Bcas desembarca en Alemania tras comprar Lendorse y abre la vía a la conquista de la formación en Europa

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LO ESENCIAL Las claves Bcas entra en Alemania con la adquisición de Lendorse, su primera operación internacional y un paso para expandir su financiación educativa por Europa. La compra combina la tecnología de Bcas con la red local y el conocimiento regulatorio de Lendorse; sus fundadores liderarán el negocio en Alemania. La fintech opera ya en España y Alemania con acuerdos de ingresos futuros (ISA) y financiación a plazos de hasta 48 meses. Bcas prevé superar los 11.000 alumnos financiados y los 40 millones de euros desplegados en 2026, tras una ronda de 30 millones liderada por MyInvestor.

Alemania se ha convertido en el primer país europeo al que la 'fintech' española Bcas ha llevado su propuesta disruptiva para financiar la formación de alumnos, pero no será el último.

La startup de financiación educativa, fundada en 2019 por Bosco González del Valle y Javier Ausín, ha cerrado la adquisición de la firma germana Lendorse con el objetivo de acelerar su expansión internacional y escalar su modelo basado en ingresos futuros en el centro del continente.

Esta operación convierte a Bcas en la única plataforma europea con operativa activa de Income Share Agreements (ISA) de manera simultánea en el mercado español y en el alemán.

Tal y como ha confirmado el coCEO y cofundador de Bcas, Bosco González del Valle, a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, la llegada al mercado germano no es un hecho aislado, sino el punto de partida de un despliegue continental donde todo apunta a que otro país del Sur de Europa está en su punto de mira.

Según ha detallado el directivo a esta redacción, su solución tecnológica es "perfectamente exportable" a otros países del entorno porque "la necesidad es la misma", si bien matiza que "la regulación varía y, por eso, no se puede ir tan rápido" en cada territorio.

Asimismo, al ser preguntado sobre si se plantean dar el salto al mercado latinoamericano a medio plazo, el cofundador descarta abordar esa región por el momento, exponiendo con rotundidad la prioridad estratégica de la empresa: "Queremos ser reyes de Europa primero".

Para acompañar y estructurar este crecimiento fuera de nuestras fronteras, González ha explicado a este periódico que la plantilla se ampliará, aunque lo hará con "un enfoque de alta eficiencia y de manera muy moderada". En concreto, se prevé la incorporación por el momento de "tres personas para gestionar el desarrollo internacional".

Adquisición de Lendorse

La reciente compra de la alemana Lendorse permite a Bcas combinar su tecnología propia de análisis de operaciones y gestión de carteras con el conocimiento regulatorio, comercial y la red de centros de formación de la fintech teutona en el entorno germanohablante.

Especializada en la estructuración de cuotas ISA para estudiantes internacionales en universidades alemanas, Lendorse aporta una base local ya consolidada. Como parte de la integración, sus cofundadores, Bjoern Christian Wolf y Hannah Sharpe, se sumarán a la estructura de Bcas para liderar el desarrollo del negocio en territorio germano.

"La adquisición de Lendorse no es solo una entrada geográfica, es una aceleración de todo el proyecto" Javier Ausín, coCEO y cocofundador de Bcas

"Alemania es el siguiente paso natural: es el mayor mercado de formación profesional de Europa y los estudiantes alemanes tienen exactamente el mismo problema de acceso a financiación que los españoles tenían hace cinco años. Lendorse nos da el trampolín para entrar con conocimiento real, no desde cero", ha destacado Bosco González del Valle sobre la alianza.

Por su parte, Javier Ausín, co-CEO y cofundador de Bcas, subraya que tras validar el modelo en España con escala y rentabilidad, esta adquisición "no es solo una entrada geográfica, es una aceleración de todo el proyecto Bcas".

En la misma línea, Bjoern Christian Wolf ha señalado que esta unión les permite "construir sobre lo que comenzamos con Lendorse y llevar una financiación educativa flexible a muchos más estudiantes".

El modelo central de la compañía combina dos vías principales de financiación: el Income Share Agreement (ISA) —mediante el cual el estudiante cursa sus estudios sin desembolso inicial y comienza a pagar únicamente cuando se incorpora al mercado laboral y alcanza un nivel determinado de ingresos— y el Pago a Plazos (PaP), que ofrece cuotas asequibles de hasta 48 meses.

Ronda de 30 millones a principios de año

En febrero de 2026, la compañía dio un salto cualitativo al cerrar una ronda de financiación de 30 millones de euros liderada en exclusiva por MyInvestor. Esta inyección de capital y deuda permitió a Bcas diversificar producto sumando la financiación tradicional a plazos y responder al fuerte repunte de la demanda impulsado por los cursos de formación en inteligencia artificial.

"La inteligencia artificial en lo que más ha afectado es en la demanda de los estudiantes. Ahora financiamos muchos cursos de IA, lo que quiere decir que la demanda es real", explicaba en su momento González del Valle a DISRUPTORES.

La 'fintech' prevé cerrar 2026 superando los 11.000 alumnos financiados y rebasar los 40 millones de euros desplegados

Con este respaldo financiero y el impulso de la compra en Alemania, Bcas proyecta un crecimiento relevante. La fintech prevé cerrar 2026 superando los 11.000 alumnos financiados en el año y rebasando los 40 millones de euros desplegados.

De cara a 2027, la compañía fija su meta estratégica en multiplicar por más de cuatro su volumen hasta alcanzar los 150 millones de euros financiados y sumar más de 30.000 estudiantes.

Para lograr este salto de escala, la entidad se apoyará en su red de más de 100 centros educativos partner (entre los que figuran escuelas como Ironhack, thePower, The Bridge o ISDI), la financiación de MyInvestor y el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Sin duda un proyecto 'made in Spain' que acaba de levantar el vuelo más allá de nuestras fronteras con un futuro prometedor.