La inteligencia artificial que 'desatasca' el ladrillo: Mike revoluciona el análisis inmobiliario con un solo clic

Las claves

Las claves Generado con IA Mike es una startup fundada en Barcelona en 2024 por dos abogadas que usa inteligencia artificial para agilizar el análisis inmobiliario. La plataforma de Mike permite generar informes detallados a partir de una referencia catastral, combinando automatización y validación experta. El sistema de Mike destaca por ofrecer análisis previos rápidos y fiables, facilitando la toma de decisiones ágiles en operaciones inmobiliarias. Con la opción de informes white label y una cartera creciente de grandes clientes, Mike se consolida como referente en la modernización del sector inmobiliario español.

El acceso a la vivienda se ha erigido como uno de los desafíos más urgentes y complejos en el actual contexto socioeconómico español. En un mercado marcado por la necesidad de agilidad y transparencia, la tecnología emerge como el aliado imprescindible para profesionalizar y acelerar procesos que, hasta ahora, lastraban el sector por su excesiva burocracia.

En este escenario nace Mike, una startup que busca transformar la forma en que se analiza el patrimonio inmobiliario mediante el uso estratégico de la inteligencia artificial.

La génesis de la compañía se remonta a mediados de 2024 en Barcelona. Sus impulsoras, Laura Viloria (CEO) y Laura Jiménez (COO), ambas abogadas de formación, identificaron una ineficiencia crítica tras años de experiencia en el sector: la fragmentación y lentitud de los procesos de due diligence inmobiliaria.

Analizar la situación legal, fiscal y urbanística de un inmueble suele ser un proceso tedioso que depende de múltiples profesionales que no siempre actúan de forma coordinada. Esta desconexión no sólo encarece las operaciones, sino que ralentiza el mercado en un momento donde la oferta de vivienda necesita fluir con mayor rapidez.

Así lo explican las impulsoras de la startup, a esta redacción: "Detectamos que los procesos de due diligence inmobiliaria en España son lentos, fragmentados y dependen de una multitud de profesionales que no siempre se coordinan, lo que acaba encareciendo y ralentizando innecesariamente cualquier operación"

Dos abogadas ante el "cuello de botella" del sector

A diferencia de otras soluciones puramente automatizadas, la propuesta de Mike no renuncia al factor humano. Su plataforma utiliza inteligencia artificial para que, partiendo únicamente de una referencia catastral, se generen informes detallados que son, posteriormente, validados por un equipo de expertos.

Este modelo híbrido permite lo que ellas denominan un "screening inmobiliario". "No se trata solo de sustituir la due diligence legal tradicional, sino de ofrecer una herramienta de análisis previo, ágil y accesible, que permita a los inversores y gestores tomar decisiones informadas en cuestión de tiempo récord".

"No se trata solo de sustituir la 'due diligence' legal tradicional, sino de ofrecer una herramienta de análisis previo, ágil y accesible, que permita a los inversores y gestores tomar decisiones informadas en cuestión de tiempo récord" Laura Viloria y Laura Jiménez, cofundadoras de Mike

"Nuestra propuesta tecnológica combina la automatización para acelerar radicalmente los tiempos de análisis con una revisión experta, lo que garantiza la fiabilidad total que el mercado necesita para tomar decisiones de inversión", detallan.

El proyecto recibió un impulso definitivo en abril de 2025 al entrar en el programa de aceleración de Conector Startup Accelerator. Durante seis meses, las fundadoras contaron con el asesoramiento estratégico de figuras clave del ecosistema emprendedor como Carlos Blanco, quien ha ejercido de mentor directo del proyecto.

Informe emitido por la plataforma de Mike. DISRUPTORES

Gracias a este acompañamiento y a un equipo multidisciplinar que aúna ingeniería legal, tecnología y ventas, Mike ha logrado en este 2026 consolidar su presencia entre empresas medianas del sector, agencias inmobiliarias, family offices y grandes fondos de inversión.

Uno de los puntos diferenciales de su evolución actual es la implementación de informes white label. Esta funcionalidad permite que sus clientes comercialicen los análisis bajo su propia marca, extendiendo el alcance de la tecnología de Mike a través de toda la cadena de valor del sector inmobiliario.

Un valor diferencial en tiempos de incertidumbre

En un mercado de vivienda tan tensionado como el español, la capacidad de discernir rápidamente si un activo es viable legal o urbanísticamente puede marcar la diferencia entre una operación exitosa y un fracaso financiero. Esta propuesta innovadora aporta esa capa de seguridad necesaria para desatascar el flujo de operaciones.

"Cubrimos una necesidad que hasta ahora no estaba resuelta, "un 'screening inmobiliario' ágil y accesible" que funciona como un paso distinto y complementario a la due diligence legal tradicional que se realiza al cerrar una operación", concluyen.

Por último, cabe destacar que con la incorporación reciente de grandes grupos inmobiliarios y consultoras a su cartera de clientes, Mike no solo se posiciona como una herramienta de eficiencia operativa, sino como un actor fundamental en la modernización de un sector que, finalmente, parece haber encontrado en la IA su mejor mentor.