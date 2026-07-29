Wellbeinn: la startup alicantina que democratiza el 'entrenamiento invisible' de la élite deportiva

Las claves

Las claves Generado con IA Wellbeinn es una startup alicantina fundada en 2024 que busca democratizar el acceso a tecnologías de recuperación y bienestar, tradicionalmente reservadas a la élite deportiva. La empresa fue creada por Carlos Martínez Pardo, campeón mundial de baloncesto 3x3, y Miguel Ortín Gómez, fisioterapeuta con experiencia olímpica, uniendo rendimiento y ciencia de la salud. Su catálogo apuesta por soluciones como presoterapia, crioterapia, luz roja y electroestimulación, adaptadas a la vida diaria y no solo al ámbito profesional. En solo dos años, Wellbeinn ha superado los 7.000 usuarios activos, opera en cuatro países europeos y prevé alcanzar 10 millones de euros en facturación en 2026.

En el mundo del deporte de alto rendimiento, existe un concepto que separa a los buenos atletas de los legendarios: el entrenamiento invisible. No se trata de las horas de gimnasio ni de la intensidad en la pista, sino de lo que ocurre cuando el cronómetro se detiene.

Durante décadas, el acceso a las tecnologías capaces de acelerar la recuperación muscular, reducir la inflamación o mejorar el descanso ha sido un privilegio guardado bajo llave en las clínicas de élite y los centros de alto rendimiento.

Sin embargo, desde Alicante, una startup nacida en 2024 está rompiendo esos muros. Su nombre es Wellbeinn y su misión es tan ambiciosa como disruptiva: democratizar la tecnología aplicada al bienestar para que cualquier usuario, desde un corredor amateur hasta alguien preocupado por su longevidad, pueda acceder a las herramientas de la élite.

La historia de Wellbeinn no nace en una incubadora de empresas convencional, sino de la confluencia de dos trayectorias forjadas en la máxima exigencia deportiva. Sus fundadores, Carlos Martínez Pardo y Miguel Ortín Gómez, personifican la unión entre el rendimiento puro y la ciencia de la salud.

Martínez, capitán de la Selección Española de Baloncesto 3x3 y Campeón del Mundo en 2025, conoce el desgaste físico desde dentro de la cancha. Por su parte, Ortín aportó la visión clínica tras años como fisioterapeuta en entornos de alto nivel, incluyendo una etapa con el Comité Olímpico Chino.

La chispa del proyecto surgió de una observación compartida: mientras los atletas profesionales integraban tecnologías avanzadas de recuperación como parte esencial de su día a día, el ciudadano común seguía limitado a experiencias fragmentadas o productos de dudosa fiabilidad.

Cuando el parqué se encuentra con la camilla

En sus conversaciones, Martínez y Ortín se hacían siempre la misma pregunta: "¿por qué tecnologías que sabemos que funcionan tan bien siguen siendo inaccesibles para la mayoría de las personas?".

Con esa inquietud como motor, decidieron construir una marca capaz de eliminar las barreras de precio y disponibilidad que separaban la innovación del usuario final.

Según explica Carlos Martínez, cofundador de la compañía: “Desde el inicio tuvimos claro que queríamos construir una empresa tecnológica con capacidad de generar impacto real. Nuestra experiencia en el deporte profesional nos permitió identificar una oportunidad clara en el ámbito de la salud, la longevidad y el bienestar”.

Wellbeinn irrumpió en el mercado identificando una contradicción evidente: existían soluciones punteras como la presoterapia, la crioterapia o la fotobiomodulación, pero estaban diseñadas exclusivamente para entornos profesionales.

Tecnología para una salud proactiva

La propuesta tecnológica de la startup alicantina se basa en seleccionar y acercar estas innovaciones al consumidor, manteniendo los estándares de calidad de la élite pero adaptándolos a la vida cotidiana.

Su catálogo no se limita a dispositivos aislados; busca construir un ecosistema completo alrededor de la salud preventiva. Desde soluciones de presoterapia y crioterapia inteligente hasta dispositivos de luz roja, electroestimulación y robótica aplicada al movimiento, Wellbeinn ha diseñado una oferta que refleja el cambio de paradigma del deporte moderno: ya no se trata solo de entrenar más, sino de recuperar mejor.

Este enfoque ha resonado con fuerza en un público que va mucho más allá del atleta profesional. La compañía ya supera los 7.000 usuarios activos, y entre sus segmentos de mayor crecimiento destacan las mujeres de entre 30 y 65 años interesadas en la longevidad y el cuidado diario, así como corredores populares, ciclistas y jugadores de pádel que han comprendido que la recuperación es el pilar de su rendimiento a largo plazo.

Miguel Ortín, también cofundador, subraya la filosofía que guía esta expansión: "Desde el principio vimos que existía una oportunidad enorme en democratizar el acceso a herramientas que realmente pueden ayudar a las personas a sentirse mejor y cuidar su salud a largo plazo. Nuestra visión siempre ha sido acercar este tipo de innovación a un público mucho más amplio".

Un crecimiento meteórico: de 100.000 euros a 5 millones

El modelo de negocio de Wellbeinn ha demostrado una escalabilidad inusual en el sector ehealth. En su primer año de vida, la startup registró una facturación de 100.000 euros. Apenas dos años después, en 2026, la compañía ya ha superado los cinco millones de euros en ventas, con un hito significativo en el primer cuatrimestre del año, donde las ventas netas rebasaron los tres millones de euros.

La clave de esta expansión reside en una estrategia marcadamente digital. El 90% de sus ventas se realizan de forma directa a través de su propio ecommerce, lo que les permite mantener una relación estrecha con el cliente y validar su propuesta de valor con agilidad.

Esta apuesta por el canal online, complementada con presencia en marketplaces y distribuidores seleccionados, ha sido el motor que ha permitido a la empresa operar ya en cuatro mercados europeos: España, Francia, Italia y Portugal.

El equipo humano, compuesto por más de 25 profesionales, hereda la disciplina y el pragmatismo de sus fundadores. En sus oficinas conviven perfiles de tecnología, operaciones, logística y marketing digital bajo una cultura de "ejecutar rápido y aprender rápido".

Esta mentalidad de equipo de élite ha llevado a Martínez y Ortín a ser reconocidos recientemente en la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30, consolidándose como referentes del emprendimiento tecnológico en salud.

Horizonte 2026: El futuro de la longevidad

Los objetivos para el presente año son claros y ambiciosos. La startup busca posicionarse en el imaginario colectivo como el referente absoluto del bienestar tecnológico. Para lograrlo, la estrategia de 2026 se centra en tres pilares: ampliar el ecosistema con soluciones para el descanso y la prevención, consolidar la presencia internacional y evolucionar hacia una plataforma capaz de personalizar la experiencia de salud del usuario a través de los datos.

"Queremos que cuando alguien piense en bienestar o longevidad piense en ir a Wellbeinn igual que cuando alguien piensa en deporte va a Decathlon".

Con una previsión de facturación que apunta a alcanzar los 10 millones de euros al cierre de 2026, Wellbeinn no solo está vendiendo dispositivos; está liderando un cambio cultural donde el autocuidado y la recuperación dejan de ser un lujo para convertirse en una herramienta cotidiana de salud y bienestar integral.