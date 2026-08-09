De fundar una 'fintech' participada por el Santander a revolucionar la industria de transformación del pistacho

Las claves

Las claves Generado con IA Salvador García, excofundador de la fintech Ebury, lidera Víridi Horizons para transformar la industria del pistacho en España. Víridi Horizons apuesta por la integración vertical, gestionando desde el vivero hasta productos procesados 'premium' y ya controla 1.200 hectáreas propias. La empresa ha inaugurado una planta en Alcobendas (Madrid) para producir pasta de pistacho de alta gama y competir con referentes italianos. Víridi Horizons ha creado Víridi Application Lab junto a la Universidad Politécnica de Madrid para innovar en ingredientes 'premium' destinados a la industria alimentaria.

El sector del pistacho en España atraviesa una auténtica revolución global, marcada por un desequilibrio notable entre la oferta y la demanda. Mientras que Estados Unidos lidera la producción mundial con 600.000 toneladas anuales -controladas en gran medida por gigantes como Wonderful Pistachios-, España apenas representa el 1% del total mundial con una producción de entre 6.000 y 8.000 toneladas.

Sin embargo, el producto nacional se distingue por una calidad organoléptica superior, muy valorada en un mercado europeo que demanda anualmente hasta 200.000 toneladas. En este escenario de precios al alza y expansión hacia nuevos mercados como China e India, surge la necesidad de contar con operadores que profesionalicen un cultivo que, históricamente, ha carecido de una estructura industrial sólida en la península.

En este complejo contexto ha emergido con fuerza Víridi Horizons, el nuevo proyecto con el que el emprendedor en serie Salvador García pretende transformar el campo español aplicando la misma lógica de "plataforma" que le llevó al éxito en el sector financiero.

García, cofundador de la fintech Ebury en 2009, cerró definitivamente su etapa en el mundo de las divisas el pasado mes de abril, tras vender sus últimas participaciones y abandonar el consejo de administración de la compañía, ahora participada mayoritariamente por el Banco Santander. Lejos de retirarse, su mente inquieta y vocación natural por salir de la zona de confort le llevaron a "cambiar los bits por los átomos", aplicando su experiencia en la creación de empresas de alto crecimiento a un activo real con un potencial inmenso.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con el emprendedor en un momento de punto de inflexión de esta nueva propuesta innovadora que aspira a competir con el segmento de los ingredientes premium del ya conocido como "oro verde".

Salvador García Andrés, CEO Víridi Horizons. DISRUPTORES

La génesis de Víridi Horizons se encuentra en "una curiosa mezcla de amistad y análisis financiero". David Soler, inversor temprano en Ebury, comenzó a plantar pistachos en una finca en Toledo a la que bautizó irónicamente como "Villa Ebury", explica García a esta redacción.

Cautivado por la tesis de inversión -"el pistacho como un activo resistente a la inflación, con riesgo agronómico controlado y una oferta limitada geográficamente"-, el emprendedor decidió aplicar su doble perfil -emprendedor e inversor- a esta nueva aventura. "Combino mi gorro de emprendedor para montar empresas o ayudar a equipos gestores a montar empresas, con mi gorro inversor", detalla.

La visión de García en este nuevo horizonte no es la de un simple agricultor, sino la de un operador integral. De su paso por Ebury, donde construyó una de las mayores empresas tecnológicas de Europa, extrajo lecciones fundamentales sobre la escalabilidad y la importancia de la estructura.

Según relata García, "si tienes un buen capital humano; encontrar el capital económico o lo tienes o lo puedes encontrar en terceros".

Esta filosofía se refleja en el equipo joven y especializado que ha reunido, encabezado por Nacho Soler y Félix Romero, para gestionar un proyecto que ya cuenta con 1.200 hectáreas en propiedad y gestiona otro volumen similar para terceros.

Víridi Horizons destaca por su integración vertical total, una singularidad en el sector español. La empresa cubre desde la semilla en el vivero hasta la fabricación de productos transformados para la industria premium.

Equipo de Víridi Horizons con Salvador García (segundo por la derecha). DISRUPTORES

Esta apuesta por la especialización total busca capturar el valor que tradicionalmente se perdía en la cadena: "La rentabilidad es superior a la de otros cultivos a día de hoy y el hecho de que la oferta o la superficie válida sea limitada, te da un poco de tranquilidad", argumenta.

Para ejecutar esta ambiciosa iniciativa, la compañía ha estructurado su actividad en cuatro divisiones: Víridi Capital, para el asesoramiento de inversores; Víridi Agro 360, para la gestión técnica de fincas; Víridi Nexus, centrada en el procesado a gran escala, y Víridi Ingredients.

Nueva planta en Alcobendas

Esta última división es clave para el salto cualitativo del sector, ya que se orienta a la fabricación de pasta de pistacho de alta gama en una nueva planta en Alcobendas (Madrid), con el objetivo de superar los estándares del reconocido pistacho de Bronte en Italia.

La apuesta de Salvador García es, en definitiva, la de profesionalizar un nicho de alto crecimiento que carecía de un referente sólido en nuestro país. "Hay una oportunidad de montar un operador que haga las cosas bien hechas a nivel profesional".

Con colaboraciones con instituciones como la Universidad de California, Davis, y el centro El Chaparrillo, Víridi Horizons no solo cultiva pistachos; está sembrando las bases para que España lidere la industria del "oro verde" en Europa y se erija en referente para nutrir el mercado europeo y competir con los productores italianos, a la cabeza -por ahora- de la industria de transformación de pistacho.