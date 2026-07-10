No todas las subastas son oportunidades: esta IA te ayuda sin ser un experto a identificar las más viables y rentables

Las claves

Las claves Generado con IA Subastech es una plataforma digital que utiliza inteligencia artificial para facilitar y profesionalizar el acceso a las subastas inmobiliarias en España. La plataforma centraliza, analiza e interpreta datos dispersos, ofreciendo due diligence express, sistemas de scoring y valoraciones de mercado basadas en big data. Nace de la colaboración entre Manix Capital y G70, combinando experiencia tecnológica y conocimiento en activos inmobiliarios distress. Subastech busca democratizar el acceso a subastas, permitiendo tanto a grandes fondos como a pequeños inversores identificar oportunidades viables y rentables.

En el actual ecosistema emprendedor, la capacidad de las startups para aterrizar el potencial disruptivo de la inteligencia artificial en la economía real se convierte en uno de los factores más determinantes de su éxito en el futuro.

Mientras esta tecnología tan disruptiva y transformadora ha colonizado sectores como el marketing o el desarrollo de software, entre otros, su entrada en mercados tradicionalmente opacos y manuales marca un punto de inflexión.

El sector de las subastas inmobiliarias ha sido, hasta ahora, un terreno complejo y reservado a especialistas. Sin embargo, la llegada de Subastechrompe este paradigma y aspira a posicionarse como la primera solución digital que profesionaliza y agiliza este mercado mediante el uso de datos avanzados.

Subastech es el fruto de la convergencia de dos trayectorias empresariales consolidadas que decidieron unir fuerzas bajo el paraguas de Polsaas, una venture builder barcelonesa especializada en tecnología aplicada a la inversión.

Por un lado, Manix Capital, liderada por Meritxell Bautista y Josep Olivert, aporta más de tres décadas de experiencia en los sectores de tecnología, telecomunicaciones y desarrollo de negocios digitales. Por otro, G70, la firma de Jordi y Sergi Cervera, cuenta con treinta años de especialización en activos inmobiliarios distress, como subastas y NPLs.

Esta confluencia de caminos permite ahora que Subastech, su primera solución digital, combine el conocimiento profundo del "barro" inmobiliario con la capacidad técnica para procesar grandes volúmenes de datos.

La plataforma surge tras una inversión privada de 700.000 euros, "sin financiación gubernamental, destinada al desarrollo de modelos de IA entrenados con la base de datos histórica de G70, que abarca más de 25 años de información del sector", explican los cofundadores en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Solución digital para un mercado complejo

El análisis de una subasta en España es un proceso para muchas personas tedioso, que requiere consultar de forma manual el BOE, la Seguridad Social, el Catastro y el Registro de la Propiedad, además de tener cualidades para interpretar compleja documentación jurídica. Hasta ahora.

Esta barrera de entrada dejaba fuera a muchos inversores potenciales por el riesgo de pasar por alto cargas ocultas o errores en la valoración del activo. Aquí despliega precisamente Subastech todo su potencial de la mano de la tecnología y el vasto bagaje de su equipo.

"Estos modelos son modelos de IA específicos que hemos entrenado con toda esta información y toda la experiencia de 25 años atrás" Josep Olivert, cofundador de Polsaas

La startup soluciona este problema al centralizar, analizar e interpretar toda esa información dispersa en un único lugar. La plataforma ofrece un sistema de due diligence express que incluye sistemas propios de scoring, semáforos de riesgo y valoraciones de mercado basadas en big data.

Según explica Josep Olivert, cofundador de la compañía, el valor diferencial reside en la especificidad tecnológica del proyecto: "Estos modelos son modelos de IA específicos que hemos entrenado con toda esta información y toda la experiencia de 25 años atrás".

Democratizar el acceso a las subastas

El proyecto tiene un modelo híbrido B2B y B2C, dirigido tanto a grandes fondos y family offices como a pequeños ahorradores que buscan construir un patrimonio a través de las subastas. La herramienta no solo ofrece un listado de oportunidades, sino que filtra las más viables y rentables, ahorrando un tiempo crítico en la toma de decisiones.

El objetivo de los fundadores es claro: abrir un mercado que históricamente ha estado reservado a una élite de inversores y despachos especializados.

"Queremos democratizar ese acceso, ya que no todas las subastas son oportunidades" Sergi Cervera, cofundador de Polsaas

Sergi Cervera, también cofundador de Polsaas, defiende el fin último de la iniciativa tecnológica. "Con Subastech queremos democratizar ese acceso, ya que no todas las subastas son oportunidades".

Con un modelo híbrido B2B y B2C, los planes de crecimiento de Polsaas para su primer proyecto son ambiciosos: prevén superar los 10.000 usuarios registrados en menos de un año y alcanzar una facturación anual superior a los 300.000 euros.

Subastech, lanzada oficialmente el pasado junio, aspira así a convertirse en un referente en el sector proptech español y demostrar que la inteligencia artificial, cuando se combina con talento y experiencia previa, puede ayudar a democratizar mercados tradicionalmente cerrados para la mayoría de los usuarios.