JME Ventures lidera la primera ronda de Kompanion, la startup que reinventa la gestoría empresarial gracias a la IA

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LO ESENCIAL Las claves Kompanion cierra una primera ronda de financiación de 800.000 euros, liderada por JME Ventures y con participación de Acurio, BStartup y varios business angels. La startup combina inteligencia artificial propia y expertos para automatizar la gestión contable, fiscal y administrativa de pymes, startups y negocios digitales. Su tecnología recopila facturas, concilia cuentas bancarias y clasifica gastos, mientras los asesores se centran en el acompañamiento estratégico de los fundadores. Con más de 150 clientes, Kompanion prevé alcanzar 300 empresas a finales de 2026 y usar los fondos para reforzar tecnología, talento y su expansión.

La gestión administrativa, contable y fiscal representa uno de los mayores cuellos de botella para el tejido emprendedor y las pequeñas y medianas empresas en España. En un mercado saturado de herramientas digitales que exigen tiempo y aprendizaje por parte del usuario, y que no siempre se adecuan a las necesidades de estas compañías, la barcelonesa Kompanion irrumpe con un enfoque disruptivo: transformar la gestoría tradicional mediante una combinación de inteligencia artificial propia y un equipo de expertos especializados.

De esta forma, se define no como un programa adicional que el usuario deba operar, sino como "la infraestructura operativa y contable completa de la empresa".

Eduard Mas Miserachs, cofundador de la compañía, sintetiza para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL el valor diferencial de su propuesta tecnológica frente a otras herramientas del mercado: "La mayoría de propuestas que han aparecido estos últimos meses son software: una herramienta más que el empresario tiene que aprender a usar y alimentar. Nosotros no vendemos una herramienta, vendemos el resultado".

El núcleo tecnológico de Kompanion no busca reemplazar al asesor profesional, sino potenciar su capacidad analítica y de acompañamiento mediante la automatización de tareas mecánicas y repetitivas.

La inteligencia artificial desarrollada por la firma se encarga de recopilar automáticamente facturas procedentes del correo electrónico o WhatsApp, realizar la conciliación bancaria y clasificar los gastos contables en tiempo real. Al automatizar esta operativa, los expertos financieros de la plataforma pueden enfocarse en ofrecer asesoramiento estratégico a los fundadores.

"Gracias a nuestra plataforma, el asesor dedica su tiempo a lo que aporta valor, que es anticiparse y acompañar al fundador en sus decisiones" Eduard Mas Miserachs, CEO de Kompanion

Mas Miserachs subraya la filosofía detrás de su arquitectura tecnológica: "La IA no sustituye al asesor, le quita el trabajo mecánico: recopilar facturas del correo o por WhatsApp, conciliar el banco, clasificar gastos. Así el asesor dedica su tiempo a lo que aporta valor, que es anticiparse y acompañar al fundador en sus decisiones".

Asimismo, el sistema proporciona a los empresarios un portal privado con visibilidad sobre sus métricas financieras en tiempo real, lo que es clave "para superar la falta de transparencia característica de las gestorías tradicionales".

Pymes, 'ecommerce' y entornos digitales

La propuesta de valor de Kompanion está especialmente orientada a startups, agencias digitales y comercios electrónicos que buscan escalar sin verse frenados por la burocracia. La compañía acompaña a las empresas desde su constitución inicial a través de servicios de creación de sociedades, adaptándose a su crecimiento a medida que incorporan plantilla y aumenta su complejidad fiscal.

En relación con el perfil del cliente ideal y al alivio operativo que supone su solución, Mas Miserachs señala: "Está pensada precisamente para la pyme y para el emprendedor, que es quien más sufre la carga administrativa y menos recursos tiene para gestionarla".

"No hace falta tener estructura para trabajar con nosotros; de hecho, somos la estructura que todavía no tienen" Eduard Mas Miserachs, CEO de Kompanion

En este sentido, la startup actúa como el departamento financiero y administrativo externo para negocios que carecen de una estructura interna consolidada, llegando a afirmar sobre estas firmas en crecimiento que «no hace falta tener estructura para trabajar con nosotros; de hecho, somos la estructura que todavía no tienen».

La hoja de ruta de la compañía abarca la expansión progresiva hacia nuevos verticales de servicios. Además de la gestión contable y fiscal, la plataforma integra áreas como gestión laboral, control de tesorería, tarjetas corporativas y gestión de gastos.

Hacia una plataforma multi-país y multiservicio

La startup ha alcanzado alianzas estratégicas como su acuerdo con Caser para distribuir directamente desde su aplicación pólizas de responsabilidad civil y salud para empleados, a la par que prepara el lanzamiento de la solución 'Start' para la creación de empresas y un marketplace de beneficios corporativos.

Aunque España constituye su mercado prioritario, la compañía aspira a convertirse en una plataforma multi-país en Europa, abordando un problema administrativo universal en mercados como Portugal, Francia o Italia.

Su primera ronda de financiación ha estado liderada por JME Ventures y ha contado con la participación de Acurio, BStartup de Banco Sabadell y destacados 'business angels'

Para consolidar su desarrollo tecnológico y acelerar su expansión, Kompanion ha cerrado su primera ronda de financiación por un importe de 800.000 euros.

La operación ha sido liderada por la firma de capital riesgo JME Ventures y ha contado con la participación de Acurio, BStartup de Banco Sabadell y destacados business angels del ecosistema tecnológico como Carles Marcos (Sleek, Qonto), Alberto Sierra (Glovo), Joana Marcelino (Uber) y Jan Amat (Recomotor).

Tras haber crecido previamente con recursos propios y manteniendo un modelo rentable, la startup destinará esta inyección de capital a reforzar su equipo tecnológico, incorporar talento especializado y perfeccionar sus capacidades de inteligencia artificial y conciliación automática.

Con una cartera actual de más de 150 clientes, proyecta duplicar su volumen de actividad hasta alcanzar las 300 empresas a finales de 2026.