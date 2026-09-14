El Scaleup Europe Fund lidera la ronda de 100 millones de Tandem Health en su primera inversión en IA sanitaria

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Tandem Health, startup sueca de IA sanitaria, ha captado 100 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B liderada por Scaleup Europe Fund. La inversión es la primera incursión del Scaleup Europe Fund en inteligencia artificial aplicada a la sanidad, con participación de T.Capital, Norrsken Ventures y otros inversores. La tecnología de Tandem Health ya es utilizada por 10.000 organizaciones sanitarias en 14 países europeos y ha certificado tres productos sanitarios en la UE. La financiación impulsará la expansión internacional de Tandem Health y el desarrollo de su asistente médico de IA para mejorar la eficiencia en sistemas sanitarios saturados.

Importante movimiento en el mercado europeo de la salud digital. La startup sueca Tandem Health, creadora de un asistente médico de IA que complementa la consulta a pacientes, ha captado 100 millones de dólares en su última ronda de financiación, unos 86,15 millones de euros al cambio actual.

Según ha podido conocer DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, se trata de una serie B liderada por el Scaleup Europe Fund, gestionado por EQT, con la participación de T.Capital (brazo inversor de Deutsche Telekom) y Norrsken Ventures, además del respaldo de los inversores existentes Kinnevik, Northzone, Amino Collective y Visionaries.

La operación, que se suma a una Serie A de 50 millones de dólares en 2025, lo que eleva la financiación total de la compañía a 160 millones de dólares.

El Scaleup Europe Fund es un fondo de crecimiento de varios miles de millones, creado por la Comisión Europea en 2026 y gestionado por la firma de inversión nórdica EQT, quien a su vez mantiene 341.000 millones de euros en activos bajo gestión. Su objetivo es mantener en Europa, con capital europeo, a las scaleups europeas más prometedoras, innovadoras y relevantes. Con un objetivo de 5.000 millones de euros, el fondo reúne capital público y privado e invierte en deeptech, IA y ciencias de la vida.

La entrada en Tandem Health supone la primera incursión del Scaleup Europe Fund en una empresa especializada en inteligencia artificial aplicada a la sanidad.

La financiación servirá para impulsar el crecimiento y expansión internacional de la compañía sueca, principalmente en el Viejo Continente, así como ampliar su alcance para convertirse en un "sistema operativo clínico nativo de IA". Hoy por hoy, su propuesta estrella es su asistente médico con IA, que ayuda a los profesionales sanitarios a prepararse antes de cada visita mediante resúmenes de pacientes, a tomar decisiones durante las consultas mediante soporte a la decisión clínica y a gestionar automáticamente las tareas administrativas después de cada visita.

Según los datos facilitados por la propia empresa, su tecnología es utilizada por 10.000 organizaciones sanitarias en 14 mercados europeos y ha certificado tres productos sanitarios conforme al Reglamento de Productos Sanitarios de la UE en los últimos seis meses. En nuestro país cuenta con varios proyectos en marcha, incluyendo una prueba piloto en el Hospital Germans Trias i Pujol, que contamos en este mismo medio.

Asistente inteligente para un sistema saturado

Desde Estocolmo enmarcan esta operación en el auge que están viviendo las healthtech en todo el mundo y, en particular, en regiones como Europa donde la esperanza de vida es más alta, las enfermedades crónicas comienzan a saturar los sistemas sanitarios y el estrés entre los profesionales va en aumento.

Así, Tandem Health reivindica la utilidad de su asistente médico para afrontar la creciente brecha entre la demanda y la disponibilidad de profesionales. La OMS estima un déficit de 1,6 millones de trabajadores sanitarios y sociales en 2024, que ascenderá a 4 millones en 2030.

Esta cifra incluye 600.000 médicos y 2,3 millones de enfermeros. A esto se suma que el número de europeos mayores de 65 años alcanzará alrededor de 130 millones en 2050, atendidos por una población activa que, según las proyecciones de Eurostat, se reducirá a menos de dos personas en edad de trabajar por cada jubilado.

"Los sistemas sanitarios europeos están sometidos a una presión real y la IA ofrece una solución real. Pero hasta ahora, los proveedores sanitarios europeos han tenido que depender de soluciones heredadas o de soluciones de IA desarrolladas originalmente para otros mercados y adaptadas posteriormente a Europa", explica Lukas Saari, CEO y cofundador de Tandem Health.

"Empezamos Tandem para ofrecer una alternativa. Europa debería establecer el estándar sobre cómo entra la IA en la sanidad, no adoptar el de otros. Esta financiación nos permite hacerlo, llevando la sanidad de forma segura a la era de la IA y trabajando en tándem con pacientes, profesionales sanitarios, sistemas y países. Así es como cuidamos de la sanidad", añade el emprendedor.