Osapiens avanza con paso firme en Estados Unidos al adquirir Metrio, plataforma de Nasdaq, y su cartera de clientes

Osapiens alcanzó recientemente el estatus de unicornio tras una ronda de inversión liderada por Decarbonization Partners, una empresa conjunta de BlackRock y Temasek, y cuenta también con el respaldo de Goldman Sachs. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Osapiens adquiere la plataforma Nasdaq Metrio y su cartera de clientes, ampliando su presencia en Estados Unidos. La operación refuerza las capacidades de Osapiens en informes no financieros y contabilidad de carbono, claves para el cumplimiento normativo empresarial. La integración de Metrio permite a Osapiens automatizar procesos, mejorar la eficiencia y ofrecer soluciones avanzadas de inteligencia de proveedores y trazabilidad. Con esta adquisición, Osapiens suma más de 2.500 clientes y consolida su posición como referente en el sector tecnológico e innovador europeo y norteamericano.

El verano también es época para grandes anuncios del sector tecnológico e innovador europeo. En este caso, el unicornio Osapiens, cofundado por el español Alberto Zamora, acaba de dar la campanada en medio del mes de agosto con el anuncio de su mayor operación corporativa hasta la fecha. Sin duda, este 2026 está reportando grandes noticias a la compañía que en los primeros compases del año alcanzó la categoría de unicornio y sumó a BlackRock y Temasek a su capital, además de contar también con el respaldo de Goldman Sachs.

Según han informado fuentes de Osapiens este 19 de agosto, la compañía ha completado la adquisición de la plataforma Nasdaq Metrio —una solución de software integral para la elaboración de informes no financieros y la contabilidad de carbono— y de su cartera de clientes. Los términos financieros de la operación no se han hecho públicos.

La elaboración de informes no financieros y la contabilidad de carbono son elementos fundamentales del osapiens HUB, que se ofrecen a través de sus soluciones de divulgación y elaboración de informes y de contabilidad de carbono. Cabe recordar que Osapiens es una plataforma de inteligencia artificial desarrollada para el cumplimiento normativo y la inteligencia de proveedores, que ayuda a las empresas a reducir riesgos y mejorar la visibilidad y el rendimiento de sus cadenas de suministro.

La plataforma de Nasdaq Metrio, según han indicado las mismas fuentes, aporta capacidades consolidadas en ambas áreas —la elaboración y divulgación de informes no financieros a nivel empresarial, así como la contabilidad de carbono—, con una amplia cobertura de los marcos regulatorios conforme a los cuales las empresas presentan información actualmente: desde las leyes climáticas de California sobre divulgación de información hasta CDP y GRI, pasando por las normas IFRS y SASB.

Además, su gestión de datos con estándares de auditoría garantiza que "la información divulgada siga cumpliendo la normativa en un entorno regulatorio en constante evolución", recalcan.

Para el unicornio europeo, la adquisición de la plataforma y la cartera de clientes de Nasdaq Metrio amplía su presencia en Estados Unidos e incorpora a estos clientes al osapiens HUB, donde los datos pueden recopilarse una sola vez y reutilizarse para distintos requisitos de cumplimiento normativo, regulaciones de la cadena de suministro e iniciativas de contabilidad de carbono.

"La aplicación de IA en toda la plataforma permitirá aumentar la automatización, reducir el trabajo manual y mejorar la eficiencia operativa", han indicado.

Generación de sinergias adicionales

Estas capacidades van más allá de la elaboración de informes no financieros e incluyen también el cumplimiento de productos, la inteligencia de proveedores y la trazabilidad. En conjunto, generarán sinergias adicionales, como un aumento de las tasas de respuesta de los proveedores, una reducción de la recopilación duplicada de datos y mejoras sustanciales de eficiencia en la gestión de datos relacionados con la cadena de suministro y el cumplimiento normativo.

“Muy pocas adquisiciones encajan de forma tan precisa. Más de 2.500 clientes ya gestionan y automatizan sus procesos de cumplimiento normativo y utilizan el osapiens HUB para la inteligencia de proveedores, con la elaboración de informes no financieros y la contabilidad de carbono integradas de forma centralizada, ha señalado Matthias Jungblut, coCEO de Osapiens.

“Muy pocas adquisiciones encajan de forma tan precisa. Más de 2.500 clientes ya gestionan y automatizan sus procesos de cumplimiento normativo y utilizan el osapiens HUB para la inteligencia de proveedores" Matthias Jungblut, coCEO de Osapiens

"Con la adquisición de la plataforma y la cartera de clientes de Nasdaq Metrio, ahora podemos ampliar aún más nuestras capacidades para ofrecer un valor todavía mayor a nuestros clientes. Al mismo tiempo, esta operación nos permite acelerar nuestra entrada en el mercado estadounidense".

La plataforma Nasdaq Metrio tiene una presencia consolidada en Norteamérica, donde se encuentra la mayoría de sus clientes empresariales. La adquisición proporciona a Osapiens una base de clientes consolidada y clientes de referencia locales en un mercado en el que la compañía ya está invirtiendo, lo que refuerza aún más su posición de liderazgo en el mercado.

Avance en el mercado de EEUU

“La plataforma Nasdaq Metrio se ha consolidado como líder en la elaboración de informes no financieros y contabilidad de carbono en Norteamérica. Con osapiens, hemos encontrado un socio para Nasdaq Metrio que garantizará que los clientes sigan contando con el servicio de una plataforma con el enfoque estratégico y las capacidades integrales necesarias para responder a sus necesidades, tanto hoy como en el futuro", ha señalado Michael Bartels, SVP de Capital Access Platforms de Nasdaq.

"Esta operación permitirá a Nasdaq centrarse en ofrecer a nuestros clientes corporativos y cotizados soluciones en las que contamos con una experiencia única en relaciones con inversores y gobernanza para respaldar la experiencia de las empresas cotizadas", ha añadido.

Evercore actúa como asesor financiero de Nasdaq en relación con esta transacción. Hogan Lovells y Cadwalader International LLP actúan como asesores jurídicos de Osapiens, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP asesora jurídicamente a Nasdaq, han informado las mismas fuentes.