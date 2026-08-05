Fuvex capta tres millones de euros para avanzar en su propuesta de soberanía tecnológica con IA y drones

Las claves

Las claves Generado con IA Fuvex ha cerrado una ronda de financiación sobresuscrita de tres millones de euros, con apoyo de inversores públicos y privados, para impulsar su crecimiento comercial e internacional. La compañía navarra, especializada en drones de largo alcance con IA, busca inspeccionar el 70% de la red eléctrica española en 2027 y ampliar su presencia en sectores como agricultura y Oil & Gas. La financiación permitirá reforzar la división de Defensa y Seguridad, desarrollar nuevos proyectos de I+D y adaptar sus soluciones a las necesidades de las Fuerzas Armadas e infraestructuras críticas. Fuvex ha diversificado su cartera de clientes y sus ventas del primer semestre de 2026 ya igualan las de todo 2025, reflejando una clara aceleración comercial y posicionamiento como referente europeo en drones duales.

La actividad inversora en el ecosistema emprendedor español no cierra por vacaciones y ya son varias las startups que acaban de anunciar rondas de financiación que avalan proyectos que crecen a cocción lenta pero con paso firme.

La startup navarra Fuvex es el último caso de tecnología que logra la confianza del capital, tanto privado como público, y que contribuye con su propuesta a la ansiada soberanía tecnológica que la actual etapa exige en un contexto de reposicionamiento de las geografías al calor de la inteligencia artificial.

La compañía española especializada en el desarrollo, fabricación y operación de drones de largo alcance para aplicaciones civiles y de Defensa, ha cerrado una ronda de financiación sobresuscrita de tres millones de euros. Según informan fuentes de la compañía en un comunicado, la operación permitirá a la empresa acelerar su crecimiento comercial e internacional y avanzar en su objetivo de convertirse en el referente europeo en tecnología de drones duales.

En la ronda han participado SODENA, sociedad pública del Gobierno de Navarra; SEGO Venture, la línea de inversión en startups y scaleups del Grupo SEGOFINANCE, referentes en inversión alternativa; Izertis Ventures y diversos family offices vinculados a los sectores industrial, agrícola y de innovación. La compañía ha recibido, además, compromisos de financiación para futuras rondas, que respaldan su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Fuvex ha contado con el asesoramiento estratégico y financiero de APBEY durante todo el proceso de preparación, gestión y cierre de la operación.

La financiación privada se complementa con un proyecto de I+D en el ámbito de la Defensa, respaldado por una ayuda pública de 400.000 euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

“Esta ronda supone un respaldo a nuestra tecnología, pero, sobre todo, a nuestra visión: contribuir a la autonomía estratégica europea mediante el desarrollo de drones diseñados, fabricados y operados desde Europa. La sobresuscripción de la operación y los compromisos recibidos para futuras rondas demuestran la confianza de los inversores en el potencial de Fuvex y en un mercado que será determinante para la seguridad y la competitividad del continente”, explica Carlos Matilla, CEO y fundador de la compañía.

Inspeccionar el 70% de la red eléctrica española

Uno de los principales objetivos de la ronda será reforzar el crecimiento comercial de Fuvex en el sector energético. La compañía aspira a inspeccionar el 70% de la red eléctrica de distribución española en 2027, apoyándose en la experiencia adquirida durante los últimos años y en los contratos ya firmados con algunas de las mayores compañías del sector.

La startup liderada por Matilla se ha consolidado como líder en la inspección de líneas eléctricas mediante drones de tecnología europea. Sus aeronaves han recorrido ya más de 36.000 kilómetros de tendido eléctrico en el marco de los dos mayores contratos de drones comerciales adjudicados en España para UFD, distribuidora eléctrica de Naturgy, y Endesa.

La tecnología de la compañía permite automatizar inspecciones de infraestructuras extensas y situadas en entornos de difícil acceso, reduciendo tiempos, costes operativos y exposición de los trabajadores a actividades de riesgo. La información recopilada durante los vuelos se procesa mediante herramientas de inteligencia artificial para detectar anomalías y facilitar la toma de decisiones sobre el mantenimiento de las redes.

Fuvex dispone, además, de una de las autorizaciones operacionales más avanzadas de Europa, que le permite realizar vuelos más allá de la línea de vista del piloto —conocidos como vuelos BVLOS— a distancias de hasta 10 kilómetros. Esta capacidad resulta esencial para inspeccionar grandes infraestructuras lineales de manera eficiente.

Expansión en Europa y Latinoamérica

La ronda también permitirá a la compañía navarra acelerar su internacionalización en Europa y Latinoamérica de la mano de clientes y socios con los que ya mantiene relaciones comerciales.

La compañía reforzará para ello sus equipos tecnológico, industrial y comercial, con el objetivo de aumentar su capacidad de fabricación y operación y adaptar sus soluciones a nuevos mercados. Junto al sector eléctrico, Fuvex prevé ampliar progresivamente su actividad en agricultura, Oil & Gas y otras infraestructuras críticas.

"La verticalización de nuestra solución, que integra el desarrollo de la aeronave, la operación y el análisis de los datos, nos proporciona una estructura muy ágil para adaptarnos a un sector en plena ebullición" Carlos Matilla, CEO de Fuvex

Este crecimiento se apoya en un ecosistema tecnológico propio, que integra aeronaves no tripuladas, sistemas de operación y herramientas de análisis mediante inteligencia artificial. La innovación de Fuvex está protegida actualmente por ocho patentes.

“Las inspecciones de infraestructuras críticas requieren aeronaves capaces de recorrer grandes distancias, operar con seguridad y obtener información de alta calidad. La verticalización de nuestra solución, que integra el desarrollo de la aeronave, la operación y el análisis de los datos, nos proporciona una estructura muy ágil para adaptarnos a un sector en plena ebullición. De esta forma, podemos ofrecer una solución completa y reducir la dependencia de tecnología extranjera”, añade Matilla.

Crecimiento en Defensa y Seguridad

Por otro lado, Fuvex también destinará parte de los recursos a consolidar su división de Defensa y Seguridad, un área en la que la compañía ya ha comercializado sus primeros sistemas.

El carácter dual de la tecnología permite utilizar una misma base de conocimiento y capacidades industriales en aplicaciones civiles y de Defensa.

El CEO de Fuvex en otra imagen de archivo. DISRUPTORES

Este enfoque la sitúa en un sector estratégico para Europa, que busca reforzar su soberanía tecnológica, sus capacidades industriales y su autonomía en el ámbito de los sistemas no tripulados.

La financiación permitirá avanzar en nuevos proyectos de I+D, incrementar la capacidad industrial de la compañía y desarrollar sistemas adaptados a las necesidades de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad y los operadores de infraestructuras críticas.

Aceleración comercial y diversificación

La operación llega en un momento de fuerte crecimiento para Fuvex. Las ventas ejecutadas durante el primer semestre de 2026 ya igualan las registradas durante todo 2025, reflejando la aceleración comercial de la compañía.

Fuvex también ha reducido significativamente la concentración de su negocio. Mientras que en 2024 el 100% de su facturación procedía de un único cliente, actualmente cuenta con una cartera formada por cuatro grandes clientes. Esta diversificación refuerza la estabilidad de la empresa y demuestra la capacidad de su tecnología para responder a las necesidades de distintos operadores y sectores.

“Durante los últimos años hemos demostrado que nuestra tecnología funciona en operaciones reales y a gran escala. Ahora comienza una nueva etapa en la que queremos multiplicar nuestra capacidad comercial e industrial, expandirnos internacionalmente y posicionar a FuVeX como una compañía europea de referencia en drones duales”, concluye Carlos Matilla.