Mudarse o encontrar un lugar donde dejar tus enseres sin esquilmar el bolsillo: así se digitaliza el trastero tradicional

Las claves

Las claves Generado con IA Box2box es una startup fundada en 2018 en Madrid que digitaliza el sector del almacenaje, facilitando mudanzas y guardado temporal de enseres. La empresa ofrece un servicio integral: recoge, transporta y almacena las pertenencias del usuario, gestionando todo desde una aplicación móvil. Box2box opera en varias ciudades de España, Portugal y México, con cerca de 3.000 clientes activos y una estructura centralizada en Madrid. La compañía apuesta ahora por el segmento B2B, buscando convertirse en el “mini-almacén” de referencia para empresas que requieren soluciones logísticas ágiles y económicas.

Las mejores ideas del emprendimiento suelen nacer de una frustración personal. Para Guillaume Jorquera y Sander van Steijn, un francés y un holandés que aterrizaron en Madrid hace más de una década, esa insatisfacción tuvo forma de cajas de cartón, furgonetas de alquiler y fines de semana perdidos.

Al llegar a una ciudad nueva, sin una red familiar ni logística que te sostenga, ambos se toparon con el "dolor de cabeza" que supone mudarse o, simplemente, buscar un lugar donde guardar tus pertenencias de forma temporal.

Aquel recuerdo de cargar cajas durante días fue el germen de Box2box, una startup que nació en 2018 con una premisa clara: en un mundo donde todo se gestiona desde el smartphone, el sector del almacenaje seguía anclado en procesos analógicos y pesados.

Inspirándose en modelos de éxito en Estados Unidos y otros países europeos, los dos amigos decidieron que Madrid era el escenario perfecto para digitalizar el concepto de self-storage.

"Cuando llegamos yo tenía 24 años... el problema es bastante manejable con esta edad", explica Guillaume Jorquera, CEO de la compañía, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Sin embargo, el enfoque cambia cuando la movilidad se cruza con las responsabilidades de la vida adulta. Según Jorquera, "nosotros lo vivimos cuando éramos más jóvenes, pero cuando has de mudarte o encontrar un sitio donde guardar tus cosas más tarde, en la edad adulta, con trabajo, familia... ahí sí es realmente problemático".

Más que metros cuadrados: tiempo y comodidad

La propuesta de Box2box no se limita a alquilar un espacio vacío. Su verdadera innovación reside en digitalizar por completo la relación con el almacenaje.

A diferencia de un trastero tradicional, donde el cliente debe encargarse del transporte y la organización, Box2box ofrece un servicio integral: recogen las pertenencias en el domicilio, las transportan a sus instalaciones y las devuelven cuando el usuario lo solicita.

Guillaume Jorquera (CEO) and Sander van Steijn (COO) de la startup. DISRUPTORES

La tecnología actúa aquí como el gran facilitador. Cada caja o mueble se identifica con códigos de barras, permitiendo que el cliente visualice su inventario desde el móvil.

Si un usuario necesita recuperar solo su vajilla o la ropa de temporada, solo tiene que seleccionarlo en la app.

"Aprovechamos que tenemos las instalaciones logísticas a las afueras de las ciudades, donde no hay tanta presión urbanística, y accedemos a un metro cuadrado muy competitivo" Guillaume Jorquera, CEO de Box2box

"El objetivo es que nadie se tenga que desplazar, que sea práctico", subraya el CEO quien destaca que incluso ofrecen "entregas gratuitas una vez al mes para volúmenes pequeños para eliminar cualquier fricción en el servicio".

Este modelo no sólo persigue la comodidad, sino que aspira a ser más eficiente económicamente. Al situar sus naves logísticas en las afueras de las ciudades, donde la presión inmobiliaria es menor, pueden ofrecer precios más competitivos que los centros de almacenamiento urbanos. Como señala Jorquera: "Aprovechamos que tenemos las instalaciones logísticas a las afueras de las ciudades, donde no hay presión urbanística y el metro cuadrado es muy competitivo para nosotros".

Un "mini-almacén" para empresas: nueva línea

Tras consolidarse en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, Box2box ha demostrado que su modelo es altamente escalable. Actualmente, la compañía cuenta con un equipo de unas 50 personas y ha logrado rentabilizar sus operaciones, lo que les permite financiar su expansión con recursos propios, según detalla el CEO a esta redacción.

Su éxito ha traspasado fronteras y opera ya en Portugal (Lisboa y Oporto) y México (Querétaro), de forma que ha sumado ya cerca de 3.000 clientes activos. La clave de este crecimiento internacional, defiende el CEO, ha sido mantener "una estructura centralizada desde Madrid, donde comparten tecnología y procesos, dejando únicamente la operativa logística sobre el terreno local".

De cara a 2026, la startup se marca objetivos ambiciosos. Más allá de seguir mejorando su producto digital para el cliente particular, Box2box ha puesto el foco en su línea B2B. Su meta es convertirse en el "mini-almacén" de referencia para empresas que necesitan agilidad logística sin inmovilizar capital en locales costosos.

En un mercado inmobiliario donde el metro cuadrado "vale oro", Box2box se posiciona como el aliado estratégico que permite a particulares y negocios 'respirar' sin dar en la línea de flotación de su rentabilidad en ciudades cada vez más saturadas.