Una de las ponencias de VDS en una pasada edición en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. DISRUPTORES

VDS 2026 anuncia su agenda: más de 600 ponentes y 17 unicornios se darán cita en Valencia

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LO ESENCIAL Las claves VDS 2026 se celebrará los días 21 y 22 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, con más de 200 sesiones y 100 horas de contenido en ocho escenarios. El encuentro, organizado por Startup Valencia, reunirá a más de 600 ponentes —el 46% internacionales— y contará con 17 unicornios, más de 20 scaleups y más de 50 fondos e inversores. La inteligencia artificial, especialmente los sistemas agénticos y su aplicación industrial, empresarial y sanitaria, será uno de los ejes centrales de una agenda con representantes de NVIDIA, IBM, ClickUp, Harvey AI y Preply. El programa abordará también tecnologías duales y defensa, neurotecnología, computación cuántica, espacio, logística, finanzas y audiovisual, e incluirá intervenciones de Carl Lewis, César Azpilicueta y Víctor Claver.

VDS 2026 ha anunciado la agenda de su novena edición, que los próximos 21 y 22 de octubre convertirá la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en punto de encuentro para algunos de los principales referentes internacionales en tecnología, innovación e inversión.

Organizado por Startup Valencia, el evento tecnológico internacional desplegará más de 200 sesiones y 100 horas de contenido en ocho escenarios alrededor de las transformaciones que están redefiniendo la economía y la sociedad: desde la expansión de la inteligencia artificial hacia sistemas cada vez más autónomos hasta el auge de las tecnologías duales y de defensa, la neurotecnología, las nuevas formas de construir y financiar compañías, el futuro del trabajo, el espacio o la transformación de industrias como la logística, las telecomunicaciones, las finanzas y el audiovisual.

Bajo el conceptoy el lema VDS 2026 pondrá el foco en el origen de la próxima generación de tecnologías, compañías y modelos capaces de transformar industrias y responder a los grandes retos globales.

Más de 600 ponentes, un 46% de ellos internacionales, participarán en una programación con referentes de NVIDIA, IBM, Spotify, ClickUp, AstraZeneca, Rolls-Royce, Applied Materials, Read AI, LG Technology Ventures, Miro, Qualcomm, Qonto, Preply, Plug and Play, Hostinger, Harvey AI, ElevenLabs, Poolside, INBRAIN Neuroelectronics y Red Points, entre muchas otras compañías y organizaciones internacionales.

Carl Lewis será el nombre más destacado de una edición que amplía las fronteras habituales de un evento tecnológico internacional para conectar innovación, empresa y alto rendimiento. Ganador de nueve oros olímpicos y reconocido como World Athlete of the Century por el Comité Olímpico Internacional, Lewis llevará a VDS una trayectoria que le sitúa entre los deportistas más importantes de la historia.

Una agenda con capital y compañías de escala global

La dimensión empresarial e inversora de VDS 2026 se refleja también en las compañías presentes en su agenda. 17 unicornios estarán representados en esta edición: ClickUp, Harvey AI, Creditas, Letgo, Domyn, Ixigo, Miro, Preply, Nord Security a través de Saily, Hostinger, Urban Sports Club, PayFit, ElevenLabs, Poolside, Kraken, OVHcloud y Qonto.

A ellos se sumarán más de 20 scaleups, entre ellas Trucksters, Maisa AI, Prophero, Red Points, Sesame, PLD Space, Read AI, Quibim, Oxylabs, Shakers, eleQtron, Luzia, Fracttal, Imperia, Uvify, INBRAIN Neuroelectronics, Duponte, Voltrac y SeQura, entre otras. En conjunto, las startups participantes han levantado más de 26.750 millones de euros.

El capital tendrá igualmente un peso destacado. Más de 50 fondos de venture capital e inversores estarán presentes en VDS 2026, entre ellos LG Technology Ventures, Planet A Ventures, Cathay Innovation, Antler, Archangel, PT Capital, Spintop Ventures, A.GAIN, JME Ventures y Kibo Ventures. En conjunto, los inversores participantes gestionan más de 300.000 millones de euros en activos.

La inteligencia artificial entra en una nueva fase

La inteligencia artificial ocupará un lugar central desde la primera jornada. El programa abordará una evolución que va mucho más allá de la IA generativa: agentes capaces de operar de manera autónoma, modelos aplicados al mundo físico, nuevas infraestructuras tecnológicas y compañías construidas desde su origen alrededor de esta nueva generación de inteligencia.

Linda Hong, fundadora y CEO de Lychee Labs, explorará el potencial de la IA adaptativa y de los modelos fundacionales aplicados al mundo físico. Su compañía desarrolla inteligencia artificial industrial basada en modelos físicos con aplicaciones en cuatro industrias críticas, desde baterías y productos químicos avanzados hasta dispositivos de precisión y semiconductores.

David Shim, cofundador y CEO de Read AI, profundizará en la evolución hacia sistemas de IA agéntica capaces de coordinar diferentes herramientas y actuar de manera autónoma. Read AI supera ya los cinco millones de usuarios activos mensuales y está incorporando capacidades capaces de actuar en representación del usuario a partir del contexto generado en reuniones y comunicaciones profesionales.

Chris Cunningham, cofundador de ClickUp, trasladará la conversación al terreno empresarial para analizar cómo la inteligencia artificial está cambiando las estrategias de crecimiento B2B. ClickUp alcanzó una valoración de 4.000 millones de dólares tras cerrar una Serie C de 400 millones, convirtiéndose en una de las compañías internacionales de referencia en productividad.

La aplicación de esta tecnología a sectores altamente especializados llegará también de la mano de Jorge Bestard, VP EMEA de Harvey AI. La compañía de inteligencia artificial aplicada al sector legal alcanzó en 2026 una valoración de 11.000 millones de dólares en plena expansión internacional.

NVIDIA tendrá asimismo una presencia destacada a través de Yasmina Benkhoui, Agentic Strategist AI, que participará en dos sesiones centradas en las redes de agentes y en las infraestructuras necesarias para desarrollar sistemas capaces de operar de forma autónoma durante periodos cada vez más largos. Su participación llega en un momento en el que NVIDIA ha cerrado su ejercicio fiscal 2026 con 215.900 millones de dólares de ingresos, un 65 % más que el año anterior.

El Future Stage ampliará esta conversación con Tycho van der Ouderaa, senior engineer de Qualcomm, y representantes de ElevenLabs y Poolside, que abordarán desde la eficiencia de los nuevos modelos hasta el reto de construir y escalar grandes compañías de inteligencia artificial desde Europa.

En la segunda jornada, Dmytro Voloshyn, cofundador y CTO de Preply, pondrá el foco en cómo escalar la inteligencia artificial generativa para potenciar el aprendizaje sin sustituir el papel de las personas. Preply alcanzó en 2026 una valoración de 1.200 millones de dólares y conecta a más de 100.000 tutores con estudiantes de 180 países.

Construir, financiar y escalar compañías globales

La agenda reunirá también a fundadores, ejecutivos e inversores que han participado directamente en algunos de los grandes procesos de crecimiento tecnológico de los últimos años.

Ana Sandra Ruiz, Senior Director de Spotify, compartirá su experiencia en el crecimiento de una de las mayores plataformas digitales del mundo. Spotify alcanza actualmente los 777 millones de usuarios activos mensuales y 300 millones de suscriptores Premium en 184 mercados, una escala desde la que abordará las decisiones necesarias para llevar un producto digital a una dimensión verdaderamente global.

Jaïr Halevi, Head of Culture de Pygma y Head of Startups de Miro, aportará su experiencia en cultura, construcción de equipos y desarrollo de startups desde una plataforma utilizada por más de 100 millones de personas y 250.000 compañías.

También participarán Héctor Mata, CEO y fundador de Shakers, y Giedrius Zakaitis, CEO de Hostinger, tecnológica que presta servicio a más de cinco millones de usuarios en más de 150 países y cerró 2025 con 275,4 millones de euros de ingresos, un 51 % más que el año anterior.

La conexión entre los ecosistemas tecnológicos de Asia y Europa llegará de la mano de Dong-Su Kim, CEO de LG Technology Ventures, firma que gestiona cerca de 1.000 millones de dólares para invertir en compañías early stage y growth vinculadas a inteligencia artificial, biotecnología, cleantech y otras tecnologías estratégicas. Su portfolio incluye compañías como Anthropic, Figure AI, ElevenLabs, May Mobility o Airalo.

Por su parte, Saeed Amidi, CEO y fundador de Plug and Play, aportará la visión de una de las mayores plataformas globales de innovación abierta. Su ecosistema conecta a más de 100.000 startups y ha contribuido al crecimiento de más de 30 compañías que han alcanzado la categoría de unicornio. Junto a Carolin Wais, Partner EMEA Ventures de Plug and Play, abordará cómo los ecosistemas regionales pueden convertirse en plataformas capaces de generar compañías con alcance global.

La transformación de las grandes organizaciones tendrá también un peso destacado. Horacio Morell, General Manager de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, aportará la visión de una compañía que este año celebra 100 años de presencia en España sobre cómo llevar la inteligencia artificial, el cloud híbrido y la computación cuántica a escala empresarial. IBM cuenta además en San Sebastián con el primer IBM Quantum System Two de Europa, uno de los proyectos que sitúan a España dentro del desarrollo internacional de la computación cuántica.

La transformación tecnológica dentro de las grandes corporaciones tendrá también presencia en la agenda. Patricia Tintori, Change & AI Transformation de AstraZeneca, aportará la perspectiva de la implantación de inteligencia artificial a escala dentro de una compañía farmacéutica que cerró 2025 con 58.700 millones de dólares de ingresos.

Por su parte, Szymon Kukulski, VP, Head of People Insights de Rolls-Royce, abordará cómo los datos están transformando la gestión del talento y la toma de decisiones sobre personas dentro de una organización con una plantilla global de 42.600 empleados.

El capital volverá a ser otro de los grandes ejes del programa. Jacky Abitbol, managing partner de Cathay Innovation; Samuel Gil, managing partner de JME Ventures; y Aquilino Peña, cofundador y founding partner de Kibo Ventures, debatirán sobre qué necesita una startup para estar preparada para captar inversión internacional.

La irrupción de la inteligencia artificial está cambiando también la forma de crear y financiar compañías desde sus primeras etapas. Kai Brandt, cofundador y CEO de Enginy, y Luis Garay, partner de Samaipata, abordarán esta nueva realidad, mientras que Enrique Linares, founding partner de Plus Partners, participará en una conversación sobre fondos de fondos y estrategias para escalar globalmente.

Defensa, tecnologías duales y autonomía estratégica

La defensa y las tecnologías duales ganarán peso en VDS 2026 en un contexto internacional marcado por la aceleración tecnológica, la seguridad y el debate sobre la autonomía estratégica europea.

El Main Stage acogerá conversaciones sobre la velocidad con la que las tecnologías disruptivas están llegando al campo de batalla y sobre la capacidad de Europa para transformar innovación en soluciones que puedan desplegarse en entornos reales.

Entre los participantes estará Teemu Seppälä, Technology and Innovation Director de DEFINE Finland, que trabaja en el desarrollo de un ecosistema de tecnologías duales orientado a reforzar las capacidades de Finlandia y la OTAN y avanzar en la autonomía estratégica europea.

También participará Taras Tarasenko, miembro de la Verkhovna Rada de Ucrania, cuya actividad parlamentaria aborda, entre otras cuestiones, las políticas dirigidas a una comunidad de más de 1,5 millones de veteranos y su papel en la recuperación económica y social del país.

A ellos se sumarán Marco Grancagnolo, de la European Innovation Council and SMEs Executive Agency, y Toni Laine, del Regional Council of Häme.

En paralelo, el Future Stage profundizará en ámbitos como la guerra electrónica, los drones y las comunicaciones, la inteligencia artificial, la autonomía y la robótica, la inversión en defensa o la resiliencia de las cadenas de suministro. El programa llevará además la conversación al terreno operativo para abordar qué tecnologías funcionan realmente cuando abandonan el laboratorio y llegan a escenarios reales, con representantes del ámbito militar y de seguridad de Ucrania y España.

Salud, neurotecnología y nuevas fronteras de la medicina

La convergencia entre ciencia y tecnología marcará otra de las grandes áreas de la programación.

El Innovation Stage reunirá a algunos de los principales referentes de la neurotecnología desde la investigación, la empresa y la regulación. José Carmena, pionero internacional en interfaces cerebro-computadora, cofundó iota Biosciences, neurotech adquirida por Astellas en una operación valorada en hasta 304 millones de dólares. Junto a él participará Ana Maiques, CEO y cofundadora de Neuroelectrics, compañía española de neurotecnología cuya tecnología está presente en 74 países, con más de 3.000 dispositivos desplegados y 100 ensayos clínicos.

La conversación contará también con Javier Mínguez, cofundador de Bitbrain y profesor de la Universidad de Zaragoza, cuya compañía acumula más de 450 publicaciones científicas, 22.000 citas y 110 proyectos de I+D; y con José M. Muñoz, fundador y director del International Neurotechnology Governance Observatory (INEGOV) y Faculty Associate de Harvard, autor de más de 100 publicaciones sobre las implicaciones éticas, legales y sociales de la neurotecnología. Los cuatro abordarán cómo trasladar los avances científicos desde la investigación hasta la industria y cómo construir un ecosistema capaz de hacerlo a escala.

Carolina Aguilar, CEO y cofundadora de INBRAIN Neuroelectronics, participará en una conversación sobre el futuro de la neurotecnología, mientras otras sesiones profundizarán en la incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial a los sistemas sanitarios.

La agenda explorará además la convergencia entre diseño de producto, inteligencia artificial y análisis de ADN con María Camila Puentes, CEO y fundadora de Duponte, y abrirá conversaciones sobre longevidad, neuroprótesis y el futuro de la medicina.

Del espacio al alto rendimiento

La conexión entre alto rendimiento, liderazgo y construcción de una carrera a largo plazo tendrá también un peso destacado dentro de la programación.

Carl Lewis profundizará en las claves que marcaron una trayectoria deportiva excepcional, con nueve oros olímpicos y diez medallas olímpicas en total, y trasladará esa experiencia a conversaciones sobre rendimiento, liderazgo y excelencia sostenida.

César Azpilicueta, campeón de la UEFA Champions League y referente del fútbol europeo, conectará su experiencia en el deporte de élite con el mundo empresarial y abordará cómo trasladar aprendizajes como el liderazgo, la gestión de la presión y el rendimiento a largo plazo más allá de la competición.

Víctor Claver, exjugador de la NBA e inversor en startups, trasladará las claves del rendimiento de élite al entorno empresarial y tecnológico después de una carrera que incluye tres temporadas en la NBA, dos medallas olímpicas y el Campeonato del Mundo de 2019 con España.

El deporte de competición estará también representado por Paul Jouffreau, piloto y emprendedor de Ascension Motorsport. Con solo 22 años se ha convertido en el ganador de una carrera más joven de la historia de la NASCAR Euro Series y suma tres títulos en la competición.

La astronauta análoga Carmen Köhler, del Austrian Space Forum y CEO y fundadora de P3R GmbH, llevará a VDS la perspectiva de la exploración espacial. Doctora en Física y con formación en Matemáticas, ha participado en misiones análogas que reproducen en la Tierra algunas de las condiciones de futuras exploraciones espaciales.

Por su parte, el ingeniero espacial y astronauta análogo Iñigo Muñoz, de ESPACE Horizons, abordará el papel del factor humano y de los equipos en el éxito de las misiones espaciales en el workshop No Mission Without the Team.

Tecnología para transformar industrias

Más allá de los grandes avances tecnológicos, la agenda mostrará también cómo su aplicación está modificando industrias completas.

Kostas Mallios, Corporate Vice President, CSD Europe de Applied Materials, aportará la perspectiva de una de las compañías clave de la industria global de semiconductores, en un momento en el que el crecimiento de la inteligencia artificial está impulsando nuevas necesidades de capacidad de computación e infraestructura tecnológica.

Lucía Gastélum, directora de Producto y Diseño de Movistar Plus, participará en una conversación sobre nuevas formas de conectar contenido, identidad y consumo.

La transformación de las cadenas de suministro será otro de los ámbitos destacados. Ricardo Román, CSO de Fracttal; Álvaro Bernabé, CEO de Imperia; y Norman Koerschulte, CEO de Morpheus Logistik, abordarán cómo la automatización, los datos y las nuevas herramientas digitales están cambiando el mantenimiento de activos, la planificación y la logística.

La computación cuántica estará representada por Jan Leisse, CEO de eleQtron, mientras que Vykintas Maknickas, CEO de Saily, abordará el futuro de las telecomunicaciones.

Las finanzas digitales reunirán a Lena Hackelöer, fundadora y CEO de Brite Payments; Sergio Furio, fundador de Creditas; Lorenzo Pireddu, managing director Southern Europe de Qonto; y Eli Velásquez, CEO de Capital Stack Investors, en una conversación sobre la transformación del capital y de los servicios financieros.

También la creación audiovisual afronta una nueva etapa. Iñaki Berenguer, cofundador de Mito AI, analizará cómo la inteligencia artificial generativa está transformando una industria con más de un siglo de historia.

Con esta agenda, VDS 2026 reunirá durante dos jornadas en Valencia algunas de las conversaciones que están definiendo el presente y el futuro de la tecnología: desde los sistemas de inteligencia artificial que comienzan a operar de manera autónoma hasta las tecnologías que están cambiando la salud, la defensa, el talento, la industria o el espacio. Una programación que conecta en Valencia a quienes desarrollan tecnología, construyen compañías, movilizan capital y trasladan aprendizajes desde algunos de los entornos más competitivos del mundo.

Sobre VDS

VDS es una de las grandes citas tecnológicas internacionales de Europa y una plataforma clave para posicionar Valencia como hub global de innovación tecnológica y puente de negocio entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Organizado por Startup Valencia desde 2018, reúne cada año en Valencia a startups y scaleups internacionales de alto potencial, corporaciones líderes, inversores y representantes públicos. VDS impulsa conexiones de alto valor, activa nuevas oportunidades de colaboración entre los principales actores del ecosistema tecnológico y contribuye a fortalecer un tejido empresarial más competitivo, dinámico y conectado a escala global.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia es la organización privada sin ánimo de lucro fundada en 2017 que conecta desde Valencia a más de 3.000 startups y scaleups con capital global, talento internacional y alianzas estratégicas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Las compañías de su ecosistema generan un volumen de negocio anual de más de 2.000 millones de euros y contribuyen a la creación de más de 22.000 empleos. Respaldada por una comunidad de más de 50.000 profesionales, la entidad trabaja para fortalecer el ecosistema tecnológico valenciano, facilitar el crecimiento internacional de sus compañías y conectar fundadores, inversores, corporaciones, talento e instituciones con oportunidades globales.

Entre los Supporters de Startup Valencia se encuentran entidades de reconocido prestigio como GoHub Ventures, Global Omnium; BStartup, Banco Sabadell; Wayra, Grupo Telefónica; Plug and Play; HP; BBVA Spark; Marina de Empresas; Banco Santander; Innsomnia; CaixaBank DayOne; Naturgy; Sesame; Zinco y Santalucía Impulsa, entre otros.