Vera Health expande a España su inteligencia artificial médica

Las claves

Las claves Generado con IA Vera Health, startup fundada en 2024 en San Francisco, acelera su expansión en el sur de Europa, consolidando su presencia en España e Italia. Uno de cada siete médicos en España ya utiliza la plataforma de inteligencia artificial de Vera Health para apoyar la toma de decisiones médicas. La herramienta de Vera Health se alimenta de más de 60 millones de publicaciones médicas y está diseñada para buscar, evaluar y sintetizar evidencias en tiempo real. La compañía colabora con hospitales y sociedades científicas y cuenta con un consejo clínico con expertos de Harvard, Columbia, Yale y la Clínica Mayo.

La startup fundada en 2024 en San Francisco (Estados Unidos), Vera Health, acaba de anunciar la aceleración de la expansión de su plataforma -basada en el apoyo a la toma de decisiones médicas con inteligencia artificial- en el sur de Europa.

Este movimiento implica, según la empresa, la consolidación de un crecimiento orgánico “excepcional” en España, donde uno de cada siete doctores en ejercicio ya utiliza la solución para “buscar, evaluar y aplicar evidencia médica en el punto de atención”. En Italia, el rango de uso es de uno cada nueve profesionales.

De este modo, Vera Health ampliará su colaboración con hospitales, proveedores de atención médica, sociedades e instituciones científicas de los dos países para acelerar la adopción de esta inteligencia artificial.

Taieb Bennani y Maxime Allouch son los artífices de Vera, a la que han denominado el “Google de la medicina”. Se trata de un motor de búsqueda que recupera, clasifica y sintetiza las evidencias en pocos segundos. Y, en lugar de generar respuestas de memoria, se alimenta de más de 60 millones de publicaciones, guías clínicas, referencias de medicamentos y monografías para vincular cada afirmación con las fuentes verificables.

A nivel mundial, la plataforma es utilizada por más de 400.000 expertos y responde a más de tres millones de preguntas mensuales. Desde la compañía estiman que su expansión se produce en un momento de tensión de los sistemas de salud en España e Italia, que se enfrentan a un proceso de envejecimiento de la población, aumento de la demanda de pacientes, escasez de personal, y a la “necesidad de integrar la IA en la práctica de forma segura y transparente”

Para Bennani, “España se ha convertido en uno de los mercados de más rápido crecimiento de Vera en todo el mundo. Los profesionales clínicos buscan activamente herramientas de IA fiables: herramientas transparentes, basadas en la evidencia y diseñadas para apoyar, en lugar de sustituir, el juicio clínico”

Por su parte, Allouch ha declarado que “España e Italia representan un importante nuevo capítulo en la construcción de un ecosistema verdaderamente europeo para una IA clínica fiable”

Además, y como muestra de su actividad, ha formalizado recientemente un acuerdo con el Colegio Estadounidense de Médicos de Urgencias (ACEP, de sus siglas inglesas) para integrar las políticas clínicas de la organización dentro de su herramienta. Esta es una de las mayores sociedades médicas del país norteamericano, con más de 400.000 miembros. El Consejo Clínico de la compañía incluye a médicos de Harvard, Columbia, Yale, la Clínica Mayo y la Universidad de Virginia, “lo que garantiza que la experiencia clínica guíe cada etapa del desarrollo del producto”.