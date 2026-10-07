La compañía está presente en España y Colombia, y prepara su expansión a Brasil. DISRUPTORES

Rehabilitación de pacientes con IA: así redefine el modelo asistencial Dycare con la mirada puesta en Latam

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LO ESENCIAL Las claves Dycare nació en 2015 tras la experiencia de rehabilitación de sus fundadores y desarrolló ReHub®, una plataforma de telerrehabilitación basada en análisis de imagen e inteligencia artificial. La solución permite personalizar y supervisar tratamientos a distancia, ayudando a descongestionar los servicios de traumatología y rehabilitación sin ampliar la infraestructura física. ReHub® se utiliza en más de 100 hospitales y clínicas; ha ejecutado más de tres millones de terapias digitales y atiende entre 15.000 y 20.000 pacientes al año. Tras facturar 1,3 millones de euros en 2025, Dycare prevé alcanzar 2,5 millones en 2026 y prepara su entrada en Brasil, tras expandirse en Colombia, Perú y Chile.

No siempre los emprendedores encuentran un mercado maduro que pueda abrazar todo el potencial de su tecnología. Si llevamos esta máxima al campo de la salud y con la inteligencia artificial en el centro del relato la complejidad puede ser mayúscula.

Es lo que vivieron Silvia Raga y Ricardo Jáuregui en la génesis de Dycare, la startup que está revolucionando el modelo asistencial de la rehabilitación de pacientes gracias a esta tecnología tan transformadora que no sólo ha convencido a instituciones públicas y empresas privadas en España, sino que no para de crecer en Latinoamérica con Brasil como próxima parada de su proceso de expansión.

Todo partió de una experiencia personal, la de ambos cofundadores, y el convencimiento de que otros tratamientos eran posibles con la tecnología como aliada. No fue un inicio sencillo, corría el año 2014 y hablar de inteligencia artificial era -casi- predicar en medio del desierto.

A finales de ese año, tanto Silvia Raga —ingeniera biomédica de origen italiano formada en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)— como el Dr. Ricardo Jáuregui —doctor en Ingeniería Electrónica y Procesado de Señal por la UPC, con trayectoria previa en corporaciones como Alstom y Roche Diagnostics— sufrieron lesiones articulares de hombro y tobillo, respectivamente.

Según relatan en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, ambos acudieron a los tratamientos indicados desde sus aseguradoras y se toparon con la misma realidad: "Tandas de diez o doce sesiones grupales sin seguimiento individualizado ni métricas de evolución". Al cuestionar a los terapeutas cómo se medía técnicamente su progreso, la respuesta que obtuvieron reveló un vacío estructural en el mercado: faltaba personalización y mayor seguimiento de los avances.

Los fundadores de Dycare: el Dr. Ricardo Jáuregui y Silvia Raga. DISRUPTORES

Con una marcada vocación técnica y científica, la empresa echó a andar en 2015 y desarrollaron un primer prototipo basado en sensores inerciales de análisis del movimiento.

En 2016 constituyeron formalmente la sociedad tras ser seleccionados en programas de aceleración especializados. Sin embargo, la verdadera disrupción comenzó a fraguarse en 2018 con el diseño embrionario de ReHub®, plataforma cuya tecnología tenía el foco en el procesado de imágenes e inteligencia artificial sin necesidad de hardware externo adicional.

La "travesía por el desierto"

Aquella etapa inicial supuso una compleja "travesía del desierto" marcada por la necesidad de abrir camino en un mercado inmaduro y escéptico. En la era prepandémica, donde hablar de inteligencia artificial en entornos médicos requería una laboriosa tarea de pedagogía ante profesionales, administraciones e inversores.

"Cuando nosotros empezamos, el mercado de la salud digital no era maduro. En sus inicios era muy difícil ir evangelizando sobre el poder de la tecnología", rememora el Dr. Ricardo Jáuregui, CTO y cofundador de la startup.

"Nos veían casi como un rival más que como un aliado. Teníamos que explicar pacientísimamente que esto no funciona apretando un botón, sino que requiere de su criterio clínico para prescribir y ajustar cada proceso" Ricardo Jáuregui y Silvia Raga, cofundadores de Dycare

"Ponte en el lugar de los profesionales en aquel momento: lo veían casi como un rival más que como un aliado, pensando que la tecnología venía a quitarles el trabajo. Teníamos que explicar pacientísimamente que esto no funciona apretando un botón, sino que requiere de su criterio clínico para prescribir y ajustar cada proceso. La IA está ahora de moda, pero nosotros llevamos muchísimos años investigando y validando sus algoritmos", indican los fundadores.

El verdadero punto de inflexión se produjo tras la crisis sanitaria de la covid. Si bien DyCare ya contaba con las validaciones clínicas necesarias antes de la pandemia, la emergencia epidemiológica aceleró de forma drástica la receptividad de las instituciones sanitarias hacia los modelos de telemedicina.

En 2021 la compañía lanzó oficialmente la plataforma al mercado con sus early adopters, afianzando en 2022 su escalado comercial directo.

La madurez tecnológica de su plataforma le ha permitido posicionarse como la plataforma de telerrehabilitación líder en el mercado español.

Implementación pública y privada

En el ámbito público, la healthtech ha protagonizado despliegues pioneros al adjudicarse proyectos transversales de digitalización con Consejerías de Sanidad de Comunidades Autónomas como País Vasco, Aragón, Cantabria y Cataluña.

La solución está integrada en la operativa de más de 25 hospitales generales de referencia nacional, entre los que destacan centros de primer nivel como el Hospital Universitari Vall d'Hebron, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) en Barcelona, o el Hospital de Dénia en la Comunidad Valenciana, entre muchos otros.

La madurez tecnológica de ReHub® le ha permitido posicionarse como la plataforma de telerrehabilitación líder en el mercado español. DISRUPTORES

La integración en la sanidad pública responde a una necesidad acuciante de descongestionar los servicios de traumatología y rehabilitación, de forma que se optimicen las listas de espera. La posibilidad de derivar al domicilio a pacientes en fase de recuperación —manteniendo la supervisión médica continua mediante IA— incrementa la capacidad de tratamiento del sistema asistencial sin multiplicar el gasto en infraestructuras físicas.

Por su parte, en el sector privado, DyCare ha marcado hitos clave en la digitalización de las mutuas y compañías aseguradoras.

La startup fue pionera en España al desarrollar junto a DKV Seguros el primer servicio de fisioterapia 100% digital e interactivo del mercado, además de firmar alianzas de implantación con firmas destacadas como Línea Directa y otros grandes operadores asistenciales.

A día de hoy, más de 100 hospitales y clínicas de rehabilitación utilizan a diario ReHub®, de forma que se han ejecutado en la plataforma más de tres millones de terapias digitales con un ritmo asistencial de entre 15.000 y 20.000 pacientes atendidos anualmente.

Crecimiento al otro lado del Atlántico

Tras registrar una cifra de negocio de aproximadamente 500.000 euros en 2024 y elevar la facturación hasta los 1,3 millones de euros en 2025, la compañía prevé cerrar el ejercicio 2026 alcanzando los 2,5 millones de euros de facturación.

Esta trayectoria supone quintuplicar su volumen de negocio en el plazo de dos años (un crecimiento del 90% previsto únicamente para el presente curso).

La integración en la sanidad pública responde a una necesidad acuciante de descongestionar los servicios de traumatología y rehabilitación. DISRUPTORES

Latinoamérica es el epicentro de buena parte de su próximo crecimiento internacional. DyCare inició su penetración en la región hace casi tres años desembarcando en Colombia, mercado donde ya cuenta con clientes e instituciones sanitarias de máxima referencia como Keralty (Colsanitas), Colsubsidio o la Fundación San Vicente, expandiendo además su actividad hacia países vecinos como Perú y Chile.

El siguiente hito estratégico es la entrada inmediata en Brasil, el mayor mercado sanitario y el entorno más avanzado de telemedicina en América Latina. Para acometer este despliegue internacional, DyCare ha completado con éxito un riguroso plan de homologación regulatoria, obteniendo el registro de producto sanitario en agencias nacionales como INVIMA (Colombia), ANVISA (Brasil) y COFEPRIS (México), que se suman a la acreditación de la marca CE MDR en Europa.

"La expansión internacional debe ir acompañada de evidencia, regulación y capacidad real para integrarnos en los sistemas de salud de cada mercado", puntualiza Silvia Raga. "No se trata únicamente de trasladar nuestra tecnología a nuevos países, sino de adaptarla a las necesidades de cada ecosistema sanitario para garantizar que aporte un valor real y medible tanto a los profesionales clínicos como a los pacientes", concluye la emprendedora.