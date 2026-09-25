'AVE emprendedor: los que van a invertir te saludan'

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El evento Al Andalus Innovation Venture reunió en Sevilla a 3.103 asistentes, 1.050 startups, 330 empresas y 205 inversores, con más de 1.500 reuniones de negocio. El Pitch Train llevó a siete startups a presentar sus proyectos ante 25 inversores y corporates durante el viaje en AVE entre Madrid y Sevilla. Las cinco ganadoras del Startup Andalucía Roadshow 2026 fueron Somos Eldes, Nexo Intelligence, Arkaiu, Montevive.AI y Glosso, destacando por sus soluciones tecnológicas basadas en IA. A4Radar, especializada en percepción inteligente, recibió el premio BME Scaleups, accediendo a un programa de acompañamiento valorado en 7.800 euros.

Un ir y venir de maletas y mochilas. Una sala privada en la estación de Atocha en la que es más fácil sufrir un infarto (el café es gratis) que sentarte. Un AVE a Sevilla esperando. Y siete quijotes que van a enfrentarse a 25 gigantes mientras avanzan por ciertos lugares de La Mancha de cuyos nombres no es necesario acordarse.

Estamos en el Pitch Train con el que suele arrancar la quinta edición del Al Andalus Innovation Venture, uno de los eventos de referencia del ecosistema disruptor patrio. Este AVE es uno de los side event más originales del congreso –tampoco está mal el afterwork organizado por Cervezas Victoria- y, siendo como es la primera vez que quien escribe va a disfrutar de la experiencia, cualquier detalle llama la atención.

El vagón número 2 ya está listo para que empiece el concurso. Porque sí, esto es un concurso en el que esos 25 gigantes –inversores y corporates- van a escuchar atentamente las presentaciones de las siete startups y van a poder preguntarles luego cualquier detalle que pueda despertar en ellos cierto interés de cara al futuro.

Los nervios, pues, son evidentes. No entre los que manejan el capital, que, por supuesto lucen relajados, sonrientes e incluso algo displicentes. Los temblores de voz aparecen en algunos de los emprendedores al hablar de sus ideas disruptivas, algunas de ellas, por qué no decirlo, interesantes, y otras, por qué callarlo, incomprensibles.

El primer mensaje lo da Diego Vargas, director del evento sevillano, un evento que, a su vez, es organizador de este Pitch Train junto con TrenLab, la plataforma de innovación de Renfe. "Tenemos tres horas por delante para conocernos, para relacionarnos. Esto va de preguntar, hablar y aprender", explica.

Empieza el concurso, cada startup tiene tres minutos, en los que su portavoz no solo tendrá que aguantar el equilibrio ante algún que otro traqueteo del AVE, sino que tendrá que exponer por qué su idea tiene sentido.

Conoceremos una plataforma de movilidad para hoteles que permite ofrecer bicicletas eléctricas de forma autónoma, sencilla y sostenible, sin apps ni procesos de registro (Teco Mobility); una plataforma de aparcamiento flexible que conecta conductores con plazas de garaje disponibles, optimizando su uso mediante un modelo de economía colaborativa (Parkiduo); un altavoz inteligente que no necesita conectividad que pretende mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad (Torch Smart Urban Solutions); un sistema que aplica tecnología de drones a la inspección, limpieza y mantenimiento de infraestructuras, reduciendo riesgos, tiempos de operación y consumo de recursos (SkyPro 360); una empresa especializada en desarrollo de software a medida, inteligencia artificial y automatización de procesos para organizaciones públicas y privadas (IT Digital); una compañía especializada en IA que diseña e implementa soluciones avanzadas orientadas a resolver retos empresariales (WhiteBox); y una plataforma que combina sensores, inteligencia artificial y analítica para monitorizar flujos de pasajeros en tiempo real y que pretende acabar con los billetes para el transporte (Flowy).

Será esta última startup la que se alce con el galardón honorífico tras una votación entre los presentes. Pero lo importante es lo que viene a continuación.

De repente el vagón número 2 se convierte en una especie de casa de citas. Con turnos de diez minutos, cada emprendedor va a tener la oportunidad de someterse al escrutinio de los inversores y corporates presentes. Entre los inversores, por cierto, además de entidades como el ICEX o Red.es, están Pinama Capital, Zubi, Faraday, Armilar, Kibo… Entre las grandes empresas, Acciona, Naturgy, Moeve, Iberdrola, Mapfre, Enagás, el Ayuntamiento de Madrid…

Por cierto, también se ha subido al tren TheCUBE. Su papel durante el trayecto es contribuir a generar espacios y dinámicas que faciliten la conexión entre los distintos actores del ecosistema.

En estas conversaciones, de las que algún que otro periodista ha salido rebotado al detectarse que estaba poniendo la oreja sin ningún tipo de disimulo, es donde uno encuentra la esencia de intercambios de conocimiento y de capital como estos.

"Tienes que saber que no puedes venir a pedir algo que no necesitas", le dice uno de los inversores a una de las startups. "Explícamelo mejor. No acabo de verlo. Yo tengo el dinero pero tengo que entender lo que haces", se oye en otra conversación.

Un inversor conversará con DISRUPTORES horas más tarde, ya en la capital andaluza y al calor de una suculenta cena, y reconocerá que este tipo de reuniones iniciales son clave. Aquí es donde se ve no solo si la idea tiene potencial, sino si el equipo humano lo tiene.

Cientos de personas en la sala en la que 140 startups tenían stand propio. DISRUPTORES

No es que haya tensión en el AVE entre startups, inversores y startups. Es, simplemente, que esa es la vida de unos y otros, transcurra a 300 kilómetros por hora camino de Sevilla (en un día como hoy) o a 7.000 (en su frenético día a día).

Lo que ha pasado en este Pitch Train es solo un adelanto de lo que acabará aconteciendo durante los dos siguientes días en el Pabellón de la Navegación de la ciudad andaluza.

Las reuniones son constantes, las 140 startups participantes con stand propio no saben cómo captar la atención de los asistentes. En la primera jornada, dice la organización, se celebraron más de un millar de reuniones.

En algunas de las ponencias se escucharán frases como la siguiente: "Para ser emprendedor tienes que ser un poco sinvergüenza". Y, minutos después, en la cola para pedir un café, un inversor le vendrá a decir a otro que tanta osadía quizá no sea tan recomendable: "La semana pasada escribí a dos jóvenes diferentes diciendo que no me gusta hablar por mail con ChatGPT".

Es lo que tienen este tipo de eventos ecosistémicos. Hay muchos intereses contrapuestos. Gente que sueña a lo grande y que acaba agotada tras sentarse con quince inversores a los que tiene la sensación de que no ha convencido. Y gente que mueve su dinero con cada vez más cautela –"¿cómo sé yo que esta IA de esta startup no está siendo mejorada en este mismo momento por otra startup?", confiesa el directivo de un fondo-.

Y, entre esta doble vía, ciertos debates interesantes. Las diferentes fórmulas para captar financiación, la importancia de la salud mental en los emprendedores e inversores, el papel de organismos como ENISA o el ICEX o el estado del arte del venture europeo fueron algunos de los temas que captaron más interés.

El networking, uno de los puntos clave de este evento. DISRUPTORES

Ya el primer día del evento, su coordinador, Diego Vargas, había destacado el formato cercano del evento, concebido para facilitar el contacto directo entre emprendedores, inversores y grandes empresas.

"Nuestro sello no es competir en tamaño con los grandes foros nacionales, sino apostar por un formato boutique, cercano, donde el emprendedor se sienta con quien realmente decide", explicó.

Por su parte, Jorge Paradela, consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, centró su intervención en la conexión entre emprendimiento, inversión y mercado.

"Al Andalus Innovation Venture se ha consolidado como un punto de encuentro del emprendimiento internacional en el sur de Europa" y como un foro capaz de dar visibilidad al talento andaluz y conectarlo con "lo que realmente importa, que es el acceso al mercado".

La segunda jornada, dedicada a la IA, la abrió José Ramón Padrón, director de WordPress en España para el crecimiento de su comunidad, con una ponencia magistral en la que reflexionó sobre su impacto real en las empresas.

Frente a los discursos sobre una sustitución inmediata de personas y herramientas, defendió que "seguimos trabajando para humanos: aunque aumenta el tráfico procedente de agentes y modelos de lenguaje, quienes toman las decisiones de compra y generan los ingresos siguen siendo personas".

Señaló que construir una comunidad alrededor de la marca y mantener una relación directa con la audiencia, utilizando la IA para transformar productos y servicios y multiplicar la capacidad de trabajo, no es para perder de vista a quien finalmente los utiliza.

El balance del congreso no ha podido ser más exitoso. La quinta edición de Al Andalus Innovation Venture cerró en Sevilla con 3.103 asistentes y 1.500 reuniones de negocio e inversión entre 1.050 startups, 330 corporaciones empresariales y 205 inversores.