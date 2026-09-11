La visión inteligente para mercancías de Bleecker Technologies conquista a Glovo tras un concurso internacional

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Las claves Generado con IA Glovo celebró en Madrid la primera edición en España de su competición internacional 'Power Up' para startups tecnológicas. La startup Bleecker Technologies ganó el concurso con una solución basada en visión por computador para automatizar la identificación de mercancías en almacenes. Wealthreader fue finalista con una API para consultar en tiempo real el patrimonio financiero de clientes, y ambas representarán a España en el Glovo Startup Campus internacional. El evento reunió a cinco startups finalistas y un jurado de expertos del sector tecnológico y empresarial, destacando el papel del ecosistema digital en España.

La empresa Glovo no necesita presentación, pero sí las capas que la conforman. Y por capas nos referimos a esas soluciones disruptivas que pueden hacer que el funcionamiento de la empresa sea mejor desde cualquier punto de vista.

En este sentido, las grandes compañías están en continua búsqueda de soluciones tecnológicas para mejorar procesos y, en última instancia, mejorar el servicio que dan a sus clientes. En el caso que nos ocupa, Glovo lo hace mediante una competición internacional para startups que sirve para nutrirse de proyectos innovadores.

Así, la tecnológica española ha celebrado por primera vez en nuestro país ‘Power Up’, una competición que quiere apoyar startups fundadas en el país. Con más de 40 proyectos presentados, cinco han sido seleccionadas para participar en la competición que ha tenido lugar esta semana en las oficinas de Glovo en Madrid.

La visión por computador ha sido la gran protagonista y la tecnología con mayor tirón en esta edición del concurso. Y es que la solución de la startup Bleecker Technologies ha sido la ganadora, con su solución para automatizar la identificación de mercancías en almacenes mediante esta tecnología de visión inteligente.

Cabe recordar que Glovo es la plataforma tecnológica española de referencia en el sector del delivery a nivel mundial. Fundada en 2015 y con su sede principal en Barcelona, actualmente se encuentra en más de 1.800 ciudades en 21 países. Además de conectar a los usuarios con los mejores restaurantes de su ciudad, incluye el servicio de otras categorías como alimentación, parafarmacia, regalos o envíos exprés. En España, Glovo está disponible en más de 800 ciudades y soluciones como las presentadas a esta competición demuestran que el futuro es cada vez más prometedor en cuanto a la mejora del servicio.

Este año, las cinco startups finalistas tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos ante un jurado formado por Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups; Esther Molina, CEO de Wildcom; Darío Olivares, gerente de Lanzadera; David Pérez, vicepresidente de Stakeholder Relations en Cabify y Gioia de Feld, Manager en Endeavor.

Además de la ganadora, optaban a la victoria Wealthreader -acabó siendo finalista-, una API que consulta en tiempo real el patrimonio financiero de un cliente; Ostras, una plataforma que impulsa la venta de productos de supermercados próximos a caducar; Gambooza, empresa que detecta las pérdidas de ingresos por descuadres en restauración; y Viewapp, una aplicación que permite realizar peritajes e inspecciones digitales verificables desde el móvil.

El acto fue inaugurado por Carla Redondo, directora general de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual del Gobierno de España, y clausurado por Elisa Carbonell, consejera delegada de ICEX. Ambas destacaron el importante papel del ecosistema digital para el tejido empresarial español.

Tras la deliberación del jurado, Bleecker Technologies ha resultado ganadora y Wealthreader finalista. Ambas startups representarán a España en el evento internacional Glovo Startup Campus, un programa de formación en el que las startups ganadoras de los 21 países en los que opera Glovo accederán a mentorías impartidas por expertos y directivos de la plataforma.

Sacha Michaud, cofundador de Glovo, ha destacado que "sigue habiendo muchísimo potencial innovador en España y lo que necesitan los proyectos es apoyo. Con esta iniciativa queremos que nuestra experiencia sirva de inspiración para este tipo de proyectos con mucho potencial y que contribuya a dinamizar el ecosistema de innovación”.