Juan Luis Hortelano: "VDS ha demostrado que Valencia conecta tecnología, inversión y negocio a escala global"

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LO ESENCIAL Las claves VDS celebrará su novena edición los días 21 y 22 de octubre en Valencia, con más de 12.000 profesionales de 120 países, más de 600 ponentes y representantes de 17 unicornios. Juan Luis Hortelano sitúa el foco en conexiones de alto valor entre startups, inversores y corporaciones, buscando que el encuentro derive en decisiones, inversión y negocio. La agenda abordará IA, deeptech, defensa, energía, salud, movilidad y futuro del trabajo; Carl Lewis será el principal ponente junto a directivos de NVIDIA, IBM, Spotify o AstraZeneca. VDS reunirá a más de 800 inversores con 300.000 millones de euros en activos y aspira a reforzar Valencia como puente tecnológico entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Todo está listo para la celebración los próximos 21 y 22 de octubre de la novena edición de VDS, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL repasa en entrevista con Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, algunos de los puntos fuertes de la convocatoria que está llamada a marcar un punto de inflexión en la trayectoria de la cita tecnológica.

DISRUPTORES.- VDS llega a su novena edición con una previsión de más de 12.000 profesionales de más de 120 países y después de generar 26 millones de euros de impacto económico en Valencia. Cuando un evento tecnológico internacional alcanza esta dimensión. ¿Cómo se da el siguiente salto? ¿El reto pasa ya menos por ser más grande y más por ser mejor?

Juan Luis Hortelano.- Sí, totalmente. Llegar a estas cifras es importante porque demuestra hasta dónde ha llegado VDS en nueve ediciones, pero no queremos crecer simplemente por crecer.

Este año la agenda contará con más de 600 ponentes, 17 unicornios representados, más de 20 scaleups y más de 50 fondos de inversión. Para nosotros, ahora el reto está en seguir elevando el nivel de quienes vienen y, sobre todo, en que las conexiones sean cada vez más relevantes.

VDS se ha construido alrededor de conexiones de alto valor y del acceso directo a personas que toman decisiones. Queremos que un fundador pueda encontrarse con el inversor adecuado, que una startup se siente con una gran compañía que realmente necesita su tecnología o que de una conversación salga un proyecto que siga avanzando meses después.

Ahí es donde creo que tenemos que medir cada vez más VDS: no solo en cuánta gente viene, sino en qué decisiones, inversiones y oportunidades empiezan aquí.

D.- La agenda de VDS 2026 aborda inteligencia artificial y deeptech, defensa y aeroespacial, energía, salud, movilidad o futuro del trabajo. Entre tanto ruido alrededor de algunas de estas tecnologías, ¿dónde ve transformaciones reales y dónde cree que se van a generar las mayores oportunidades de negocio e inversión?

J.L.H.- Estamos entrando en un momento en el que la inteligencia empieza a convertirse en infraestructura. La IA ya no está solo en una demo o en una herramienta aislada: empieza a formar parte de productos, compañías, industrias e incluso instituciones.

Hace dos o tres años gran parte de la conversación estaba en experimentar y entender qué podía hacer. Ahora hablamos de cómo desplegarla de verdad, cómo automatiza procesos, cómo cambia la forma de trabajar o cómo se combina con robótica, nuevos sistemas energéticos, tecnologías duales o neurotecnología.

Yo creo que muchas de las grandes oportunidades van a estar justo ahí: cuando una tecnología deja de ser una promesa y empieza a resolver problemas reales a escala.

Y hay otro factor importante. Vivimos un momento de mucha aceleración y también de competencia estratégica. Europa necesita desarrollar tecnología, pero también capacidad industrial, autonomía en ámbitos críticos y sistemas más resilientes. Eso va a generar inversión, nuevos mercados y nuevas compañías.

D.- Carl Lewis encabeza un cartel en el que también participan referentes de NVIDIA, IBM, Spotify, AstraZeneca, Rolls-Royce o LG Technology Ventures entre otros. ¿Qué busca VDS al reunir en Valencia perfiles procedentes de la tecnología, la gran industria, la inversión y el alto rendimiento?

J.L.H.- Carl Lewis es el principal speaker de esta edición. Ganador de nueve oros olímpicos y reconocido como World Athlete of the Century, representa algo que va mucho más allá del deporte: qué exige alcanzar la excelencia y mantenerla durante años al máximo nivel. Y eso conecta muy bien con lo que queremos provocar en VDS.

Junto a él tendremos perfiles de NVIDIA, IBM, Spotify, Applied Materials, AstraZeneca, Rolls-Royce o LG Technology Ventures. Personas que están desarrollando tecnología, transformando grandes industrias o tomando decisiones de inversión.

"Carl Lewis es el principal speaker de esta edición. Ganador de nueve oros olímpicos y reconocido como World Athlete of the Century, representa algo que va mucho más allá del deporte: qué exige alcanzar la excelencia y mantenerla durante años al máximo nivel"

Ahí está parte de la riqueza de VDS. No queremos que cada sector se quede hablando consigo mismo, sino reunir perspectivas que normalmente no coinciden en un mismo espacio.

Cuando juntas a personas con experiencias tan distintas, aparecen preguntas, aprendizajes y conexiones que difícilmente surgirían por separado. Ese es también el valor de VDS.

D.- La VDS Startup Competition ha recibido un récord de 1.560 candidaturas de 87 países y solo 25 compañías han llegado a la final. Más allá del récord, ¿qué está viendo hoy VDS en esas startups que no veía hace tres o cuatro años?

J.L.H.- Hay más ambición, sin duda, y también más profundidad tecnológica.

Hace unos años era más habitual encontrar proyectos muy buenos que todavía estaban pensando cómo salir de su mercado de origen. Ahora vemos muchos equipos que prácticamente desde el principio están construyendo para un mercado global.

También encontramos compañías trabajando sobre problemas bastante complejos en inteligencia artificial, salud, energía, climatech, industria o tecnologías duales.

Y los fundadores son más conscientes de que la tecnología no lo es todo. Hay que vender, distribuir, contratar talento, financiarse bien y saber competir fuera.

Creo que eso dice bastante de cómo ha madurado el ecosistema tecnológico. Las startups que vemos hoy llegan antes con una mentalidad global y con una visión mucho más completa de lo que significa convertir tecnología en empresa.

D.- Más de 800 inversores que gestionan conjuntamente más de 300.000 millones de euros en activos pasarán por VDS y las startups participantes en 2025 estimaron captar más de 560 millones tras el encuentro. ¿Cómo se consigue que esa concentración de capital se convierta en operaciones, clientes y crecimiento real y no se quede únicamente en networking?

J.L.H.- Porque traer a muchos inversores no sirve de mucho si no consigues que se encuentren con las compañías adecuadas.

Un fondo tiene una tesis, unos sectores, unos tickets y un momento de inversión. Una startup llega buscando capital, clientes o expansión. Una corporación puede estar buscando una solución tecnológica muy concreta. Cuanto mejor seas capaz de conectar esas necesidades, más posibilidades hay de que una conversación avance.

Ese es uno de los pilares de VDS: intentar reducir el ruido de un gran evento tecnológico internacional y facilitar acceso directo a personas con capacidad real de decisión.

Buscamos que una conversación se convierta en una decisión y que esa decisión termine generando negocio, inversión o crecimiento. Y por eso nos interesa cada vez más entender qué ocurre después de esos dos días.

D.- VDS quiere conectar Europa con Latinoamérica y Estados Unidos desde Valencia. Frente a hubs tecnológicos europeos más consolidados, ¿en qué puede competir Valencia de tú a tú y qué le falta todavía para dar el siguiente salto?

J.L.H.- Valencia no tiene que convertirse en una copia de Londres, París o Berlín. Tiene que construir su propia posición.

Tenemos talento, buenas universidades y centros de investigación, cada vez más empresas tecnológicas, un ecosistema emprendedor muy conectado y una ciudad con una capacidad enorme para atraer profesionales internacionales.

"Valencia no tiene que convertirse en una copia de Londres, París o Berlín. Tiene que construir su propia posición"

Y hay algo que creo que desde VDS ya hemos demostrado durante estos años: Valencia conecta tecnología, inversión y negocio a escala global.

Hoy podemos reunir aquí a startups europeas, inversores estadounidenses, compañías latinoamericanas, grandes corporaciones y líderes tecnológicos de más de 120 países. Esa posición como puente entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos es una oportunidad muy clara para Valencia.

Ahora tenemos que profundizarla. Necesitamos más inversión en fases avanzadas, más compañías capaces de convertirse en líderes internacionales, atraer más talento y más centros de decisión empresarial y tecnológica.

Para mí, el salto de verdad será que cada vez haya más compañías que puedan crecer globalmente desde Valencia sin sentir que en algún momento tienen que marcharse para encontrar capital, talento o mercado.

D.- VDS ha sido reconocido este año como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Más allá del reconocimiento institucional, ¿qué cambia de verdad para el proyecto y qué nuevas posibilidades abre para atraer inversión privada, compañías y proyectos internacionales a Valencia?

J.L.H.- Es un reconocimiento muy importante porque valida una trayectoria y el impacto que VDS tiene ya para España.

Pero lo interesante es qué hacemos ahora con eso.

Nos abre posibilidades para plantear nuevas colaboraciones con empresas y entidades privadas desde una perspectiva más ambiciosa y también más estable en el tiempo. Y eso puede ayudarnos a atraer nuevos partners internacionales y a seguir elevando el proyecto.

"Ser Acontecimiento de Excepcional Interés Público nos abre posibilidades para plantear nuevas colaboraciones con empresas y entidades privadas desde una perspectiva más ambiciosa y estable en el tiempo"

Para nosotros no tendría demasiado sentido aprovecharlo únicamente para hacer un evento tecnológico internacional más grande durante dos días.

Lo interesante es que sirva para reforzar todo lo que ocurre alrededor de VDS: atraer compañías, inversión, proyectos, talento y relaciones que tengan continuidad en Valencia durante el resto del año.

D. 'GENESIS - Origin of What’s Next' plantea mirar al origen de las próximas grandes transformaciones. Si dentro de cinco años volviéramos a hacer esta entrevista, ¿qué tendría que haber nacido o cambiado a partir de VDS 2026 para considerar que esta edición marcó un verdadero punto de inflexión?

J.L.H.- Me gustaría poder mirar atrás y seguir encontrando ejemplos muy concretos.

Ya tenemos casos de startups que conocieron en VDS a algunos de sus grandes inversores y que años después se han convertido en compañías globales. Otras conocieron el ecosistema tecnológico valenciano gracias a VDS y decidieron trasladar su sede de San Francisco a Valencia. También hemos visto empresas internacionales que vinieron por primera vez a VDS y acabaron abriendo aquí un equipo o un proyecto, y fondos que empezaron viniendo dos días al año y terminaron teniendo presencia permanente en Valencia.

Ese es para nosotros el verdadero punto de inflexión: atraer más inversión internacional, más talento que elija Valencia para desarrollar su carrera y más compañías valencianas capaces de competir globalmente sin dejar de tener aquí su centro de decisión.

Para nosotros GENESIS habla precisamente de eso: del momento en el que algo empieza. Una tecnología, una compañía, una relación o una decisión que todavía está en su origen pero que puede acabar teniendo un impacto enorme.

Si dentro de cinco años podemos mirar atrás y decir que algunas de las compañías, inversiones o proyectos que entonces estarán transformando industrias empezaron en VDS 2026, habremos hecho bien nuestro trabajo.

Y, probablemente, esa sería la mejor medida del éxito: que se recuerde menos lo que ocurrió sobre los escenarios y más todo lo que empezó a partir de ellos.