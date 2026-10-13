La localización ultraprecisa que reduce en más de un 90% los accidentes laborales en fábricas, puentes y minas

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LO ESENCIAL Las claves SafeLoc Systems, spinoff de CEIT y la Universidad de Navarra, utiliza tecnología UWB de ultraprecisión para reducir drásticamente los accidentes laborales en entornos industriales complejos. Su tecnología opera con precisiones de hasta 10 centímetros en ambientes hostiles con interferencias electromagnéticas o alta presencia metálica, generando ahorros estimados de 350.000 euros por planta. La startup ha captado más de 1,4 millones de euros en una ronda de financiación liderada por Kutxa Fundazioa, elevando su valoración a 4,5 millones de euros. Con clientes como Gestamp o ArcelorMittal, la compañía planea acelerar su expansión internacional en mercados como México, Polonia, Marruecos y diversos países europeos.

Dotar a la industria de un entorno más seguro que revierta en una mayor competitividad de la compañía. Esta es la máxima de SafeLoc Systems, spinoff del Centro Tecnológico CEIT, perteneciente a la Universidad de Navarra.

La startup vasca ha logrado trasladar con éxito al mercado el valioso conocimiento generado durante más de 15 años puertas adentro del laboratorio y el ámbito académico en el campo de la radiofrecuencia y localización, en concreto de los sistemas RTLS (Real-Time Location Systems) y comunicaciones UWB (Ultra-Wideband). No sin razón, atesora cuatro patentes diseñadas para transformar cada rincón de las instalaciones de la fábrica, y conferir a las instalaciones mayor robustez, confiabilidad, versatilidad y escalabilidad.

En 2023 BeAble Capital -en su faceta de industry builder- creó la compañía para impulsar la transformación digital de la industria avanzada. DISRUPTORES - EL ESPAÑOL repasa junto al CEO de la startup deep science, Pablo Muntaner, el apasionante momento que atraviesa el proyecto con la expansión internacional entre sus prioridades estratégicas tras haber captado más de 1,4 millones millones de euros en una ronda de financiación liderada por Kutxa Fundazioa junto con BeAble Capital y Gestión de Capital Riesgo del País Vasco-Grupo Spri a través de Basque Tek Ventures.

"Nuestra misión es dotar a la industria de mayor seguridad y, por tanto, mayor productividad. Todo lo que no ve acaba estrechando mucho los márgenes de este sector: desde activos que se buscan en lugar de utilizarse, procesos sin trazabilidad, personas que están trabajando junto a maquinaria en movimiento, etcétera".

"Todo ello acarrea un coste enorme que, generalmente, es invisible". Ahí es donde SafeLoc despliega todo su potencial. Su altísima precisión opera donde otras tecnologías no son capaces, es decir, en entornos con una elevada presencia metálica, interferencias electromagnéticas o visibilidad limitada.

Y es que los entornos industriales son complejos y exigentes, donde estas circunstancias dificultan la prevención de riesgos. SafeLoc permite a las compañías pasar de un enfoque reactivo a proactivo.

Su tecnología puede operar con precisiones de 10 centímetros o reducir el hardware necesario hasta un 48%, minimizando el impacto de instalación sin comprometer la seguridad.

"Mantenemos el control de toda la cadena: somos fabricantes de los sistemas de localización en tiempo real y la ingeniería, y esto nos aporta una ventaja competitiva" Pablo Muntaner, CEO de SafeLoc Systems.

"No todo vale" al hablar de entornos hostiles de la industria donde hay personas implicadas. "Cuando hay una vida en riesgo la precisión es la clave y ahí entramos nosotros", puntualiza el responsable de la empresa.

"Tenemos una precisión de muy pocos centímetros, con un margen de dispersión mínimo, sin necesidad de tener un campo de visión directo, sabiendo sobreponernos a los efectos de rebote que puede causar el acero o el ruido electromagnético, que genera muchas interferencias en otras tecnologías como el wifi, el 5G o la banda ancha de otros competidores del mercado donde vemos que ofrecen soluciones muy paquetizadas".

Frente a ello, la spinoff mantiene el control de toda la cadena: "Somos fabricantes de los sistemas de localización en tiempo real y la ingeniería, y esto nos permite mantener una ventaja competitiva", añade el CEO.

Además, gracias a su capa de IA, más allá de localización, SafeLoc es generadora de inteligencia operativa, ya que, transforma los datos de posicionamiento en información accionable para mejorar seguridad, productividad y trazabilidad así como la toma de decisiones.

El CEO de SafeLoc Systems, Pablo Muntaner. DISRUPTORES

Esta tecnología de localización avanzada, al detectar la gravedad-peligro de la zona en ambientes hostiles, permite reducir drásticamente los accidentes laborales transformando espacios seguros y recuperar hasta 12.000 horas de trabajo al año por planta, con un ahorro anual estimado de 350.000 euros por planta.

Su propuesta deep science ya cuenta con clientes como Gestamp, ArcelorMittal, Ternium o ABB, pero su visión a medio y largo plazo va mucho más allá. La reciente ronda estará destinada a escalar industrialmente su tecnología de localización avanzada en tiempo real de personas y vehículos e impulsar la compañía a una nueva etapa de expansión internacional.

Expansión internacional

Valorada en 4,5 millones de euros y presente ya en España y México, junto con Polonia y Marruecos como próximos mercados inmediatos, SafeLoc tiene previsto impulsar el negocio a mercados europeos como Francia, Italia, Portugal, Alemania y República Checa.

"Nuestra estrategia de internacionalización a corto y medio plazo reside en profundizar en los mercados donde ya tenemos una penetración inicial, como Polonia y México, y también Marruecos". Al mismo tiempo, el crecimiento por Europa es otra de las claves de su expansión en los próximos años.

Para ello, el equipo de SafeLoc está compuesto por 12 personas de altísima cualificación que han logrado alcanzar "una velocidad de crucero" y que, según explica el CEO, irán creciendo de forma orgánica en los próximos años "con ilusión y con prudencia".