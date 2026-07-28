La Unesco abre una ventana digital al Patrimonio Mundial gracias a una empresa española

El arco de Trajano, en la plataforma desarrollada por una empresa zaragozana para la UNESCO. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA La Unesco ha lanzado 'Dive into Heritage', una plataforma digital inmersiva que permite explorar enclaves del Patrimonio Mundial de forma interactiva desde cualquier dispositivo. El proyecto ha sido desarrollado por la startup española DeuSens junto a Integra Tecnología, e incluye reconstrucciones 3D, galerías fotográficas, vídeos y explicaciones históricas. En su primera fase, la plataforma reúne 14 sitios Patrimonio Mundial de nueve países y está diseñada para incorporar nuevos lugares en el futuro. La herramienta busca democratizar el acceso al patrimonio de la humanidad, permitiendo a cualquier persona conectada a internet vivir experiencias culturales y educativas sin barreras geográficas.

Las pirámides de Guiza, las antiguas ciudades nabateas de Arabia Saudí, fortalezas medievales del Magreb o yacimientos arqueológicos repartidos por Oriente Medio y el norte de África comparten una misma condición: forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. Son lugares que custodian algunos de los capítulos más importantes de la historia de la humanidad, pero que para la inmensa mayoría de los mortales seguirán siendo destinos inalcanzables.

La Unesco quiere cambiar esa realidad, eliminando de plano la barrera de la distancia para que cualquier persona pueda descubrir, comprender y explorar ese patrimonio desde cualquier parte del mundo. Podrían hacerlo desarrollando una máquina que permita teletransportarse fácilmente a todos esos lugares excepcionales, poniendo a prueba las leyes del espacio-tiempo (y a módico precio, además). Pero, sin embargo, han optado por una alternativa mucho más inmediata, realista y útil.

Hablamos del proyecto 'Dive into Heritage', una plataforma digital inmersiva desarrollada por la startup española DeuSens, en colaboración con la también aragonesa Integra Tecnología, que convierte monumentos y enclaves históricos en experiencias interactivas accesibles desde cualquier ordenador o teléfono móvil.

"El objetivo era acercar un patrimonio que muchas veces sentimos lejano y hacerlo accesible desde cualquier lugar utilizando la tecnología", explica Álvaro Antoñanzas, cofundador de DeuSens, en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Lejos de limitarse a ofrecer fotografías o fichas informativas, la plataforma propone una experiencia completamente interactiva. El recorrido comienza sobre un globo terráqueo tridimensional desde el que el visitante puede seleccionar cualquiera de las localizaciones disponibles. A partir de ahí es posible recorrer libremente cada enclave o seguir un itinerario guiado que combina reconstrucciones tridimensionales, líneas temporales, galerías fotográficas, vídeos documentales, modelos arqueológicos, mapas interactivos y explicaciones históricas elaboradas por la propia Unesco.

Así es la plataforma 'Dive into Heritage', desarrollada por la Unesco junto a una startup española, que permite recorrer virtualmente enclaves históricos mediante reconstrucciones 3D

En las pirámides de Guiza, por ejemplo, el usuario no se detiene a contemplar el monumento. O, al menos, no sólo se limita a ello. También puede descubrir cómo evolucionó su construcción, conocer las hipótesis sobre el transporte de los enormes bloques de piedra, comprender el significado de los rituales funerarios del Antiguo Egipto o visualizar reconstrucciones de espacios desaparecidos hace miles de años. Y así con cada uno de los escenarios, que incorpora una narrativa distinta adaptada a su contexto histórico y cultural.

La primera fase del proyecto reúne 14 enclaves Patrimonio Mundial distribuidos en nueve países (Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Omán, Líbano, Libia, Bahréin, Marruecos y Argelia), aunque desde su concepción la plataforma ha sido diseñada para crecer progresivamente con nuevas incorporaciones.

Mucho más complejo que crear un museo virtual

Aunque el resultado recuerda a un gran museo digital, el principal reto no consistía únicamente en desarrollar escenarios tridimensionales.

Uno de los requisitos de la Unesco era que la plataforma pudiera seguir creciendo sin depender continuamente de los desarrolladores. Para conseguirlo, DeuSens creó un sistema de gestión de contenidos completamente personalizado que permite al equipo editorial de la organización incorporar nuevos lugares, actualizar información o construir nuevas experiencias sin conocimientos de programación.

"La dificultad estaba en combinar dos mundos completamente distintos. Por un lado, una experiencia muy personalizada basada en tecnologías gráficas poco habituales en la web y, por otro, una plataforma sencilla que cualquier editor de contenidos pudiera utilizar de forma autónoma", explica el cofundador de la compañía.

Ese equilibrio obligó además a optimizar cada elemento para funcionar tanto en ordenadores como en teléfonos móviles sin necesidad de instalar aplicaciones ni descargar software adicional, uno de los requisitos impuestos por la propia Unesco para garantizar el mayor alcance posible.

Un proyecto pensado para seguir creciendo

La plataforma ha nacido con vocación de convertirse en un catálogo vivo del Patrimonio Mundial. Su arquitectura técnica permite incorporar nuevos emplazamientos conforme la Unesco impulse nuevas fases del proyecto.

"Desde el punto de vista tecnológico está preparada para escalar. Evidentemente, cuando hablamos de cientos de localizaciones aparecen nuevos retos relacionados con el rendimiento o la gestión de contenidos, pero precisamente se diseñó pensando en ese crecimiento", afirma Antoñanzas.

Imagen de la plataforma desarrollada por la Unesco para visitar virtualmente los patrimonios mundiales. DISRUPTORES

La evolución futura dependerá, no obstante, de los programas de financiación que la Unesco desarrolle junto a los distintos países miembros, ya que cada ampliación deberá volver a licitarse y competir con nuevas propuestas tecnológicas.

Mientras tanto, y a la espera de que alguno de los Patrimonios Mundiales con que cuenta España entre a formar parte de este proyecto, 'Dive into Heritage' representa uno de los ejemplos más ambiciosos de cómo las tecnologías inmersivas ya trascienden el entretenimiento y pueden ser auténticas herramientas de conservación, educación y divulgación cultural.

Un proyecto con sello español que aspira a que el patrimonio de la humanidad deje de ser únicamente un destino para viajeros con presupuesto y se convierta también en una experiencia accesible para cualquier ciudadano conectado a internet.