pasada, también sirvió para conocer los datos del último Barómetro Internacional de la Innovación, elaborado por Ayming, donde se destaca que España es, junto con Estados Unidos (88%), el país con mayor porcentaje de compañías que prevé aumentar su presupuesto destinado a esta área durante el próximo año, con un 83%, por encima de la media global (78%), en línea con el año anterior (83%).

En comparación con sus homólogos europeos, España se sitúa también claramente por encima de Bélgica (80%), Alemania (72%), Italia (69%) y Francia (68%).

Sin embargo, España se sitúa entre los países donde las empresas muestran menor confianza en que la estrategia nacional contribuya a respaldar sus esfuerzos de innovación ante el nuevo contexto geopolítico.

Carlos Artal, director general de Ayming España. DISRUPTORES

La inteligencia artificial aparece como la principal oportunidad para obtener una ventaja competitiva a través de la innovación.

En concreto, el 41% de las compañías españolas identifica el uso de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa como la vía con mayor potencial, seguida del desarrollo de nuevos productos y servicios capaces de responder a las necesidades cambiantes del mercado (30%).

Y qué mejor representación de este talento que un botón. O mejor dicho, tres. DISRUPTORES - EL ESPAÑOL recoge de la mano de los equipos de Lain Tech, SureVision Tech y Aerofybers el potencial de la tecnología de impacto que ya están construyendo estas startups y que dibujará en un futuro no muy lejano la economía que aún está por llegar.

Lain Tech se ha alzado con el primer premio gracias a su tecnología E-LIX, una solución electroquímica para el procesamiento de minerales complejos y la recuperación de metales críticos y estratégicos como cobre, zinc, cobalto y níquel.

Desarrollada por esta empresa madrileña fundada en 2019, la tecnología busca transformar los procesos tradicionales de la industria minera mediante un proceso hidrometalúrgico que permite reducir el consumo energético, el uso de productos químicos y la huella de carbono, así como recuperar recursos de yacimientos que hasta ahora podían resultar inviables.

Además, la tecnología puede contribuir a extender la vida útil de las minas hasta un 700%, siendo un eslabón clave en la cadena de valor de la producción de materias primas, incrementando la autonomía estratégica de Europa.

Eva María Laín, CEO de Lain Tech. DISRUPTORES

"Nacimos con la convicción de que la investigación podía dar respuesta a grandes retos de la industria. Tras años de trabajo, hemos llevado E-LIX del laboratorio a la escala industrial, abriendo nuevas posibilidades para producir metales de forma más eficiente y sostenible", explican desde el equipo a esta redacción.

"En ese camino, los incentivos a la I+D han sido clave para asumir los riesgos del desarrollo tecnológico y convertir nuestra investigación en una realidad industrial. Recibir este reconocimiento de Ayming, como referente en la gestión de estos incentivos, es un orgullo para todo el equipo y pone en valor la importancia de apoyar a las empresas que apostamos por innovar. Nos anima a seguir creciendo y a llevar nuestra tecnología a nuevos proyectos en todo el mundo", añaden.

SureVision Tech es una startup deep tech especializada en salud visual que está desarrollando un nuevo instrumento oftálmico capaz de obtener la graduación visual de forma más rápida, sencilla y precisa que el método de referencia (gold standard).

La tecnología, nacida de una investigación del Instituto de Óptica del CSIC, aprovecha la aberración cromática del ojo y los efectos del color para realizar la prueba a partir de la respuesta visual del paciente, sin depender de la identificación de letras.

Víctor Rodríguez, investigador del IO-CSIC (Instituto de óptica CSIC) e impulsor de SureVision. DISRUPTORES

El dispositivo determina la graduación completa en menos de dos minutos, lo que supone un ahorro de aproximadamente el 80% del tiempo del profesional que realiza la prueba. Además, los estudios realizados muestran que el método no activa la acomodación ocular, lo que podría evitar el uso de gotas que paralizan temporalmente el enfoque del ojo (ciclopléjicos).

Estas ventajas benefician a los profesionales de la salud visual al mejorar la eficiencia del flujo clínico, y ofrecen al paciente un salto en la experiencia de usuario, un avance largamente esperado en el sector de la oftalmología. El dispositivo se encuentra en fase de desarrollo, pendiente de superar el estudio clínico en los próximos meses.

"Este reconocimiento nos hace especial ilusión porque llega desde fuera de nuestro entorno natural. Llevamos años trabajando desde la ciencia, y que un jurado del ecosistema de innovación empresarial valore nuestro proyecto es una señal que nos motiva y nos hace creer que nuestra tecnología puede llegar pronto a la sociedad".

"El equipo crece a buen ritmo y trabaja en construir un dispositivo con el que avanzar hacia el estudio clínico, un paso decisivo con el que aspiramos a llegar al mercado en 2027", detalla Víctor Rodríguez, impulsor del proyecto e investigador del IO-CSIC.

Aerogeles biodegradables

El tercer proyecto galardonado es Aerofybers, una spinoff basada en tecnología patentada del CSIC que desarrolla aerogeles biodegradables a base de celulosa, concebidos como una alternativa sostenible a los materiales porosos -como espumas de poliestireno- y aerogeles convencionales cuyas propiedades no se adaptan a las actuales necesidades de economía circular y residuo cero.

Su metodología patentada permite desarrollar aerogeles reforzados que combinan baja densidad, gran capacidad de aislamiento, liberación de bioactivos, resistencia mecánica y a la humedad y sostenibilidad.

Isaac Benito, investigador del IATA-CSIC e impulsor de Aerofybers. DISRUPTORES

Además, sus materias primas proceden íntegramente de fuentes renovables o subproductos, como sarmientos de vid o paja. Entre sus principales aplicaciones destacan el packaging isotérmico, la construcción sostenible (panel aislante) y la biomedicina (como apósito para curación de heridas y soporte de crecimiento celular).

"Formado en el ámbito científico, el desarrollo de una patente durante mi tesis doctoral me llevó a la aventura que está siendo Aerofybers, ya desde 2022", detalla el investigador del IATA-CSIC Isaac Benito a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

"Con mucho que aprender, pero también mucha ambición por hacer el proyecto viable, hemos ido quemando etapas de desarrollo tecnológico para alcanzar cuanto antes la tracción comercial necesaria, para la que necesitamos actualmente el testeo de nuestros prototipos en entornos relevantes o posibles clientes".

Sobre la distinción señala que "el prestigio y visibilidad que nos otorga el Innovate 4 Tomorrow de Ayming es sin duda una gran oportunidad para ello y esperamos poder seguir avanzando hacia un futuro más sostenible y eficiente que solvente las necesidades del mercado".

Sin duda, la innovación continuará siendo una de las señas de identidad de la economía española, mucho más competitiva y con propuestas de impacto que hace unos años. Lain Tech, SureVision Tech y Aerofybers son la prueba fehaciente de que hay cantera. Desde DISRUPTORES - EL ESPAÑOL les seguiremos muy de cerca la pista.