Sobrevivir al 'SaaSpocalypsis': Usyncro se repone de la embestida de la IA con más sinergias y gobernanza del dato

Las claves

Las claves Generado con IA Usyncro ha superado la crisis del 'SaaSpocalypsis' reestructurando su plantilla y apostando por la gobernanza del dato y la eficiencia comercial. La startup española ha pasado de centrarse en el desarrollo de software a ofrecer soluciones estratégicas basadas en la soberanía y trazabilidad de los datos logísticos. Usyncro Experience utiliza bases de datos globales para ayudar a las empresas a identificar nuevos mercados y compradores ante escenarios de crisis y cambios en aranceles. La compañía ha alcanzado el breakeven y destaca la importancia de sincronizar ecosistemas logísticos completos mediante trazabilidad, blockchain y corredores digitales.

El ecosistema tecnológico ha vivido en los últimos dos años una transformación sin precedentes. Lo que muchos expertos denominaron como el SaaSpocalypsis —la crisis del modelo de software como servicio tradicional ante la irrupción de modelos de eficiencia masiva—, ha golpeado con fuerza al sector tecnológico con foco en este nicho de mercado. Ni qué decir tiene que en el ecosistema de startups ha irrumpido como un elefante en una cacharrería, llevándose por delante muchos proyectos que no han podido o no han sabido reaccionar a tiempo.

Usyncro, la startup española que nació para revolucionar la logística mediante blockchain e inteligencia artificial, no ha sido ajena a este tsunami. Su historia en los dos últimos años es la del resurgimiento cual Ave Fénix, según narra a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL su CEO, Cristina Martín, quien conoce en primera persona la montaña rusa de emociones y desafíos que ha afrontado en este tiempo.

Entre finales de 2023 y principios de 2024, la compañía se vio obligada a mirarse al espejo y mover ficha para no ser arrollada por la misma tecnología que ellos mismos habían integrado desde sus inicios.

Aunque Usyncro ya utilizaba redes neuronales propias desde su fundación, la explosión de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) a finales de 2023 alteró las reglas del juego de forma drástica. "Nos cambiaba el panorama, todo era totalmente distinto", reconoce Cristina Martín.

La empresa, que se había convertido en una factoría de desarrollo de software con 23 ingenieros, descubrió que la potencia de herramientas externas como Anthropic democratizaba capacidades que antes les hacían únicos. ¿Estaban ante el final del camino?

Cristina Martín, CEO de Usyncro. DISRUPTORES

Esta dura realidad forzó una decisión "dolorosa", reconoce Martín: un giro radical en la estructura de la plantilla y en el enfoque de negocio. Durante 2024, Usyncro llevó a cabo un ERTE complejo, reduciendo el personal técnico para potenciar el área comercial y el valor estratégico de los datos.

Para Cristina Martín, el proceso fue mucho más que un ajuste financiero. "He pasado un duelo brutal, pero en realidad es una fase necesaria para crecer", confiesa la emprendedora al recordar esos complejos meses de la reestructuración. "Es muy fácil crecer, coger gente y que el equipo crezca, pero es muy difícil hacer lo contrario", matiza todavía evidenciando que es una etapa que le afecta especialmente.

El poder de los datos

Tras un periodo de transformación que se extendió hasta principios de 2025, Usyncro ha emergido con una propuesta renovada que deja atrás la gestión puntual de documentos para centrarse en la soberanía y gobernanza del dato. El nuevo enfoque, denominado Usyncro Experience, propone que la logística "deje de ser un coste operativo para convertirse en una ventaja competitiva estratégica".

"Esto no va de con qué camión contrato para que me lo recoja en mi almacén; esto va de qué datos tengo y cómo puedo hacer la estrategia para que la logística sea parte de mi negocio competitivo", matiza Martín en nuestra conversación.

"Esto no va de con qué camión contrato para que me lo recoja en mi almacén; esto va de qué datos tengo y cómo puedo hacer la estrategia para que la logística sea parte de mi negocio competitivo" Cristina Martín, CEO de Usyncro

La visión de la compañía se centra en la actualidad en utilizar bases de datos globales para ayudar a las empresas a localizar nuevos proveedores o mercados alternativos ante crisis geopolíticas, como el cierre del Mar Rojo o cambios en los aranceles internacionales.

Sin duda, su foco da de lleno en una necesidad de las empresas relacionadas con la cadena de suministro en esta cambiante e incierta realidad que afronta la sociedad.

El coste emocional del emprendedor

Vivir este proceso de pivotaje mientras se mantiene el equilibrio personal ha sido el mayor reto de la CEO. Entre viajes constantes a Estados Unidos, Brasil y Perú para sacar adelante el proyecto y "contribuir a posicionar la 'Marca España'", matiza, la emprendedora lidia con una realidad mucho más cotidiana, la de una madre con hijos adolescentes.

"Tú entras por la puerta de tu casa y a ver cómo te quitas todo lo que traes... cambiar el chip y decir esto fuera, eso es muy difícil", relata sobre la carga emocional de liderar una startup tecnológica.

A pesar de la dureza del camino, Usyncro celebra este 2026 haber alcanzado el breakeven, lo que les permite operar "con la tranquilidad de no depender de rondas de inversión externas".

Usyncro Experience propone una evolución que busca sincronizar ecosistemas logísticos completos mediante cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, la trazabilidad; seguimiento integral de eventos y evidencias en toda la cadena.

Nueva sede de Usyncro en Tres Cantos (Madrid). DISRUPTORES

En segundo término, la confianza digital: a través del uso de blockchain para garantizar la integridad documental y la auditabilidad. Además, los datos útiles: lo que conlleva la restructuración del dato logístico para mejorar la toma de decisiones y el cumplimiento normativo (como eFTI o CBAM). Y, por último, los corredores digitales: impulsados por la conexión segura de actores y sistemas para operar de forma interoperable.

Como señala Cristina Martín, el objetivo final es simplificar lo complejo: "No se trata solo de digitalizar documentos o añadir una nueva herramienta. Se trata de crear una capa de confianza que permita a todos los actores de una operación trabajar sobre información estructurada, verificable y compartida".

En un mundo donde la eficiencia es clave, Usyncro demuestra que el futuro no pertenece a quien tiene más software, sino a quien logra que todo el ecosistema funcione de forma sincronizada. Acompañada de hitos como "el desarrollo de un orquestador cuántico", la firma confirma que, efectivamente, hay vida más allá del impacto inicial de la IA y proyectos como el suyo están dispuestos a librar la batalla para disfrutarla.